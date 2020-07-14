|
Головченко: Россия в ближайшие дни возобновит транспортное сообщение с Беларусью
14.07.2020 20:26 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко после переговоров с российским коллегой Михаилом Мишустиным заявил, что Россия собирается в ближайшее время возобновить транспортное сообщение с Беларусью. Видео с заявлением главы правительства публикует его пресс-секретарь Александра Исаева.
— Мы поднимали этот вопрос. Российская сторона мониторит ситуацию исходя из своей эпидемиологической обстановки. Как мы поняли, ожидается, что в ближайшие дни будет возобновлено транспортное сообщение с Республикой Беларусь, — заявил премьер-министр.
(Будет дополнено)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
- Как мы поняли, ожидается, что в ближайшие дни будет возобновлено транспортное сообщение с Республикой Беларусь, - заявил премьер-министр.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)