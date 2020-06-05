Новый рекорд на аукционе. На живописный участок в Заславле подали 35 заявок, а участок в Лапоровичах продан за $160 тыс.

Участок № 34 на ул. Васильковой в Заславле насчитывает 6,8 сотки и имеет все коммуникации. Пожалуй, такое большое количество заявок было обусловлено тем, что земельный надел расположен в живописном месте. С него открывается вид на гребной канал и Заславское водохранилище. Лот был выставлен на аукцион за 13.783 рубля. В ходе торгов цена на него поднялась до 89.501 рублей, или 37.327 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения торгов.

Организаторы аукциона говорят, что такого большого количества заявок, как на участок на ул. Васильковой в Заславле, не было за всю историю проведения подобных торгов. Количество участников, зарегистрированных на отдельные лоты, доходило до 28 человек, но никак не до 35.