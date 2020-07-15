«Рост зарплат - результат успеха компании, а не причина». Какие последствия у директивной накачки?

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко поручил правительству установить минимальную планку по зарплате для частных компаний. По его словам наниматели должны будут платить работникам не меньше, чем в среднем 10 передовых госпредприятий. Инициатива поспособствовать росту доходов населения имеет позитивные корни. Однако приказной подход к достижению цели в этом случае рискует дать обратный результат.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

За пять месяцев этого года ВВП снизился на 1,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Согласно многочисленным прогнозам, по итогам года падение экономики будет более ощутимым — не менее чем на 4%. При таком раскладе особенно важно создание условий для большей выживаемости компаний и сохранения стабильности на рынке труда. Чем больше коммерческих организаций переживет непростой период, тем активней будет происходить восстановление экономики.

Акцент на общих благоприятных условиях и отсутствии ужесточения правил игры важен по той причине, что белорусскую экономику в большей степени тянет на себе частный сектор. Темпы роста реальных зарплат в нем в два раза выше, чем в государственном. По данным Исследовательского центра ИПМ, частные компании последние семь лет принимали на работу перетекающую с госпредприятий рабочую силу: частный сектор ежегодно увеличивал найм на 1,5%, а государственный, наоборот, больше сокращал. Если в 2012 году количество занятых в частном секторе было 37,8%, то в 2019-м — 44,7%.

На прибыльных и эффективных предприятиях зарплата, как правило, более привлекательная, так как там выше производительность труда. Это подтверждает статистика. Средняя зарплата в Беларуси в 1 квартале 2020 года составляла 1155 рублей до вычета налогов, у работников госорганизаций она была 1076 рублей. Значит, в частном секторе она превышала 1230 рублей. Разница между коммерческими организациями небольшая, но она становится более существенной, если вспомнить, что в бюджетных организациях средняя зарплата на начало года составляла 80% от среднего показателя по стране.

Из имеющихся условий видно, что в попытке повысить зарплаты работникам частных компаний решением правительства нарушены причинно-следственные связи.

Рост зарплат — это результат успешной работы компаний, а не ее причина

Это один из постулатов рыночной экономики.

— Надо идти не от конца, где мы пытаемся административными методами повысить стоимость работника. Начинать надо с того, чтобы предприятие было прибыльным, самодостаточным, выпускало нужный рынку продукт или услугу, было эффективным, — говорит старший научный сотрудник BEROC Лев Львовский.

Зарплаты в разных отраслях могут существенно отличаться. Если компании сектора информации и связи в 1 квартале в среднем платили 3972 рубля, то в гостиничном бизнесе и общепите — около 800 рублей. Однако на обе зарплаты находится спрос.

— Есть компании, которые имеют высокую добавленную стоимость. Например, те, кто занимается продажей нефтепродуктов. А есть компании, которые делают, допустим, керамические кружки. У этих бизнесов совсем разная прибыльность. Соответственно, в зависимости от сектора, эффективности бизнеса будут разными и зарплаты, — отмечает Лев Львовский.

Теоретически установить планку по зарплатам для частников можно. Однако это создаст неблагоприятный фон для развития бизнеса и роста экономики.

Если отдельные госпредприятия в случае тяжелого финансового положения получают средства из бюджета, в том числе на выплаты зарплат работникам. Частные компании не имеют доступа к ресурсам налогоплательщиков, чтобы поддерживать желаемый уровень доходов своих сотрудников. Значит, те компании, которые не могут увеличить расходы на фонд оплаты труда, будут сокращать количество работников. Сохранив размер фонда оплаты труда, организация, где работало 50 сотрудников со средней зарплатой 1100 рублей, оставит 40 работников и будет им платить в среднем 1375 рублей. Но пятая часть штата останется без работы. Еще часть компаний просто закроется, так как не сможет обеспечить назначенный уровень доходов.

В итоге попытка заменить рыночные принципы формирования стоимости рабочей силы ударит по конкуренции, будет сдерживать развитие инвестиций, в конечном счете негативно повлияв на экономический рост сначала отдельных отраслей, а потом всей экономики. При неутешительных прогнозах и не самых благоприятных внешних условиях усиливать риски административными решениями, давящими на движущую экономику силу, не время.