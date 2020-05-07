В центре Минска начали строить 7-этажную гостиницу, проект которой был утвержден 3 года назад

Стоит отметить, что ранее на обозначенный земельный участок был разработан градостроительный паспорт. По нему на этом месте предлагалось строительство жилого дома в 6—8 этажей. Однако настойчивость турецкого инвестора и необходимость в финансировании победили — так проект жилого дома сменила гостиница.

Напомним, до прихода компании «ВильнюсСтройИнвест», на этом участке планировалось построить 16-этажный отель. Турецкий застройщик ИООО «АРАС ИНВЕСТ» после протестов местных жителей изменил проект, уменьшив его на 7 этажей. Общественное обсуждение по 9-этажному турецкому отелю прошло в 2015 году. Однако застройщик в итоге отказался от проекта.