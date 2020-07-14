Опрос Ecoom: Более 87 процентов белорусов планирует участие в выборах президента

Источник материала: Tut.by

Аналитический центр Ecoom по заказу ЗАО «Второй национальный телеканал» провел социологическое исследование об электоральных настроениях и предпочтениях граждан. Результаты 14 июля опубликовал телеканал ОНТ.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Исследование проводилось 10−13 июля методом телефонного опроса. Республиканская выборка составляет 1807 респондентов, статистическая погрешность не превышает 2,5−4%.

По данным опроса, 87,3% населения страны планирует принять участие в выборах президента. Действующего главу государства готовы поддержать 69,4% граждан, рейтинги остальных претендентов в кандидаты не превышают суммарно 14,6%, отмечают в опросе. Не хотят либо затрудняются указать свои электоральные предпочтения суммарно 12,5% респондентов, против всех кандидатов намерены голосовать 3,5% опрошенных.



Инфографика с сайта ont.by

По мере приближения даты выборов аналитический центр прогнозирует рост рейтинга Александра Лукашенко до более чем 70%, «в том числе за счет „не определившихся“ (в общей сложности 12,5% респондентов)».

В результатах опроса указан и уровень доверия действующему президенту — 78,1%. Отмечается, что сюда включен не только электоральный рейтинг, но и оценка социально-экономической политики главы государства, эффективность принимаемых им решений.

Основной источник информации о выборах

По данным опроса, основным источником информации о выборах для населения является телевидение — 66,4% респондентов. У сельских жителей и у старшего поколения этот канал получения информации остается востребованным у 68,4% и 82,4% соответственно.

На втором месте — интернет (49,3% респондентов по республике в целом), на третьем месте ‑ непосредственное социальное окружение (друзья, знакомые, родственники) ‑ 24,5% по республике в целом.



Инфографика с сайта ont.by

Молодые люди от 18 до 29 лет в основном получают информацию из интернет-СМИ (72,2%), на втором месте — телевидение (32,2%), социальные сети занимают третье место — 25,5%.

Напомним, после встречи с президентом 9 июля журналист БТ Андрей Кривошеев опубликовал «свежую социологию» от ОАЦ: в нем говорится, что рейтинг Александра Лукашенко сейчас 76%. Документ был подготовлен по поручению президента, в выборке участвовали 21 тысяча человек.

По данным социсследования, которое проводил Институт социологии Национальной академии наук Минске составлял 24%">в марте-апреле этого года, уровень доверия Лукашенко в Минске составлял 24%. Центральной избирательной комиссии доверяли 11% опрошенных.

Аналитический центр Ecoom занимается социологическими исследованиями с 2004 года. Его возглавляет член общественно-консультативного совета при Министерстве образования, член правления Союза писателей Беларуси Сергей Мусиенко. Аналитический центр Ecoom имеет право проводить социологические опросы, относящиеся к выборам президента Беларуси. Кроме центра, такое право дано еще 8 организациям.