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Александр Лукашенко встретился с участниками Евразийского межправительственного совета
17.07.2020 19:50 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTОбщие интересы на двусторонних треках и развитие союзнических отношений в ЕАЭС. Сегодня Минск принимает Евразийский межправительственный совет.
С премьер-министрами стран интеграционного объединения встретился Александр Лукашенко. Первое рукопожатие с премьером Армении Николом Пашиняном. Встречи проходят в очном формате, что само по себе ценно после периода онлайн-разговоров. Уже дважды в этом году лидерам ЕАЭС приходилось общаться именно так, виртуально, из-за пандемии. На это непростое время приходится председательство Беларуси в объединении. Несмотря ни на что, придерживаемся однозначных приоритетов: мы за снятие барьеров, изъятий в торговле между странами союза и усиление компетенций Евразийской комиссии. Минск всегда за конкретику и продвижение на интеграционном пути. Это касается и промышленной политики, и рынка АПК, и движения товарных потоков между странами.
Что тем более актуально сейчас: насущный вопрос для всех государств - преодоление кризисных явлений на фоне пандемии.
Н. Пашинян: проблемы ЕАЭС удастся решить, если на это будет политическая воляО развитии интеграции не только евразийской, но и союзной между Минском и Москвой шла речь на встрече Александра Лукашенко с Михаилом Мишустиным. Российский премьер на себе почувствовал, что значит борьба с вирусом. Для него это и первый визит в нашу страну в статусе главы правительства. Александр Лукашенко говорил о роли России в интеграции - она должна быть локомотивом процессов, особенно экономических, на постсоветском пространстве.
М. Мишустин поблагодарил Беларусь за блестящую организацию Евразийского межправсоветаДиалог во Дворце Независимости продолжается. Рассчитывают, что по многим вопросам премьерам "пятерки" удастся найти развязки в рамках подготовки стратегии развития евразийской интеграции на ближайшие 5 лет. Этот документ главы государств должны принять осенью, когда, как ожидается, лидеры ЕАЭС встретятся лицом к лицу в Минске.
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Общие интересы на двусторонних треках и развитие союзнических отношений в ЕАЭС. Сегодня Минск принимает Евразийский межправительственный совет. С...
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