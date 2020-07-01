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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Сенненском районе запустили гелиоэнергетическую установку В Сенненском районе запустили гелеоэнергетическую установку. Это один из подарков, который получил северный регион ко Дню Независимости. Электрическая энергия...

В Сенненском районе запустили гелеоэнергетическую установку. Это один из подарков, который получил северный регион ко Дню Независимости. Электрическая энергия будет вырабатываться за счет естественного солнечного излучения и поступать в сеть. Ее хватит, чтобы обеспечить электричеством порядка 900 квартир Витебской области. На площади в 3 гектара установлено более 4 000 специальных фотомодулей. Это первая в регионе солнечная электростанция такого масштаба.