Кажется, мою подпись за кандидата в президенты забраковали. Как это проверить и вообще есть ли смысл?

Источник материала: Tut.by

ЦИК обнародовал, сколько подписей за претендентов в кандидаты в президенты Беларуси признали действительными. Тысячи автографов избирателей забраковали. TUT.BY разбирался, можно ли узнать, что стало именно с вашей подписью и можете ли вы подтвердить ее подлинность.

Правда, что многие подписи признали недействительными? Центральная избирательная комиссия 30 июня объявила , кто из претендентов набрал необходимые для регистрации кандидатом в президенты 100 тысяч подписей, а кто — нет. Уже ясно, что во время проверки многие из поданных в ЦИК подписей забраковали. Например, у Валерия Цепкало осталось 75 249 подписей из 160 тысяч, у Виктора Бабарико — 165 744 подписи из 365 тысяч подписей. По более узким территориальным единицам звучали такие примеры: во Фрунзенском районе Минска избирательная комиссия не признала 47 тысяч подписей за Виктора Бабарико и 17,8 тысячи за Валерия Цепкало, а в Московском районе Минска не признали 30 341 подпись за Виктора Бабарико.

Слышал, предлагают жаловаться в избиркомы. Это так? Есть такое. Существует платформа «Честные люди» . Там объясняют, что можно подать жалобу в избирательную комиссию своего района и потребовать разъяснений, учли вашу подпись или нет, а если нет, то почему ее забраковали. Есть даже шаблон обращения, которое можно распечатать и заполнить. Вот что предлагают писать: «Я (имя, фамилия, отчество) поставил свою подпись за выдвижение в кандидаты в президенты Республики Беларусь (имя претендента). Дата и подпись вносились мной в подписной лист собственноручно в присутствии уполномоченного члена инициативной группы, данные которого были указаны в подписном листе». Дальше есть ссылки на законы, по которым у вас есть право задавать вопросы госорганам.

Если я напишу в избирком, что подпись достоверная, — ее могут все же учесть? Правозащитник, председатель Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак не думает, что это возможно. — Законодательство четко прописывает процедуру, кто и как может обжаловать решение комиссии об отказе в регистрации, решение по бракованию подписей. И отдельный гражданин субъектом, который может это обжаловать, не является. Обжаловать действия комиссий по закону может команда, которая подписи подавала. — В рамках обжалования действий комиссий команде должны сообщить, какие подписи забракованы, тогда она берет людей и ведет их в суд, чтобы они подтвердили, что их подписи реальные. Так это работало раньше. Но сроки обжалования короткие, адвокаты, которые с этим работают, говорят, что им сложно ознакомиться с материалами проверки, сделать выписки. Существующая процедура обжалования неэффективна.

Понятно. Но мне хотя бы ответят, учли мою подпись или нет? Спросить об этом вы можете. Насчет ответа по делу — есть сомнения. По мнению Олега Гулака, эта инициатива не инструмент, как отстоять свою подпись, а скорее инструмент привлечения внимания граждан к тому, что их подписи проигнорировали. Законный способ активно поучаствовать в избирательном процессе. — Интересно вот что. Наши процедуры признания подписей недействительными построены так, что по формальным признакам недействительной может оказаться и вполне реальная подпись. Никто может и не сомневаться, что человек подпись поставил, но она бракуется — из-за несоблюдения каких-то процедурных моментов, или из-за вывода графологов, что он не своей рукой поставил дату подписи, или из-за неполного соблюдения процедуры сдачи. Все процедуры должны быть направлены на то, чтобы обеспечить людям возможность отдать свои голоса за выдвижение их кандидатов и чтобы учесть их. А когда выставляется просто набор формальных рогаток, все это немного не соответствует законной цели. Собеседник считает, что ответы на такие обращения придут, но они будут формальными. — Объективно проверить подпись по заявлению непросто. Например, если во Фрунзенском районе забраковали 30 тысяч подписей и придет 100 или 300 заявлений, то это надо проверять вручную все подписные листы.

А что говорят в ЦИК? Мы спросили в Центральной избирательной комиссии, может ли человек удостовериться, признали его подпись или нет. Пока там ответили кратко: законодательно такой процедуры не предусмотрено. Подробности объяснят на сайте ЦИК уже сегодня, 1 июля. Если там появится информация, мы ее добавим в этот материал.