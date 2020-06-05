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Жилье класса «престиж» по цене от 2650 рублей за «квадрат». В ЖК «Лазурит» выставлены на продажу еще 96 квартир

05.06.2020 11:04 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В газете «Минский курьер» опубликована проектная декларация по квартирам в жилом доме по ул. Нарочанской в ЖК «Лазурит», который расположен на пересечении пр. Победителей — ул. Нарочанская в Минске. Стоимость «квадрата» квартиры в новостройке стартует от 2650 рублей, всего новых объектов в продаже — 96. Подробнее — в статье.

Жилье класса «престиж» по цене от 2650 рублей за «квадрат». В ЖК «Лазурит» выставлены на продажу еще 96 квартир

ЖК «Лазурит» расположен на одном из главных проспектов столицы — пр-те Победителей. Вот здесь можно посмотреть, как выглядит изнутри один из самых знаменитых жилых комплексов Минска.


Жилье класса «престиж» по цене от 2650 рублей за «квадрат». В ЖК «Лазурит» выставлены на продажу еще 96 квартир

Общая информация о комплексе

Напомним, архитектурный проект предусматривает строительство жилого комплекса повышенной комфортности, в состав которого входят:

  • 3-секционный 15-17-19-этажный жилой дом (в том числе 13-15-17-й жилые этажи) на 279 квартир на пр. Победителей, 
  • 37-этажная высотная часть (33 жилых этажа, из них 2 двухуровневых пентхауса на последних этажах) на 292 квартиры; 
  • 3-секционный 15-17-19-этажный жилой дом (в том числе 13-15-17-й жилые этажи) на ул. Нарочанской на 307 квартир;
  • подземный 2-этажный гараж-стоянка.

При строительстве жилого комплекса будет предусмотрена закрытая территория с детски- ми и спортивными трансформируемыми площадками, а также зоны для комфортного отдыха. 

Конструктивная схема здания — монолитный каркас с наружными ограждающими стенами из блоков керамических поризованных, с утеплением по системе «вентилируемый фасад». Ниже отметки 0,000 предусмотрены 2 этажа с размещением технических, встроенных и служебных подсобных помещений, а также 2-этажный подземный гараж-стоянка. Жилые этажи начинаются с отметки +6,900. Высота первых трех жилых этажей — 3,45 м, последующих жилых этажей — 3,15 м. Проектом предусмотрены теплый технический чердак, промежуточные технические этажи и технический этаж между встроенными и жилыми помещениями.


Жилье класса «престиж» по цене от 2650 рублей за «квадрат». В ЖК «Лазурит» выставлены на продажу еще 96 квартир

Жилье класса «престиж» по цене от 2650 рублей за «квадрат». В ЖК «Лазурит» выставлены на продажу еще 96 квартир

Жилой дом относится к категории жилых домов повышенной комфортности класса «престиж». Планировка квартир выполнена с учетом принципов функционального зонирования, проектом предусмотрена возможность объединения кухни с жилой комнатой в единое пространство. В ряде квартир в зависимости от площади дополнительно предусмотрены гостевые санузлы.

Каждая секция оборудована 2 лифтами грузоподъемностью 630 кг и 1000 кг. Лифт грузоподъемностью 630 кг связывает жилые этажи и уровни подземных автостоянок.

Мусороудаление предусмотрено с каждого этажа каждой секции через мусоропровод в мусоросборные камеры.

Квартиры выполняются без чистовой отделки и без установки внутриквартирных дверей.

На территории жилого комплекса, в жилых домах и в подземном гараже-стоянке предусмотрена система видеонаблюдения. В квартирах — видеодомофоны.

Предусмотрены три заправочные электростанции для электромобилей.

Начало строительства жилого дома — 25 мая 2015 года. Планируемый срок ввода жилого дома — 15 августа 2020 года.


Жилье класса «престиж» по цене от 2650 рублей за «квадрат». В ЖК «Лазурит» выставлены на продажу еще 96 квартир
Так выглядит пентхаус

Жилье класса «престиж» по цене от 2650 рублей за «квадрат». В ЖК «Лазурит» выставлены на продажу еще 96 квартир

Какие квартиры и по каким ценам продаются

Для заключения договоров создания объектов долевого строительства для физических лиц, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагаются 96 квартир в жилом доме на ул. Нарочанской без парковочного места:

  • 40 двухкомнатных квартир общей площадью от 56,90 кв.м. до 68,30 кв.м. со стоимостью 1 кв.м. общей площади квартиры на дату опубликования проектной декларации с учетом прогнозных индексов цен в строительстве 3 148,69 рубля;
  • 6 трехкомнатных квартир № 779, 786, 793, 801, 809, 817 общей площадью от 103,0 кв.м до 104,70 кв.м со стоимостью 1 кв.м. общей площади квартиры на дату опубликования проектной декларации с учетом прогнозных индексов цен в строительстве 2 649,36 рубля;
  • 36 трехкомнатных квартир общей площадью от 80,25 кв.м до 104,7 кв.м со стоимостью 1 кв.м общей площади квартиры на дату опубликования проектной декларации с учетом прогнозных индексов цен в строительстве 2 982,25 рубля;
  • 14 трехкомнатных квартир общей площадью от 124,0 кв.м до 133,85 кв.м со стоимостью 1 кв.м общей площади квартиры на дату опубликования проектной декларации с учетом прогнозных индексов цен в строительстве от 2 899,02 рубля

Важно! Застройщик вправе изменить стоимость в одностороннем порядке в случае изменения прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ в нормативный период строительства, в случае изменения законодательства об уплате косвенных налогов в период строительства, а также в случае изменения стоимости объектов долевого строительства на стадии «Строительный проект».

Прием и регистрация заявлений осуществляются с 15.06.2020 до момента набора необходимого количества заявлений, соответствующего количеству задекларированных квартир.

Напомним, предыдущая проектная декларация включала 260 квартир по цене от 2900 за «квадрат».


Жилье класса «престиж» по цене от 2650 рублей за «квадрат». В ЖК «Лазурит» выставлены на продажу еще 96 квартир

 
Теги: Минск
 
 
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В газете «Минский курьер» опубликована проектная декларация по квартирам в жилом доме по ул. Нарочанской в ЖК «Лазурит», который расположен на пересечении пр....
 
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