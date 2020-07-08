Рудый о китайских реформах: Становясь каждый день богаче, люди поддерживают власть

Источник материала: Tut.by

Известный экономист, а с недавних пор один из ведущих белорусских знатоков Китая Кирилл Рудый выпускает новую книгу «Непохожие: взгляд на Китай и китайско-белорусские отношения». В продажу книга поступит 16 июля. За неделю до официального выхода автор рассказал, в каких реформах и трансформациях Китай может стать примером для Беларуси и чем страны похожи.



Фото: twitter.com/kvrudy

Кирилл Рудый, в прошлом помощник президента по экономическим вопросам, посол Беларуси в Китае, а нынче руководитель проекта департамента дочерних и зависимых организаций Банка БелВЭБ, будет присутствовать в магазине «Академкнига» в день выхода книги 16 июля, где в 16.00 проведет автограф-сессию. Выпускаемая издательским домом «Звязда» книга завершает трилогию, начавшуюся в 2016 году с «Финансовой диеты» и продолженную вышедшей через год «Потому что так решили мы». Сам автор определяет новую книгу как «нон-фикшен, представляющий собой одновременно научное исследование, практическое пособие и дипломатические мемуары». Приводим основные тезисы из беседы, организованной Советом по международным отношениям «Минский диалог» и Фондом им. Конрада Аденауэра (Германия).

После выборов экономические вопросы вернутся на первый план

Экономист предлагает присмотреться к реформам, проводимым в Китае. Пусть сейчас в Беларуси все внимание направлено на политические события, но после политически оживленного лета экономика останется одним из основных вопросов, ожидающих активных действий. Значит, опыт китайских реформ и экономических преобразований может послужить Минску примером. Реформы, прописанные в книге, не теряют актуальности, считает ее автор.

— У нас привыкли говорить, что если есть рыночная экономика, обязательно должна быть демократия, а если есть авторитаризм, должна быть командно-административная система управления экономикой. Китай — это пример, когда этой связи нет. В 1970-х годах режимы, схожие с сильной автократичной политической системой, были в Индонезии, Чили, Сингапуре. Все эти страны доказали, что в политике может быть монополия, в экономике — конкуренция.

В 1970—1980-х годах Китай смог использовать демографию для создания конкурентного преимущества, а после 2000 года он стал вкладывать большие финансовые ресурсы в развитие экономики. Смена приоритетов и реформы привели к тому, что доля активов в банковской системе к ВВП составляет там около 300%. Для сравнения, в Беларуси — 55%. Капитализация финансового рынка там более 100% ВВП, а в Беларуси — порядка 20%.

Общественная стабильность в большой стране обеспечивается экономическим ростом.

— Это дает ресурсы властям для проведения не только экономических, но и военной реформы, конституционной и судебной, борьбы с коррупцией. С другой стороны, это дает общественную поддержку. Становясь каждый день богаче, люди понимают, что это во многом благодаря власти, и поддерживают власть, — рассказывает Рудый.

Почему большой объем импорта из Китая для Беларуси — не проблема

— Треть импорта из Китая — это товары и комплектующие для предприятий, а потом экспортируются в виде готовой продукции. Треть — это инвестиционный импорт. Часть идет в индустриальный парк «Великий камень», часть — на «Белджи». А это новые для Беларуси технологии и инвестиции. Остальное — потребительский импорт, который зависит от низкого платежеспособного спроса.

Экс-дипломат позитивно оценивает торговые отношения двух стран, несмотря на отрицательное сальдо внешней торговли. Тем более что в 2019 году и первом квартале 2020-го во все страны наш экспорт падал, а в Китай несырьевой экспорт вырос и продолжает расти, увеличивается количество экспортеров.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Похоронить зомби», но что делать с людьми?

В книге есть тонкий намек на путь для выхода из проблем госсектора. В Китае провели анализ сектора госпредприятий и выделили около 2 тысяч неэффективных компаний, которым предначертано быть закрытыми. Распродавая основные активы, предприятия получают возможность погасить долги. В книге Рудого этот процесс назван похоронами зомби.

— Что касается людей, выделяются деньги из местных бюджетов, которые идут на переобучение, временную поддержку человека, пока он не найдет новую работу. А тем людям, которым осталось пять лет до выхода на пенсию, разрешено выйти на пенсию досрочно, — рассказывает Кирилл Рудый.

Те госпредприятия, которые способны выжить, претерпевают перемены. Переходят на смешанную форму собственности, там создаются наблюдательные советы, корпоративное управление.

В то же время китайские госорганы не включены в работу предприятий, более того, вмешательство чиновников даже на уровне рекомендаций расценивается как коррупция. А функцию Госкомимущества Китая по проверке госпредприятий передали внешним независимым аудиторам, потому что «государство не может само себя контролировать», признают руководители китайских предприятий.

Какова роль Беларуси на пути китайских компаний на Запад

— По данным за 2019 год, через Беларусь проходило более 80% всех железнодорожных перевозок между Евросоюзом и Китаем. По этому показателю мы уже являемся [мостом для Китая на рынок ЕС].

Это подтверждается и выбором Беларуси в партнеры и как площадки для самого большого индустриального парка, который Китай строит за рубежом.

По мнению экономиста, индустриальный парк «Великий камень» может стать образцом благоприятного инвестиционного климата, если на нем опробовать налоговые льготы, новые схемы администрирования и упрощения процедур, позволяющие привлекать капитал.

— Если мы пытаемся привлечь резидентов, надо немного менять ориентацию парка. Он может стать белорусским Гонконгом, потому что там сделаны акценты на услуги, консалтинг, маркетинг — всю ту добавленную стоимость, которая лежит в цене любого высокотехнологичного продукта. И это не зарплата, руки или железо, а мозги. Значит, на мозги в перспективе надо ориентироваться индустриальному парку, чтобы больше зарабатывать и становиться более успешным.

Почему не все белорусско-китайские проекты успешны

Отвечая на вопрос из zoom-зала о большом количестве китайских проектов в Беларуси и их опасности, экономист подчеркнул, что страны работают как равноправные партнеры.

— Мы реализовали совместно более 30 проектов. Если говорить, что есть два проекта проблемных из более чем 30, то это небольшой процент. Так что это не должно омрачать в целом китайско-белорусские отношения.

Но то, что у Беларуси есть проблемные проекты не только с китайскими компаниями, может указывать на внутренние проблемы.

— Это и вопрос строительных норм, и вопрос, как мы порой решаем проблемы, и кадровый состав. Порой тендер составлен так, что по цене автомобиля мы хотим построить космический корабль. А потом оказывается, что в нем полететь некуда — нет рынков сбыта, и не все могут быть космонавтами, потому что нужны подготовленные трудовые ресурсы, — приводит пример Кирилл Рудый.