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В центре Минска начали строить 7-этажную гостиницу, проект которой был утвержден 3 года назад
08.05.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В центре Минска на пересечении ул. Володарского и Городской Вал начали строить 7-этажную гостиницу. Застройщиком выступает компания «ВильнюсСтройИнвест», проект был утвержден еще
В центре Минска началось строительство еще одной гостиницы. Здание планируется 7-этажным с подвалом и цоколем, где разместится паркинг на 100 машин. На двух первых уровнях будут объекты общественного питания, салон красоты, тренажерный зал, зал совещаний. Выше — 75 гостиничных номеров. Застройщиком выступает компания «ВильнюсСтройИнвест».
Стоит отметить, что ранее на обозначенный земельный участок был разработан градостроительный паспорт. По нему на этом месте предлагалось строительство жилого дома в 6—8 этажей. Однако настойчивость турецкого инвестора и необходимость в финансировании победили — так проект жилого дома сменила гостиница.
Напомним, до прихода компании «ВильнюсСтройИнвест», на этом участке планировалось построить 16-этажный отель. Турецкий застройщик ИООО «АРАС ИНВЕСТ» после протестов местных жителей изменил проект, уменьшив его на 7 этажей.
По информации
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В центре Минска на пересечении ул. Володарского и Городской Вал начали строить 7-этажную гостиницу. Застройщиком выступает компания «ВильнюсСтройИнвест», проект...
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