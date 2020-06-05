Новый рекорд на аукционе. На живописный участок в Заславле подали 35 заявок, а участок в Лапоровичах продан за $160 тыс.

Участок № 34 на ул. Васильковой в Заславле насчитывает 6,8 сотки и имеет все коммуникации. Пожалуй, такое большое количество заявок было обусловлено тем, что земельный надел расположен в живописном месте. С него открывается вид на гребной канал и Заславское водохранилище. Лот был выставлен на аукцион за 13.783 рубля. В ходе торгов цена на него поднялась до 89.501 рублей, или 37.327 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения торгов.
Организаторы аукциона говорят, что такого большого количества заявок, как на участок на ул. Васильковой в Заславле, не было за всю историю проведения подобных торгов. Количество участников, зарегистрированных на отдельные лоты, доходило до 28 человек, но никак не до 35.
18 человек пожелали купить участок на аукционе в д. Сады Юзуфовского сельсовета. Он насчитывает 11,5 сотки и оснащен всеми коммуникациями. При стартовой цене 4.700 рублей лот ушел с молотка за 38.259 рублей, или 15.956 долларов США.
Высокий спрос был и на участок № 7 в пер. Набережном в д. Лапоровичи Папернянского сельсовета. На него было подано 20 заявок. Участок не имеет коммуникаций, насчитывает 8,2 сотки и был выставлен на торги за 50.000 рублей. Победителю аукциона лот достался за 385.000 рублей, или 160.570 долларов США.
Напомним, что 3 апреля этого года участок в Лапоровичах с видом на Заславское водохранилище продан с молотка за 189.875 рублей, или 73.330 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона. На лот претендовали 13 человек. Он также был выставлен на торги за 50.000 рублей.
Семнадцать заявлений подали на участок № 3 в квартале 7137 в аг. Колодищи Колодищанского сельсовета. Земельный надел насчитывает 15 соток и оснащен электричеством и газом. При начальной цене 39.000 рублей лот реализован за 163.500 рублей, или 68.190 долларов США.
На недорогой участок в д. Жуки Горанского сельсовета, стартовая цена на который составила 6.390 рублей, подали 11 заявок. Участок насчитывает 15 соток и не имеет коммуникаций. Он продан с молотка за 32.298 рублей, или 13.470 долларов США.
Итоги аукциона по другим участкам смотрите в нашей таблице.
Ло-ты
Адрес земельного участка
Пло-щадь участ-ка, соток
Кол-во уч-ов
Инженерная инфраструкту-ра *
Нач. цена участ-ка
Цена прода-жи участка (руб.)
Цена прода-жи участка ($)
1
Горанский с/с, д. Дуличи
14,9
4
-
14.440
34.049
14.200
2
Горанский с/с, д. Жуки, участок № 4
15,0
11
-
6.390
32.298
13.470
3
Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 13
11,7
-
электричество
50.000
-
-
4
Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 14
12,1
-
электричество
50.000
-
-
5
г. Заславль, ул. Васильковая, участок № 34
6,8
35
электричество, газ, водопровод
13.783
89.501
37.327
6
г. Заславль, ул. Нагорная
9,4
-
электричество, газ, водопровод
30.862
7
Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 7137, участок № 3
15,0
17
электричество, газ
39.000
163.500
68.190
8
Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Ореховая, участок № 16