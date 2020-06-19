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"Моя отрада". Посмотрите, как выглядит и что продается в садовом товариществе, где будет даже центральная канализация

19.06.2020 11:04 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Садоводческое товарищество "Моя отрада" находится всего в 12 километрах от кольцевой, возле "дорогой" деревни Закаблуки. СТ крупное - более 250 участков по 10 соток каждый. Тут нет дачного антуража - формируется симпатичный коттеджный поселок. Восемь лет как формируется. Подробности и фото - в материале.

"Моя отрада". Посмотрите, как выглядит и что продается в садовом товариществе, где будет даже центральная канализация
"Моя отрада". Посмотрите, как выглядит и что продается в садовом товариществе, где будет даже центральная канализация
"Моя отрада". Посмотрите, как выглядит и что продается в садовом товариществе, где будет даже центральная канализация

Все началось со скандала

Земли "Моей отраде" выделили в 2012 году. Добрая половина участков  сменила владельцев, хотя СТ все равно считают "совминовским" и "исполкомовским". Есть тут вода (местные говорят, артезианская вода чудная, забирают ее с собой в Минск в бутылях) и газ. А теперь вот делают почти немыслимое для пригорода - центральную канализацию.

"Моя отрада". Посмотрите, как выглядит и что продается в садовом товариществе, где будет даже центральная канализация
"Моя отрада". Посмотрите, как выглядит и что продается в садовом товариществе, где будет даже центральная канализация
"Моя отрада". Посмотрите, как выглядит и что продается в садовом товариществе, где будет даже центральная канализация

Это садоводческое товарищество когда-то прогремело на всю страну - милиция расследовала хищения двух дворовых уборных, изготовленных для спортобъекта. Туалеты оказались на участках двух самых высокопоставленных чиновников от спорта -  в "Моей отраде". Тогда же СМИ заинтересовались свежим товариществом и выяснили - Минский райисполком вывел землю из сельхозоборота и выделил под "Мою отраду". Почти сразу же здесь закипела работа - провели электричество, подсыпали дороги. После скандала работы притормозились, ту же воду подвели в 2014-м.

"Моя отрада". Посмотрите, как выглядит и что продается в садовом товариществе, где будет даже центральная канализация
"Моя отрада". Посмотрите, как выглядит и что продается в садовом товариществе, где будет даже центральная канализация

Но с самого начала продавцы участков говорили - тут будет закрытый коттеджный поселок со всеми коммуникациями. И просили в среднем 25 тысяч долларов за участок. Сейчас видно - не врали. Просто сроки традиционно затянулись. Не торопились и будущие жители - до сих пор в товариществе много свободных участков и недостроенных домов. В том числе и потому, что доехать сложно - дороги регулярно перерывают. Сейчас вот 80% дорог - маслянистое глиняное болото. Ведут центральную канализацию.

"Моя отрада". Посмотрите, как выглядит и что продается в садовом товариществе, где будет даже центральная канализация
"Моя отрада". Посмотрите, как выглядит и что продается в садовом товариществе, где будет даже центральная канализация
"Моя отрада". Посмотрите, как выглядит и что продается в садовом товариществе, где будет даже центральная канализация
"Моя отрада". Посмотрите, как выглядит и что продается в садовом товариществе, где будет даже центральная канализация
"Моя отрада". Посмотрите, как выглядит и что продается в садовом товариществе, где будет даже центральная канализация

Владелец недостроенного коттеджа, человек на внедорожнике (собственно, тут почти все - на внедорожниках), говорит - канализацию-то делают, но заработает она не скоро. Очистные сооружения начнут строить только в следующем году.

Впрочем, это значит, что идеальным по коммуникациям коттеджный поселок станет через два года. Срок символический. А если положат асфальт, будем наблюдать уникальный для Беларуси пример действительно полноценного (по европейским меркам) загородного поселка.

Правда, не в едином стиле.

"Моя отрада". Посмотрите, как выглядит и что продается в садовом товариществе, где будет даже центральная канализация
"Моя отрада". Посмотрите, как выглядит и что продается в садовом товариществе, где будет даже центральная канализация
"Моя отрада". Посмотрите, как выглядит и что продается в садовом товариществе, где будет даже центральная канализация
"Моя отрада". Посмотрите, как выглядит и что продается в садовом товариществе, где будет даже центральная канализация
"Моя отрада". Посмотрите, как выглядит и что продается в садовом товариществе, где будет даже центральная канализация
"Моя отрада". Посмотрите, как выглядит и что продается в садовом товариществе, где будет даже центральная канализация
"Моя отрада". Посмотрите, как выглядит и что продается в садовом товариществе, где будет даже центральная канализация
"Моя отрада". Посмотрите, как выглядит и что продается в садовом товариществе, где будет даже центральная канализация
"Моя отрада". Посмотрите, как выглядит и что продается в садовом товариществе, где будет даже центральная канализация
"Моя отрада". Посмотрите, как выглядит и что продается в садовом товариществе, где будет даже центральная канализация

Что сейчас продают в "Моей отраде"?

В базе Realt.by есть несколько предложений.

"Участок 10 соток, не приватизирован. Коммуникации: электричество на участке, водопровод центральный (круглогодичная подача воды), газопровод (идет по улице, возможно подключение), ведутся работы по прокладке центральной канализации", - пишет один из продавцов. Хочет за надел 29 тысяч долларов.

За 30 тысяч долларов предлагают участок с садовым домиком 4Х5. Коммуникации рядом есть, но к домику не подведены.

70 тысяч долларов хотят за "ленточный фундамент 12х12 метров (при необходимости фундамент можно долить). На этот фундамент возведем дом из оцилиндрованного бревна по вашему проекту. Проект не требует государственной регистрации, т. к. это дачный поселок. Участок 0,1010 га, который находится в пожизненной собственности с правом наследования".

Впрочем, продают тут и коттедж.

"Моя отрада". Посмотрите, как выглядит и что продается в садовом товариществе, где будет даже центральная канализация
"Моя отрада". Посмотрите, как выглядит и что продается в садовом товариществе, где будет даже центральная канализация

Дом  готов, подключены все коммуникации, смонтирована система отопления, в санузлах начата отделка. Коттедж площадью 165 квадратных метров выставлен за 165 тысяч долларов.

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Теги: Минск
 
 
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Садоводческое товарищество "Моя отрада" находится всего в 12 километрах от кольцевой, возле "дорогой" деревни Закаблуки. СТ крупное - более 250 участков по 10 соток...
 
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