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«Кондиционер и потолки в 3,5 метра». Обзор однокомнатных квартир в Минске до $40 тысяч

13.07.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Со слов риэлтеров спрос на квартиры в июне показал положительную динамику. Покупатели, занявшие выжидательную позицию весной, летом стали чуть активней, а продавцы сговорчивей. Купить квартиру с ремонтом в Минске можно уже от $ 35 тыс., стопорит процесс лишь напряженка с кредитами. Когда на поддержку банков рассчитывать не приходится, изучаем дешевые варианты. В новом обзоре – столичные «однушки» в продаже до $40 тыс.

«Однушка» в кирпичном доме за $ 35.000 (вариант взамен подобран)

Открывает подборку квартира в Минске за $ 35 тыс. «Однушка» находится на третьем этаже кирпичной пятиэтажки на ул. Передовой. Проект стандартный, площадь помещения – 21,4 «квадрата». В квартире совмещенный санузел, застекленный балкон, на окнах – стеклопакеты ПВХ, на полу – линолеум, межкомнатные двери из МДФ, входная – металлическая. Санузел облицован плиткой, сантехника заменена, на кухне встроенная мебель с бытовой техникой, есть вместительный шкаф-купе. По всем показателям квартира готова для проживания.

«Кондиционер и потолки в 3,5 метра». Обзор однокомнатных квартир в Минске до тысяч
«Кондиционер и потолки в 3,5 метра». Обзор однокомнатных квартир в Минске до тысяч
«Кондиционер и потолки в 3,5 метра». Обзор однокомнатных квартир в Минске до тысяч
«Кондиционер и потолки в 3,5 метра». Обзор однокомнатных квартир в Минске до тысяч

Квартира «въехал и живи» за $ 36.250 (торг)

Одна из самых дешевых столичных квартир в продаже – «однушка» на улице Попова. Квартира находится в двухэтажном кирпичном доме 1961 года строительства. В помещении: металлическая входная дверь, встроенный шкаф-купе, модульная кухня, деревянные стеклопакеты. На полу: линолеум, ламинат и плитка. На стенах – обои. Со слов собственника, в квартире тепло и светло, в доме отличная шумоизоляция, ухоженный подъезд, приличные соседи и тихий зеленый двор. Судя по фото, помещение готово для проживания. Цена объекта уже снижена, но, похоже, это не предел – собственник готов к торгу.

«Кондиционер и потолки в 3,5 метра». Обзор однокомнатных квартир в Минске до тысяч
«Кондиционер и потолки в 3,5 метра». Обзор однокомнатных квартир в Минске до тысяч
«Кондиционер и потолки в 3,5 метра». Обзор однокомнатных квартир в Минске до тысяч
«Кондиционер и потолки в 3,5 метра». Обзор однокомнатных квартир в Минске до тысяч
«Кондиционер и потолки в 3,5 метра». Обзор однокомнатных квартир в Минске до тысяч
«Кондиционер и потолки в 3,5 метра». Обзор однокомнатных квартир в Минске до тысяч
«Кондиционер и потолки в 3,5 метра». Обзор однокомнатных квартир в Минске до тысяч
«Кондиционер и потолки в 3,5 метра». Обзор однокомнатных квартир в Минске до тысяч

«Малосемейка» с ремонтом за $ 37.800 (торг)

За $ 37,8 тыс. с торгом выставлена небольшая квартира на первом этаже «малосемейки» на улице Чигладзе. Дом - кирпичная пятиэтажка после капремонта 2018 года. В помещении установлены стеклопакеты и новая сантехника. В квартире «свежий» ремонт, металлическая входная дверь.Площадь «однушки» – 21 квадратный метр, санузел совмещенный, балкона нет. Из плюсов – неплохое расположение, зеленый двор, доброжелательные соседи.

«Кондиционер и потолки в 3,5 метра». Обзор однокомнатных квартир в Минске до тысяч
«Кондиционер и потолки в 3,5 метра». Обзор однокомнатных квартир в Минске до тысяч
«Кондиционер и потолки в 3,5 метра». Обзор однокомнатных квартир в Минске до тысяч
«Кондиционер и потолки в 3,5 метра». Обзор однокомнатных квартир в Минске до тысяч
«Кондиционер и потолки в 3,5 метра». Обзор однокомнатных квартир в Минске до тысяч
«Кондиционер и потолки в 3,5 метра». Обзор однокомнатных квартир в Минске до тысяч
«Кондиционер и потолки в 3,5 метра». Обзор однокомнатных квартир в Минске до тысяч

Самая дешевая «однушка» в Зеленом Луге за $ 39.000

Квартира находится на первом этаже панельной «хрущевки» в Зеленом Луге. Площадь «однушки» - 30 «квадратов», санузел совмещенный, балкона нет. На сегодня это самая дешевая однокомнатная квартира в микрорайоне, однако собственник уточняет, что помещение требует ремонта. Вместе с тем, будущий владелец может использовать это как плюс и во время ремонта превратить квартиру в небольшую «двушку» - два окна в спальне и габариты комнаты позволяют зонировать пространство.  

«Кондиционер и потолки в 3,5 метра». Обзор однокомнатных квартир в Минске до тысяч
«Кондиционер и потолки в 3,5 метра». Обзор однокомнатных квартир в Минске до тысяч
«Кондиционер и потолки в 3,5 метра». Обзор однокомнатных квартир в Минске до тысяч
«Кондиционер и потолки в 3,5 метра». Обзор однокомнатных квартир в Минске до тысяч

Квартира с потолками 3,5 м за $ 39.000 (конкурс)

Занятный объект продают в кирпичном доме на улице Кижеватова. Квартира находится на верхнем 13-м этаже многоэтажки 1998 года строительства. Площадь помещения – 41 квадратный метр, высота потолков – 3,5 м. Продается квартира под чистовую отделку, в помещении установлены стеклопакеты ПВХ (лоджия застеклена), межкомнатные двери, металлическая входная дверь и кондиционер. Из нюансов – лифт поднимается только до 12 этажа, дальше – по лестнице. В объявлении указано, что продается квартира через конкурс, а значит, достанется тому покупателю, который предложит лучшие условия для продавца.

«Кондиционер и потолки в 3,5 метра». Обзор однокомнатных квартир в Минске до тысяч
«Кондиционер и потолки в 3,5 метра». Обзор однокомнатных квартир в Минске до тысяч
«Кондиционер и потолки в 3,5 метра». Обзор однокомнатных квартир в Минске до тысяч
«Кондиционер и потолки в 3,5 метра». Обзор однокомнатных квартир в Минске до тысяч
«Кондиционер и потолки в 3,5 метра». Обзор однокомнатных квартир в Минске до тысяч
«Кондиционер и потолки в 3,5 метра». Обзор однокомнатных квартир в Минске до тысяч
«Кондиционер и потолки в 3,5 метра». Обзор однокомнатных квартир в Минске до тысяч
«Кондиционер и потолки в 3,5 метра». Обзор однокомнатных квартир в Минске до тысяч

Квартира «въехал и живи» на ул. Байкальской за $ 40.000

На улице Байкальской продается квартира за $40 тыс. Это «однушка» на втором этаже стандартной 9-этажки. В квартире нормальный ремонт, на окнах стеклопакеты, на полу – линолеум (в санузле – плитка), установлены входные двери, шкаф-купе, встроенная кухня, входная дверь металлическая. Санузел раздельный, балкона нет. Общая площадь помещения – 29,88 квадратного метра.

«Кондиционер и потолки в 3,5 метра». Обзор однокомнатных квартир в Минске до тысяч
«Кондиционер и потолки в 3,5 метра». Обзор однокомнатных квартир в Минске до тысяч
«Кондиционер и потолки в 3,5 метра». Обзор однокомнатных квартир в Минске до тысяч
«Кондиционер и потолки в 3,5 метра». Обзор однокомнатных квартир в Минске до тысяч
«Кондиционер и потолки в 3,5 метра». Обзор однокомнатных квартир в Минске до тысяч
«Кондиционер и потолки в 3,5 метра». Обзор однокомнатных квартир в Минске до тысяч
«Кондиционер и потолки в 3,5 метра». Обзор однокомнатных квартир в Минске до тысяч
«Кондиционер и потолки в 3,5 метра». Обзор однокомнатных квартир в Минске до тысяч

Квартира с ремонтом за $40.000 (торг)

Завершает подборку «однушка» на Уборевича возле МКАД. Квартира продается за $40 тысяч, но собственник готов торговаться. Дом – утепленная 9-этажка 1977 года строительства. Площадь квартиры – 34,5 «квадрата» (жилая комната – 17,8 кв.м, кухня – 7,4 кв.м), находится на верхнем 9-м этаже. Санузел раздельный, есть балкон, на окнах стеклопакеты. В квартире аккуратный ремонт, встроенная кухня. Подойдет для покупателей, которым нужно переехать сразу же после сделки.

«Кондиционер и потолки в 3,5 метра». Обзор однокомнатных квартир в Минске до тысяч
«Кондиционер и потолки в 3,5 метра». Обзор однокомнатных квартир в Минске до тысяч
«Кондиционер и потолки в 3,5 метра». Обзор однокомнатных квартир в Минске до тысяч
«Кондиционер и потолки в 3,5 метра». Обзор однокомнатных квартир в Минске до тысяч
«Кондиционер и потолки в 3,5 метра». Обзор однокомнатных квартир в Минске до тысяч
«Кондиционер и потолки в 3,5 метра». Обзор однокомнатных квартир в Минске до тысяч

 
Теги: Минск
 
 
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Со слов риэлтеров спрос на квартиры в июне показал положительную динамику. Покупатели, занявшие выжидательную позицию весной, летом стали чуть активней, а...
 
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