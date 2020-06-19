"Моя отрада". Посмотрите, как выглядит и что продается в садовом товариществе, где будет даже центральная канализация

Что сейчас продают в "Моей отраде"?

В базе Realt.by есть несколько предложений.

" Участок 10 соток , не приватизирован. Коммуникации: электричество на участке, водопровод центральный (круглогодичная подача воды), газопровод (идет по улице, возможно подключение), ведутся работы по прокладке центральной канализации", - пишет один из продавцов. Хочет за надел 29 тысяч долларов.

За 30 тысяч долларов предлагают участок с садовым домиком 4Х5. Коммуникации рядом есть, но к домику не подведены.

70 тысяч долларов хотят за " ленточный фундамент 12х12 метров (при необходимости фундамент можно долить). На этот фундамент возведем дом из оцилиндрованного бревна по вашему проекту. Проект не требует государственной регистрации, т. к. это дачный поселок. Участок 0,1010 га, который находится в пожизненной собственности с правом наследования".

Впрочем, продают тут и коттедж.