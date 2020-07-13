«Кондиционер и потолки в 3,5 метра». Обзор однокомнатных квартир в Минске до $40 тысяч

Источник материала: realt.by

Со слов риэлтеров спрос на квартиры в июне показал положительную динамику. Покупатели, занявшие выжидательную позицию весной, летом стали чуть активней, а продавцы сговорчивей. Купить квартиру с ремонтом в Минске можно уже от $ 35 тыс., стопорит процесс лишь напряженка с кредитами . Когда на поддержку банков рассчитывать не приходится, изучаем дешевые варианты. В новом обзоре – столичные «однушки» в продаже до $40 тыс.

«Однушка» в кирпичном доме за $ 35.000 (вариант взамен подобран) (вариант взамен подобран) Открывает подборку квартира в Минске за $ 35 тыс. «Однушка» находится на третьем этаже кирпичной пятиэтажки на ул. Передовой. Проект стандартный, площадь помещения – 21,4 «квадрата». В квартире совмещенный санузел, застекленный балкон, на окнах – стеклопакеты ПВХ, на полу – линолеум, межкомнатные двери из МДФ, входная – металлическая. Санузел облицован плиткой, сантехника заменена, на кухне встроенная мебель с бытовой техникой, есть вместительный шкаф-купе. По всем показателям квартира готова для проживания.

«Малосемейка» с ремонтом за $ 37.800 (торг) (торг) За $ 37,8 тыс. с торгом выставлена небольшая квартира на первом этаже «малосемейки» на улице Чигладзе. Дом - кирпичная пятиэтажка после капремонта 2018 года. В помещении установлены стеклопакеты и новая сантехника. В квартире «свежий» ремонт, металлическая входная дверь.Площадь «однушки» – 21 квадратный метр, санузел совмещенный, балкона нет. Из плюсов – неплохое расположение, зеленый двор, доброжелательные соседи.



Самая дешевая «однушка» в Зеленом Луге за $ 39.000 Квартира находится на первом этаже панельной «хрущевки» в Зеленом Луге. Площадь «однушки» - 30 «квадратов», санузел совмещенный, балкона нет. На сегодня это самая дешевая однокомнатная квартира в микрорайоне, однако собственник уточняет, что помещение требует ремонта. Вместе с тем, будущий владелец может использовать это как плюс и во время ремонта превратить квартиру в небольшую «двушку» - два окна в спальне и габариты комнаты позволяют зонировать пространство.





Квартира с потолками 3,5 м за $ 39.000 (конкурс) (конкурс) Занятный объект продают в кирпичном доме на улице Кижеватова. Квартира находится на верхнем 13-м этаже многоэтажки 1998 года строительства. Площадь помещения – 41 квадратный метр, высота потолков – 3,5 м. Продается квартира под чистовую отделку, в помещении установлены стеклопакеты ПВХ (лоджия застеклена), межкомнатные двери, металлическая входная дверь и кондиционер. Из нюансов – лифт поднимается только до 12 этажа, дальше – по лестнице. В объявлении указано, что продается квартира через конкурс, а значит, достанется тому покупателю, который предложит лучшие условия для продавца.





Квартира с ремонтом за $40.000 (торг) (торг) Завершает подборку «однушка» на Уборевича возле МКАД. Квартира продается за $40 тысяч, но собственник готов торговаться. Дом – утепленная 9-этажка 1977 года строительства. Площадь квартиры – 34,5 «квадрата» (жилая комната – 17,8 кв.м, кухня – 7,4 кв.м), находится на верхнем 9-м этаже. Санузел раздельный, есть балкон, на окнах стеклопакеты. В квартире аккуратный ремонт, встроенная кухня. Подойдет для покупателей, которым нужно переехать сразу же после сделки.



