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Штаб Бабарико направил заявку на проведение референдума и рассчитывает провести встречу для обсуждения

01.07.2020 19:38 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Штаб Виктора Бабарико направил заявку на проведение референдума по возвращению Конституции 1994 года, заявила во время прямого эфира из штаба Виктора Бабарико член штаба Мария Колесникова.

— Сегодня мы отправили заявку на проведение референдума, планируем встречу в парке Дружбы народов для обсуждения референдума и возможных поправок в Конституцию. Сейчас мы ждем согласования, — заявила Колесникова.

Главной новостью дня она назвала то, что с Виктором Бабарико все в порядке, он здоров и бодр.

Штаб также возмутило то, какое большое количество подписей власть выбросила в мусорную корзину.

— Мы будем бороться за каждую подпись, — заверила Колесникова. — Система так слаба и некомпетентна, поэтому все хорошее происходит не благодаря, а вопреки ей. Главное — донести системе, которая состоит из таких же людей, как мы, что она нас не устраивает. Говорить директору, участковому, что вы с ними не согласны. Государство делает что-то для нас только под давлением. Мы должны продолжать давить и указывать, что такая система нам не нужна.

 
Теги: Новости
 
 
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Штаб Виктора Бабарико направил заявку на проведение референдума по возвращению Конституции 1994 года, заявила во время прямого эфира из штаба Виктора Бабарико член...
 
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