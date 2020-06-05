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Новый рекорд на аукционе. На живописный участок в Заславле подали 35 заявок, а участок в Лапоровичах продан за $160 тыс.

05.06.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Новый рекорд на аукционе. На живописный участок в Заславле подали 35 заявок, а участок в Лапоровичах продан за 0 тыс.

Участок № 34 на ул. Васильковой в Заславле насчитывает 6,8 сотки и имеет все коммуникации. Пожалуй, такое большое количество заявок было обусловлено тем, что земельный надел расположен в живописном месте. С него открывается вид на гребной канал и Заславское водохранилище. Лот был выставлен на аукцион за 13.783 рубля. В ходе торгов цена на него поднялась до 89.501 рублей, или 37.327 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения торгов.

Организаторы аукциона говорят, что такого большого количества заявок, как на участок на ул. Васильковой в Заславле, не было за всю историю проведения подобных торгов. Количество участников, зарегистрированных на отдельные лоты, доходило до 28 человек, но никак не до 35.

18 человек пожелали купить участок на аукционе  в д. Сады Юзуфовского сельсовета. Он насчитывает 11,5 сотки и оснащен всеми коммуникациями. При стартовой цене 4.700 рублей лот ушел с молотка за 38.259 рублей, или 15.956 долларов США.


Новый рекорд на аукционе. На живописный участок в Заславле подали 35 заявок, а участок в Лапоровичах продан за 0 тыс.

Высокий спрос был и на участок № 7 в пер. Набережном в д. Лапоровичи Папернянского сельсовета. На него было подано 20 заявок. Участок не имеет коммуникаций, насчитывает 8,2 сотки и был выставлен на торги за 50.000 рублей. Победителю аукциона лот достался за 385.000   рублей, или 160.570 долларов США.

Напомним, что 3 апреля этого года участок в Лапоровичах с видом на Заславское водохранилище продан с молотка за 189.875 рублей, или 73.330 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона. На лот претендовали 13 человек. Он также был выставлен на торги за 50.000 рублей.

Семнадцать заявлений подали на участок № 3 в квартале 7137 в аг. Колодищи Колодищанского сельсовета. Земельный надел насчитывает 15 соток и оснащен электричеством и газом. При начальной цене 39.000 рублей лот реализован за 163.500  рублей, или 68.190 долларов США.

На недорогой участок в д. Жуки Горанского сельсовета, стартовая цена на который составила 6.390 рублей, подали 11 заявок. Участок насчитывает 15 соток и не имеет коммуникаций. Он продан с молотка за 32.298 рублей, или 13.470 долларов США.


Новый рекорд на аукционе. На живописный участок в Заславле подали 35 заявок, а участок в Лапоровичах продан за 0 тыс.

Итоги аукциона по другим участкам смотрите в нашей таблице.

 Ло-ты

Адрес земельного участка

Пло-щадь участ-ка, соток

Кол-во уч-ов

Инженерная инфраструкту-ра *

Нач. цена участ-ка

Цена прода-жи участка (руб.)

Цена прода-жи участка ($)

1

Горанский с/с, д. Дуличи

14,9

4

-

14.440

34.049

14.200

2

Горанский с/с, д. Жуки, участок № 4

15,0

11

-

6.390

32.298

13.470

3

Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 13

11,7

-

электричество

50.000

-

-

4

Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 14

12,1

-

электричество

50.000

-

-

5

г. Заславль, ул. Васильковая, участок № 34

6,8

35

электричество, газ, водопровод

13.783

89.501

37.327

6

г. Заславль, ул. Нагорная

9,4

-

электричество, газ, водопровод

30.862

7

Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 7137, участок № 3

15,0

17

электричество, газ

39.000

163.500

68.190

8

Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Ореховая, участок № 16

12,6

2

электричество, газ

33.000

36.300

15.139

9

г.п. Мачулищи, ул. Авиаторов, участок № 3

12,5

2

электричество, газ, водопровод, канализация (собственник – КИЗ «Домосед»)

39.130

53.200

22.188

10

г.п. Мачулищи, ул. Авиаторов, участок № 4

12,2

3

электричество, газ, водопровод, канализация (собственник – КИЗ «Домосед»)

38.164

66.000

27.526

11

Новодворский с/с, д. Ельница, участок № 6

12,9

8

электричество, газ, водопровод

25.000

69.100

28.819

12

Новодворский с/с, д. Ельница, участок № 7

13,1

10

электричество, газ, водопровод

25.000

74.500

31.071

13

Острошицко-Городокский с/с, д. Новоселки, участок № 10

13,7

3

-

29.900

48.154

20.083

14

Папернянский с/с, д. Лапоровичи, пер. Набережный, участок № 7

8,2

20

-

50.000

385.000

160.570

15

Петришковский с/с, д. Щёки, участок № 2

11,7

3

электричество, водопровод

11.513

26.000

10.843

16

Сеницкий с/с, д. Копиевичи, ул. Центральная, участок № 2

15,0

2

электричество, газ, водопровод

65.000

78.650

32.802

17

Сеницкий с/с, п. Скориничи, участок № 1

15,0

5

электричество, газ, водопровод

45.000

98.200

40.956

18

Хатежинский с/с, д. Птичь, участок № 10

10,0

6

-

22.000

37.800

15.765

19

Шершунский с/с, д. Довборово

13,2

1

электричество

3. 500

3.675

1.532

20

Юзуфовский с/с, д. Сады, участок № 1

11,5

18

электричество, газ, водопровод

4.700

38.259

15.956

Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.

Ближайший аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в Минском районе состоится 19 июня. Документы для участия в торгах принимаются до 15 июня включительно.

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Сегодня на аукционе по продаже участков в частную собственность граждан РБ в Минском районе поставлен новый рекорд по количеству заявок. На отдельные лоты...
 
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