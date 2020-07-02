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Налоговая разъяснила норму Указа Президента о предоставлении отсрочки по оплате арендной платы

02.07.2020 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Налоговая разъяснила норму Указа Президента о предоставлении отсрочки по оплате арендной платы
О применении отдельных норм Указа Президента Республики Беларусь от 24.04.2020 № 143 «О поддержке экономики» разъяснили в ИМНС по Пинскому району:

– Пунктом 11 Указа Президента Республики Беларусь от 24.04.2020 № 143 «О поддержке экономики» (далее – Указ № 143) рекомендовано юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предоставлять арендаторам — субъектам хозяйствования с учетом объема их выручки отсрочку по оплате арендной платы, а также уменьшать ее размер.

В свою очередь пунктом 12 Указа № 143 предусмотрено, что при предоставлении отсрочки арендодателем по оплате арендной платы за недвижимое имущество в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 6 или пунктом 11 Указа № 143 днем сдачи арендодателем в аренду такого недвижимого имущества для целей исчисления налога на добавленную стоимость признается 31 декабря 2020 г., если день сдачи такого недвижимого имущества в аренду приходится на период с 1 апреля по 30 сентября 2020 г.

Указанные положения применяются при предоставлении отсрочки по оплате арендной даты по двум не связанным между собой основаниям:

  • по подпункту 6.1 пункта 6 Указа № 143, где предусмотрена обязанность организаций предоставлять отсрочку;
  • по пункту 11 Указа № 143, которым рекомендовано субъектам хозяйствования предоставлять отсрочку.

При этом пункт 11 Указа № 143 является самостоятельной нормой и не устанавливает обязанностей для субъектов, его применяющих, соблюдать требования, предусмотренные подпунктом 6.1 пункта 6 Указа № 143.

Возможность предоставления отсрочки арендодателем по оплате арендной платы за недвижимое имущество в соответствии пунктом 11 Указа № 143 необходимо рассматривать как гражданско-правовую сделку между двумя сторонами, в ходе которой одна сторона (арендодатель) добровольно предоставляет такую отсрочку другой стороне (арендатору).

Исходя из подпункта 2.1 пункта 2 Указа № 143 под субъектами хозяйствования понимаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, основной вид осуществляемой экономической деятельности которых включен в перечень к данному указу.

Указанный перечень не содержит каких-либо ограничений при определении видов деятельности при применении пункта 11 Указа № 143, положения которого, как уже отмечено выше, являются добровольными и рекомендуемыми к реализации.

Таким образом, если арендодатель в соответствии с рекомендацией по пункту 11 Указа № 143 добровольно предоставил отсрочку субъекту хозяйствования, он должен руководствоваться нормой, установленной пунктом 12 Указа № 143, независимо от того, какие виды деятельности осуществляет арендатор.

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