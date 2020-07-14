Головченко: Россия в ближайшие дни возобновит транспортное сообщение с Беларусью

Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко после переговоров с российским коллегой Михаилом Мишустиным заявил, что Россия собирается в ближайшее время возобновить транспортное сообщение с Беларусью. Видео с заявлением главы правительства публикует его пресс-секретарь Александра Исаева.



Фото: Reuters

— Мы поднимали этот вопрос. Российская сторона мониторит ситуацию исходя из своей эпидемиологической обстановки. Как мы поняли, ожидается, что в ближайшие дни будет возобновлено транспортное сообщение с Республикой Беларусь, — заявил премьер-министр.

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