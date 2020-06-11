Еще 3 квартиры с террасами и машиноместом в готовом доме по ул. Восточной. Госзастройщик предложил жилье по 2750 рублей за «квадрат»

УКС Советского района Минска предлагает гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, принять участие в долевом строительстве жилого дома по ул. Восточной, 180в. Что интересно, дом уже введен в эксплуатацию (30.12.2019 г.). Предлагаются всего 3 квартиры с машиноместом:

2 квартиры (с террасами), расположенные на 6-м этаже, общей площадью 75,8 кв.м;

1 квартира (с террасой), расположенная на 7-м этаже, общей площадью 83,5 кв.м.

Стоимость 1 кв.м объекта долевого строительства (квартира и машиноместо) составит 2750 рублей при условии единовременного внесения денежных средств в течение 5 банковских дней со дня регистрации договора в местном исполнительном и распорядительном органе.

Прием заявлений от граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, осуществляется при условии предоставления справки о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (на территории г. Минска), выданной местными исполнительными и распорядительными органами.