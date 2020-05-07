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В центре Минска начали строить 7-этажную гостиницу, проект которой был утвержден 3 года назад

08.05.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В центре Минска на пересечении ул. Володарского и Городской Вал начали строить 7-этажную гостиницу. Застройщиком выступает компания «ВильнюсСтройИнвест», проект был утвержден еще 3 года назад

В центре Минска начали строить 7-этажную гостиницу, проект которой был утвержден 3 года назад

В центре Минска началось строительство еще одной гостиницы. Здание планируется 7-этажным с подвалом и цоколем, где разместится паркинг на 100 машин. На двух первых уровнях будут объекты общественного питания, салон красоты, тренажерный зал, зал совещаний. Выше — 75 гостиничных номеров. Застройщиком выступает компания «ВильнюсСтройИнвест».

В центре Минска начали строить 7-этажную гостиницу, проект которой был утвержден 3 года назад
В центре Минска начали строить 7-этажную гостиницу, проект которой был утвержден 3 года назад
В центре Минска начали строить 7-этажную гостиницу, проект которой был утвержден 3 года назад

Стоит отметить, что ранее на обозначенный земельный участок был разработан градостроительный паспорт. По нему на этом месте предлагалось строительство жилого дома в 6—8 этажей. Однако настойчивость турецкого инвестора и необходимость в финансировании победили — так проект жилого дома сменила гостиница.

Напомним, до прихода компании «ВильнюсСтройИнвест», на этом участке планировалось построить 16-этажный отель. Турецкий застройщик ИООО «АРАС ИНВЕСТ» после протестов местных жителей изменил проект, уменьшив его на 7 этажей. Общественное обсуждение по 9-этажному турецкому отелю прошло в 2015 году. Однако застройщик в итоге отказался от проекта.


В центре Минска начали строить 7-этажную гостиницу, проект которой был утвержден 3 года назад
Такой проект разработала турецкая компания
В центре Минска начали строить 7-этажную гостиницу, проект которой был утвержден 3 года назад

По информации TUT.by, когда в 2016 году на объект пришла компания «ВильнюсСтройИнвест», ее первый проект здания не прошел архитектурно-градостроительный совет при главном архитекторе Минска, а вот уже следующий был одобрен. Его создала производственно-творческая мастерская «Атри», которая даже привлекала к этому делу научного консультанта. Выглядеть комплекс должен так.

В центре Минска начали строить 7-этажную гостиницу, проект которой был утвержден 3 года назад
Такой гостиница должна быть. Источник фото: TUT.by
В центре Минска начали строить 7-этажную гостиницу, проект которой был утвержден 3 года назад
В центре Минска начали строить 7-этажную гостиницу, проект которой был утвержден 3 года назад

 
Теги: Минск
 
 
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В центре Минска на пересечении ул. Володарского и Городской Вал начали строить 7-этажную гостиницу. Застройщиком выступает компания «ВильнюсСтройИнвест», проект...
 
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