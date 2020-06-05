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Жилье класса «престиж» по цене от 2650 рублей за «квадрат». В ЖК «Лазурит» выставлены на продажу еще 96 квартир
05.06.2020 11:04 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В газете «Минский курьер» опубликована проектная декларация по квартирам в жилом доме по ул. Нарочанской в ЖК «Лазурит», который расположен на пересечении пр. Победителей — ул. Нарочанская в Минске. Стоимость «квадрата»
Общая информация о комплексе
Напомним, архитектурный проект предусматривает строительство жилого комплекса повышенной комфортности, в состав которого входят:
При строительстве жилого комплекса будет предусмотрена закрытая территория с детски- ми и спортивными трансформируемыми площадками, а также зоны для комфортного отдыха.
Конструктивная схема здания — монолитный каркас с наружными ограждающими стенами из блоков керамических поризованных, с утеплением по системе «вентилируемый фасад». Ниже отметки 0,000 предусмотрены 2 этажа с размещением технических, встроенных и служебных подсобных помещений, а также 2-этажный подземный гараж-стоянка. Жилые этажи начинаются с отметки +6,900. Высота первых трех жилых этажей — 3,45 м, последующих жилых этажей — 3,15 м. Проектом предусмотрены теплый технический чердак, промежуточные технические этажи и технический этаж между встроенными и жилыми помещениями.
Жилой дом относится к категории жилых домов повышенной комфортности класса «престиж». Планировка квартир выполнена с учетом принципов функционального зонирования, проектом предусмотрена возможность объединения кухни с жилой комнатой в единое пространство. В ряде квартир в зависимости от площади дополнительно предусмотрены гостевые санузлы.
Каждая секция оборудована 2 лифтами грузоподъемностью 630 кг и 1000 кг. Лифт грузоподъемностью 630 кг связывает жилые этажи и уровни подземных автостоянок.
Мусороудаление предусмотрено с каждого этажа каждой секции через мусоропровод в мусоросборные камеры.
Квартиры выполняются без чистовой отделки и без установки внутриквартирных дверей.
На территории жилого комплекса, в жилых домах и в подземном гараже-стоянке предусмотрена система видеонаблюдения. В квартирах — видеодомофоны.
Предусмотрены три заправочные электростанции для электромобилей.
Начало строительства жилого дома — 25 мая 2015 года. Планируемый срок ввода жилого дома — 15 августа 2020 года.
Какие квартиры и по каким ценам продаются
Для заключения договоров создания объектов долевого строительства для физических лиц, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагаются 96 квартир в жилом доме на ул. Нарочанской без парковочного места:
Важно! Застройщик вправе изменить стоимость в одностороннем порядке в случае изменения прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ в нормативный период строительства, в случае изменения законодательства об уплате косвенных налогов в период строительства, а также в случае изменения стоимости объектов долевого строительства на стадии «Строительный проект».
Прием и регистрация заявлений осуществляются с 15.06.2020 до момента набора необходимого количества заявлений, соответствующего количеству задекларированных квартир.
Напомним,
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Жилье класса «престиж» по цене от 2650 рублей за «квадрат». В ЖК «Лазурит» выставлены на продажу еще 96 квартир
В газете «Минский курьер» опубликована проектная декларация по квартирам в жилом доме по ул. Нарочанской в ЖК «Лазурит», который расположен на пересечении пр....
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