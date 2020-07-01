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Штаб Бабарико направил заявку на проведение референдума и рассчитывает провести встречу для обсуждения
01.07.2020 19:38 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Штаб Виктора Бабарико направил заявку на проведение референдума по возвращению Конституции 1994 года, заявила во время
— Сегодня мы отправили заявку на
Главной новостью дня она назвала то, что с Виктором Бабарико
Штаб также возмутило то, какое большое количество подписей власть выбросила в мусорную корзину.
— Мы будем бороться за каждую подпись, — заверила Колесникова. — Система так слаба и некомпетентна, поэтому все хорошее происходит не благодаря, а вопреки ей. Главное — донести системе, которая состоит из таких же людей, как мы, что она нас не устраивает. Говорить директору, участковому, что вы с ними не согласны. Государство делает что-то для нас только под давлением. Мы должны продолжать давить и указывать, что такая система нам не нужна.
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Штаб Бабарико направил заявку на проведение референдума и рассчитывает провести встречу для обсуждения
Штаб Виктора Бабарико направил заявку на проведение референдума по возвращению Конституции 1994 года, заявила во время прямого эфира из штаба Виктора Бабарико член...
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