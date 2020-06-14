ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На Николая Статкевича составлен новый административный протокол

14.06.2020 17:06 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На Николая Статкевича, который отбывает 15-суточный арест, составлен новый административный протокол, сообщает телеграм-канал политика.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Новый протокол составлен по ч. 3 ст. 23.34 Кодекаса об административных правонарушениях. Статкевичу инкриминируют размещение 8 мая в своем телеграм-канале STATKEVICH информации о дате, времени и месте проведения массового мероприятия до получения разрешения Мингорисполкома на его проведение. Он сообщил, что 14 мая состоится подача в Центральную избирательную комиссию списков его инициативной группы и групп «кандидатов протеста», указав место и время сбора.

Как сообщалось, Статкевич был задержан 31 мая людьми в штатском, когда направлялся на пикет у Комаровского рынка в Минске. На следующий день суд постановил арестовать его на 15 суток. Статкевич признан виновным по части 3 статьи 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). По мнению суда, 24 мая возле столичного Комаровского рынка Статкевич «принял участие в митинге без соответствующего разрешения Мингорисполкома, нарушив закон о массовых мероприятиях», а также «публично выражал свое недовольство и негативное отношение к действующей власти, событиям общественно-политической жизни».

Супруга политика Марина Адамович, комментируя решение суда, подчеркнула, что 24 мая ее муж не организовывал массовые мероприятия, а принимал участие в предвыборных пикетах участников президентской кампании.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый протокол составлен по ч. 3 ст. 23.34 Кодекаса об административных правонарушениях.
 
Новости дня
Новости экономики
 
В Гомеле открылся технопарк "Коралл"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

13.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика