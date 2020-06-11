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Еще 3 квартиры с террасами и машиноместом в готовом доме по ул. Восточной. Госзастройщик предложил жилье по 2750 рублей за «квадрат»
11.06.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В газете «Минский курьер» опубликовано приглашение к участию в долевом строительстве от госзастройщика. УКС Советского района предлагает гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, купить 3 квартиры сразу с машиноместом в уже готовом доме по ул. Восточной, 180в.
УКС Советского района Минска предлагает гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, принять участие в долевом строительстве жилого дома по ул. Восточной, 180в. Что интересно, дом уже введен в эксплуатацию (30.12.2019 г.). Предлагаются всего 3 квартиры с машиноместом:
Стоимость 1 кв.м объекта долевого строительства (квартира и машиноместо) составит 2750 рублей при условии единовременного внесения денежных средств в течение 5 банковских дней со дня регистрации договора в местном исполнительном и распорядительном органе.
Прием заявлений от граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, осуществляется при условии предоставления справки о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (на территории г. Минска), выданной местными исполнительными и распорядительными органами.
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Напомним, неподалеку УКС Советского района
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Еще 3 квартиры с террасами и машиноместом в готовом доме по ул. Восточной. Госзастройщик предложил жилье по 2750 рублей за «квадрат»
В газете «Минский курьер» опубликовано приглашение к участию в долевом строительстве от госзастройщика. УКС Советского района предлагает гражданам, состоящим на...
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