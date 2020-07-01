Мезенцев: Важно уйти от внешнего управления Белгазпромбанком

Источник материала: Tut.by

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев считает важным, чтобы стороны нашли приемлемое решение по поводу администрирования Белгазпромбанка. Об этом он заявил в интервью ТАСС .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Важно как можно скорее уйти от управления банком в режиме временной администрации. Важно, чтобы стороны договорились с учетом мнения и акционеров, и регулятора Беларуси о составе правления Белгазпромбанка, — сказал Мезенцев.

Посол подчеркнул, что во главу угла следует ставить интересы клиентов и акционеров.

— Важно, чтобы формат защиты иностранных инвестиций подтверждался в режиме духа и буквы национального закона. Мы также пониманием, что определенные имиджевые потери одному из банков премиального сегмента Беларуси стали очевидны. Значимо предъявить публично шаги и меры, которые позволят как можно быстрее восстановить реноме банка, не позволить, чтобы эти имиджевые потери нарастали, — добавил Мезенцев.

Дело Белгазпромбанка

Напомним, 11 июня белорусские силовики задержали группу бывших и нынешних топ-менеджеров Белгазпромбанка, которым 20 лет управлял Виктор Бабарико, пока не объявил в мае о своих президентских амбициях. Вскоре после этого Нацбанк ввел временную администрацию по управлению «дочкой» «Газпрома» в Беларуси. Временная администрация во главе с Надеждой Ермаковой уже связывалась с основными российскими акционерами Белгазпромбанка, но они « отказались обсуждать вопросы совместной деятельности». Таким образом акционеры дали понять, что переговоры возможны на более высоком уровне.

18 июня задержали Виктора Бабарико и его сына Эдуарда. Глава КГК Иван Тертель сообщил, что Виктор Бабарико « задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов». По мнению главы КГК, «за деятельностью Бабарико стояли кукловоды в „Газпроме“ , а может быть, и выше». Тертель заявил, что дела возбуждены по шести статьям Уголовного кодекса: ст. 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов), ст. 235 (Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем), ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ст. 209 (Мошенничество), ст. 430 (Получение взятки), ст. 431 (Дача взятки).

Основные доли в уставном фонде ОАО «Белгазпромбанка» принадлежат российской энергетической компании «Газпром» и российскому «Газпромбанку» — по 49,818%. «Газпром трансгаз Беларусь» и Госкомимуществу Беларуси — 0,266% и 0,097% соответственно.