Штаб Бабарико направил заявку на проведение референдума и рассчитывает провести встречу для обсуждения

Источник материала: Tut.by

Штаб Виктора Бабарико направил заявку на проведение референдума по возвращению Конституции 1994 года, заявила во время прямого эфира из штаба Виктора Бабарико член штаба Мария Колесникова.

— Сегодня мы отправили заявку на проведение референдума , планируем встречу в парке Дружбы народов для обсуждения референдума и возможных поправок в Конституцию. Сейчас мы ждем согласования, — заявила Колесникова.

Главной новостью дня она назвала то, что с Виктором Бабарико все в порядке , он здоров и бодр.

Штаб также возмутило то, какое большое количество подписей власть выбросила в мусорную корзину.

— Мы будем бороться за каждую подпись, — заверила Колесникова. — Система так слаба и некомпетентна, поэтому все хорошее происходит не благодаря, а вопреки ей. Главное — донести системе, которая состоит из таких же людей, как мы, что она нас не устраивает. Говорить директору, участковому, что вы с ними не согласны. Государство делает что-то для нас только под давлением. Мы должны продолжать давить и указывать, что такая система нам не нужна.