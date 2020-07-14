Черечень: Справедливые выборы в нашей стране невозможны, но мы должны объединиться

Источник материала: Tut.by

14 июля Центризбирком регистрировал кандидатов в президенты Беларуси. В регистрации было отказано Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Сергей Черечень стал кандидатом в президенты. После заседания ЦИК он заявил, что справедливые выборы в нашей стране невозможны, но в ближайшее время будет решение штабов по поводу объединения. С кем он точно не будет рассматривать вопрос объединения — с другим кандидатом в президенты Анной Канопацкой.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Мы должны отработать эту кампанию по максимуму, чтобы 9 августа к власти пришел демократический президент, — заявил Черечень.

Он выступил за ограничение количества президентских сроков и переход от президентской к парламентской республике: «Если эта реформа не произойдет, если мы не изменим роль президента, нас ожидает не очень светлое будущее».

— Справедливые выборы в нашей стране невозможны, но мы должны объединиться, — считает кандидат в президенты.

По его словам, в ближайшее время будет решение штабов [кандидатов] по поводу объединения. По словам Черечня, он готов объединиться с любым демократическим кандидатом.

— С Канопацкой мы переговоры не ведем, — сказал он в ответ на уточняющий вопрос, является ли она демократическим кандидатом.

Черечень не исключил объединение со штабами Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Кандидат в президенты отметил, что они смогли поднять людей, разбудить их национальное самосознание.