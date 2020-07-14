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Опрос Ecoom: Более 87 процентов белорусов планирует участие в выборах президента
14.07.2020 20:02 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Аналитический центр Ecoom по заказу ЗАО «Второй национальный телеканал» провел социологическое исследование об электоральных настроениях и предпочтениях граждан. Результаты 14 июля
Исследование проводилось 10−13 июля методом телефонного опроса. Республиканская выборка составляет 1807 респондентов, статистическая погрешность не превышает 2,5−4%.
По данным опроса, 87,3% населения страны планирует принять участие в выборах президента. Действующего главу государства готовы поддержать 69,4% граждан, рейтинги остальных претендентов в кандидаты не превышают суммарно 14,6%, отмечают в опросе. Не хотят либо затрудняются указать свои электоральные предпочтения суммарно 12,5% респондентов, против всех кандидатов намерены голосовать 3,5% опрошенных.
По мере приближения даты выборов аналитический центр прогнозирует рост рейтинга Александра Лукашенко до более чем 70%, «в том числе за счет „не определившихся“ (в общей сложности 12,5% респондентов)».
В результатах опроса указан и уровень доверия действующему президенту — 78,1%. Отмечается, что сюда включен не только электоральный рейтинг, но и оценка социально-экономической политики главы государства, эффективность принимаемых им решений.
Основной источник информации о выборах
По данным опроса, основным источником информации о выборах для населения является телевидение — 66,4% респондентов. У сельских жителей и у старшего поколения этот канал получения информации остается востребованным у 68,4% и 82,4% соответственно.
На втором месте — интернет (49,3% респондентов по республике в целом), на третьем месте ‑ непосредственное социальное окружение (друзья, знакомые, родственники) ‑ 24,5% по республике в целом.
Молодые люди от 18 до 29 лет в основном получают информацию из интернет-СМИ (72,2%), на втором месте — телевидение (32,2%), социальные сети занимают третье место — 25,5%.
Напомним, после встречи с президентом 9 июля журналист БТ Андрей Кривошеев
По данным социсследования, которое проводил Институт социологии Национальной академии наук Минске составлял 24%">в марте-апреле этого года, уровень доверия Лукашенко в Минске составлял 24%. Центральной избирательной комиссии доверяли 11% опрошенных.
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Аналитический центр Ecoom по заказу ЗАО «Второй национальный телеканал» провел социологическое исследование об электоральных настроениях и предпочтениях граждан....
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