|
"Моя отрада". Посмотрите, как выглядит и что продается в садовом товариществе, где будет даже центральная канализация
19.06.2020 11:04 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Садоводческое товарищество "Моя отрада" находится всего в 12 километрах от кольцевой, возле "дорогой" деревни Закаблуки. СТ крупное - более 250 участков по 10 соток каждый. Тут нет дачного антуража - формируется симпатичный
Все началось со скандала
Земли "Моей отраде" выделили в 2012 году. Добрая половина участков сменила владельцев, хотя СТ все равно считают "совминовским" и "исполкомовским". Есть тут вода (местные говорят, артезианская вода чудная, забирают ее с собой в Минск в бутылях) и газ. А теперь вот делают почти немыслимое для пригорода - центральную канализацию.
Это садоводческое товарищество когда-то прогремело на всю страну -
Но с самого начала продавцы участков говорили - тут будет закрытый коттеджный поселок со всеми коммуникациями. И просили в среднем 25 тысяч долларов за участок. Сейчас видно - не врали. Просто сроки традиционно затянулись. Не торопились и будущие жители - до сих пор в товариществе много свободных участков и недостроенных домов. В том числе и потому, что доехать сложно - дороги регулярно перерывают. Сейчас вот 80% дорог - маслянистое глиняное болото. Ведут центральную канализацию.
Владелец недостроенного коттеджа, человек на внедорожнике (собственно, тут почти все - на внедорожниках), говорит - канализацию-то делают, но заработает она не скоро. Очистные сооружения начнут строить только в следующем году.
Впрочем, это значит, что идеальным по коммуникациям коттеджный поселок станет через два года. Срок символический. А если положат асфальт, будем наблюдать уникальный для Беларуси пример действительно полноценного (по европейским меркам) загородного поселка.
Правда, не в едином стиле.
Что сейчас продают в "Моей отраде"?
В базе Realt.by есть несколько предложений.
"
За 30 тысяч долларов предлагают участок
70 тысяч долларов хотят за "
Впрочем, продают тут и коттедж.
Дом готов, подключены все коммуникации, смонтирована система отопления, в санузлах начата отделка.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Моя отрада". Посмотрите, как выглядит и что продается в садовом товариществе, где будет даже центральная канализация
Садоводческое товарищество "Моя отрада" находится всего в 12 километрах от кольцевой, возле "дорогой" деревни Закаблуки. СТ крупное - более 250 участков по 10 соток...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)