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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На новополоцкий НПЗ планируют поставить более 70 тысяч тонн сырья из США Первая партия американской нефти около тысячи тонн. Всего на новополоцкий НПЗ планируют поставить более 70 тысяч тонн сырья из США. Для справки. За 5 месяцев этого...

Первая партия американской нефти около тысячи тонн. Всего на новополоцкий НПЗ планируют поставить более 70 тысяч тонн сырья из США. Для справки. За 5 месяцев этого года в Беларусь из альтернативных источников поставили 12 танкеров с нефтью. Общий объем более миллиона тонн. Это сырье мы закупали в Норвегии, Азербайджане, Саудовской Аравии и США. Альтернативные поставки сегодня занимают 20 % от общего объема нефти, которую поставляют в страну. 80 % - российская и нефть собственного производства. Для обеспечения внутреннего рынка с учетом спроса нам необходимо около миллиона 200 тысяч тонн в месяц. При этом объем нефти, который могут перерабатывать белорусские НПЗ, в том числе и на экспорт, в 2 раза больше. Сегодня загруженность предприятий составляет 50 %.