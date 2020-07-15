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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МАРТ рассчитывает снять ценовое регулирование на гречку до конца года Рассчитывают белорусские аграрии и на рекордный урожай гречихи и впервые обеспечить наш рынок собственной крупой. Для этого в нынешнем году вдвое увеличили...

Рассчитывают белорусские аграрии и на рекордный урожай гречихи и впервые обеспечить наш рынок собственной крупой. Для этого в нынешнем году вдвое увеличили посевные площади. Раньше гречку всегда относили к товарам критического импорта: в своем поле выращивали только треть необходимой крупы. Большую часть привозили из России. В этом году на волне пандемии страна-соседка вводила временный запрет на ее вывоз, а последние неурожаи на российских полях обусловили подорожание культуры. В итоге цены пришлось даже регулировать. МАРТ ограничил аппетиты импортеров и торговли, урезав надбавки. В ведомстве рассчитывают, что до конца года необходимость в регулировании цен на гречку отпадет.Как белорусские хозяйства справились с задачей многократно увеличить посевы? Почему пчелы - главные помощники в поле? И как климат меняет аграрную политику? Смотрите в новой серии проекта. Сегодня после