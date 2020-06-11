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Еще 3 квартиры с террасами и машиноместом в готовом доме по ул. Восточной. Госзастройщик предложил жилье по 2750 рублей за «квадрат»

11.06.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В газете «Минский курьер» опубликовано приглашение к участию в долевом строительстве от госзастройщика. УКС Советского района предлагает гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, купить 3 квартиры сразу с машиноместом в уже готовом доме по ул. Восточной, 180в. 

Еще 3 квартиры с террасами и машиноместом в готовом доме по ул. Восточной. Госзастройщик предложил жилье по 2750 рублей за «квадрат»
Фото: ноябрь 2019 года

УКС Советского района Минска предлагает гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, принять участие в долевом строительстве жилого дома по ул. Восточной, 180в. Что интересно, дом уже введен в эксплуатацию (30.12.2019 г.). Предлагаются всего 3 квартиры с машиноместом:

  • 2 квартиры (с террасами), расположенные на 6-м этаже, общей площадью 75,8 кв.м;
  • 1 квартира (с террасой), расположенная на 7-м этаже, общей площадью 83,5 кв.м.

Стоимость 1 кв.м объекта долевого строительства (квартира и машиноместо) составит 2750 рублей при условии единовременного внесения денежных средств в течение 5 банковских дней со дня регистрации договора в местном исполнительном и распорядительном органе.

Прием заявлений от граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, осуществляется при условии предоставления справки о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (на территории г. Минска), выданной местными исполнительными и распорядительными органами.


Еще 3 квартиры с террасами и машиноместом в готовом доме по ул. Восточной. Госзастройщик предложил жилье по 2750 рублей за «квадрат»

В ноябре 2019 года застройщик предлагал жилье в новостройке (с учетом машиноместа) гражданам, состоящим на учете нуждающихся, по цене 1876 руб. 94 коп. Были квартиры и для всех желающих - их УКС Советского района предлагал по цене 3250 руб./кв.м (согласно проектной декларации, опубликованной 30 октября 2019 года). Правда, таких квартир было всего 5.


Еще 3 квартиры с террасами и машиноместом в готовом доме по ул. Восточной. Госзастройщик предложил жилье по 2750 рублей за «квадрат»

Напомним, неподалеку УКС Советского района строит "Группу многоквартирных жилых домов с помещениями общественного назначения и подземной гараж-стоянкой", где стоимость «квадрата» стартует от 2600 рублей. 1-я очередь строительства включает в себя 10-этажный дом на 58 квартир, который обещают сдать в ноябре 2020 года.


Еще 3 квартиры с террасами и машиноместом в готовом доме по ул. Восточной. Госзастройщик предложил жилье по 2750 рублей за «квадрат»

 
Теги: Минск
 
 
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В газете «Минский курьер» опубликовано приглашение к участию в долевом строительстве от госзастройщика. УКС Советского района предлагает гражданам, состоящим на...
 
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