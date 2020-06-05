Жилье класса «престиж» по цене от 2650 рублей за «квадрат». В ЖК «Лазурит» выставлены на продажу еще 96 квартир

Жилой дом относится к категории жилых домов повышенной комфортности класса «престиж». Планировка квартир выполнена с учетом принципов функционального зонирования, проектом предусмотрена возможность объединения кухни с жилой комнатой в единое пространство. В ряде квартир в зависимости от площади дополнительно предусмотрены гостевые санузлы.

Каждая секция оборудована 2 лифтами грузоподъемностью 630 кг и 1000 кг. Лифт грузоподъемностью 630 кг связывает жилые этажи и уровни подземных автостоянок.

Мусороудаление предусмотрено с каждого этажа каждой секции через мусоропровод в мусоросборные камеры.

Квартиры выполняются без чистовой отделки и без установки внутриквартирных дверей.

На территории жилого комплекса, в жилых домах и в подземном гараже-стоянке предусмотрена система видеонаблюдения. В квартирах — видеодомофоны.

Предусмотрены три заправочные электростанции для электромобилей.

Начало строительства жилого дома — 25 мая 2015 года. Планируемый срок ввода жилого дома — 15 августа 2020 года.