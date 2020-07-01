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Мезенцев: Важно уйти от внешнего управления Белгазпромбанком
01.07.2020 19:26 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев считает важным, чтобы стороны нашли приемлемое решение по поводу администрирования Белгазпромбанка. Об этом он заявил в интервью
— Важно как можно скорее уйти от управления банком в режиме временной администрации. Важно, чтобы стороны договорились с учетом мнения и акционеров, и регулятора Беларуси о составе правления Белгазпромбанка, — сказал Мезенцев.
Посол подчеркнул, что во главу угла следует ставить интересы клиентов и акционеров.
— Важно, чтобы формат защиты иностранных инвестиций подтверждался в режиме духа и буквы национального закона. Мы также пониманием, что определенные имиджевые потери одному из банков премиального сегмента Беларуси стали очевидны. Значимо предъявить публично шаги и меры, которые позволят как можно быстрее восстановить реноме банка, не позволить, чтобы эти имиджевые потери нарастали, — добавил Мезенцев.
Дело Белгазпромбанка
Напомним, 11 июня белорусские силовики задержали группу бывших и нынешних топ-менеджеров Белгазпромбанка, которым 20 лет управлял Виктор Бабарико, пока не объявил в мае о своих президентских амбициях. Вскоре после этого Нацбанк ввел
18 июня задержали Виктора Бабарико и его сына Эдуарда. Глава КГК Иван Тертель сообщил, что Виктор Бабарико «
Основные доли в уставном фонде ОАО «Белгазпромбанка» принадлежат российской энергетической компании «Газпром» и российскому «Газпромбанку» — по 49,818%. «Газпром трансгаз Беларусь» и Госкомимуществу Беларуси — 0,266% и 0,097% соответственно.
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- Мы также пониманием, что определенные имиджевые потери одному из банков премиального сегмента Беларуси стали очевидны. Значимо предъявить публично шаги и меры,...
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