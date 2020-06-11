ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На новополоцкий НПЗ планируют поставить более 70 тысяч тонн сырья из США

11.06.2020 22:10 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Первая партия американской нефти около тысячи тонн. Всего на новополоцкий НПЗ планируют поставить более 70 тысяч тонн сырья из США. Для справки. За 5 месяцев этого года  в Беларусь из альтернативных источников поставили 12 танкеров с нефтью. Общий объем более миллиона тонн. Это сырье мы закупали в Норвегии, Азербайджане, Саудовской Аравии и США. Альтернативные поставки сегодня занимают 20 % от общего объема нефти, которую поставляют в страну. 80 % - российская  и нефть собственного производства. Для обеспечения внутреннего рынка с учетом спроса нам необходимо около  миллиона 200 тысяч тонн в месяц. При этом  объем нефти, который могут перерабатывать белорусские НПЗ, в том числе и на экспорт,  в 2 раза больше. Сегодня загруженность предприятий составляет 50 %. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первая партия американской нефти около тысячи тонн. Всего на новополоцкий НПЗ планируют поставить более 70 тысяч тонн сырья из США. Для справки. За 5 месяцев этого...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Ставку на восстановление экономики от последствий мирового кризиса, вызванного пандемией, сделает обновленное правительство
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

10.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика