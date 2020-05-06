Первый квартал в регионах стал лучшим за последние 10 лет, но признаки грядущего спада уже прослеживаются

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Общее количество сделок купли-продажи увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на внушительные 34,2 %. За последние 10 лет начало года никогда не было таким активным. Рост спроса был связан с крайне благоприятной ситуацией с кредитами, поэтому тенденция прослеживалась повсеместно — не было ни одного города, где число сделок опустилось бы ниже прошлогоднего уровня. Примечательно, что в лидеры по темпам роста покупательской активности выбились города без статуса областного центра. Если сделок с квартирами в Минске в I квартале было на 23% больше, чем в прошлом году, то в областных центрах рост составил +32%, а в других крупных городах страны – внушительные +49%. Наиболее заметный всплеск покупательской активности был зафиксирован в Новополоцке (+60%), Борисове (+73%) и Солигорске (+118%). Среди областных центров выделяется Брест, где купили на 66% больше квартир, а самый скромный результат зафиксирован у Гомеля (+9%).

Спрос на душу населения Оказывается, между городами Беларуси есть заметные отличия, если сделать поправку на число жителей. За основу логично взять Минск, где в Iквартале провели 17 сделок на 10 тысяч жителей. Столицу принято считать самым активным рынком, но на этот раз её обошли сразу 4 города. Это Солигорск (26 сделок на 10 тысяч жителей), Новополоцк (21), Брест и Витебск (в обоих случаях 18 сделок). Хуже всего ситуация обстояла в Гродно, Гомеле и Молодечно (12-13 сделок на 10 тысяч жителей). Что покупают в регионах? Помимо Минска, лишь в Витебске и Пинске в сделках преобладали 1-комнатные квартиры. В остальных городах на первом месте были «двушки», а в Гродно 1-комнатных квартир купили даже меньше, чем 3-комнатных. Заметно отличаются и качественные характеристики жилья, приобретаемые на «вторичке». Например, в Солигорске, Гродно и Бресте в каждой третьей сделке фигурировали квартиры в домах, которым не исполнилось и 10 лет. В других городах наиболее ходовым товаром были квартиры в домах, построенных в 70-90 годах прошлого века.

Март — переломный месяц в ценовой динамике В первом квартале квартиры подорожали в большинстве городов Беларуси. В Бресте рост цен с начала года составил 0,5%, в Витебске 1,5%, Гомеле 3,5%, а в Могилеве — 4,7%. Единственным областным центром с отрицательной ценовой динамикой оказался Гродно (-3,1%). Что касается крупных городов, то здесь положительная динамика была отмечена в Солигорске, Борисове, Мозыре, Новополоцке и Полоцке. Но уже в марте ситуация резко изменилась — по сравнению с февралём на 15% сократился спрос, а цены начали снижаться в каждом втором городе. Кроме того, покупатели перестали расставаться с крупными суммами. В последнее время каждый квартал в регионах продавалось несколько десятков квартир по цене свыше 100 тысяч долларов. В первом квартале 2020 года такая сделка была лишь одна (в Бресте). Новый аутсайдер в рейтинге цен на жильё В Орше квартиры за последний год подешевели на 5%. В результате город опустился на последнее место в стране в рейтинге дороговизны жилья, которое обычно занимали Мозырь или Бобруйск. Нет сомнений, что во втором квартале региональные рынки жилья в полной мере почувствуют на себе весь негатив последних месяцев. Тем не менее, по опыту прошлых кризисных лет реакция продавцов в регионах будет замедленной. Массовая ценовая коррекция начнётся позже, чем в Минске, и первое время будет носить более мягкий характер. Скорее всего, разрыв в среднем уровне цен на жильё между Минском и регионами начнёт сокращаться. На данный момент недвижимость в Минске в среднем в 2,2 раза дороже, чем в областных центрах, что является абсолютным максимумом за всю историю наблюдений. Для сравнения — в 2015 году Минск был лишь в 1,7 раза дороже. Повторение такой отметки маловероятно, но некоторое сближение в ближайший год мы вполне можем увидеть. Более детальные обзоры ситуации в каждой области можно найти по ссылкам ниже: Брест , Витебск , Гомель , Гродно , Могилев