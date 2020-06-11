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На новополоцкий НПЗ планируют поставить более 70 тысяч тонн сырья из США
11.06.2020 22:10 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTПервая партия американской нефти около тысячи тонн. Всего на новополоцкий НПЗ планируют поставить более 70 тысяч тонн сырья из США. Для справки. За 5 месяцев этого года в Беларусь из альтернативных источников поставили 12 танкеров с нефтью. Общий объем более миллиона тонн. Это сырье мы закупали в Норвегии, Азербайджане, Саудовской Аравии и США. Альтернативные поставки сегодня занимают 20 % от общего объема нефти, которую поставляют в страну. 80 % - российская и нефть собственного производства. Для обеспечения внутреннего рынка с учетом спроса нам необходимо около миллиона 200 тысяч тонн в месяц. При этом объем нефти, который могут перерабатывать белорусские НПЗ, в том числе и на экспорт, в 2 раза больше. Сегодня загруженность предприятий составляет 50 %.
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Первая партия американской нефти около тысячи тонн. Всего на новополоцкий НПЗ планируют поставить более 70 тысяч тонн сырья из США. Для справки. За 5 месяцев этого...
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