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Цена нефти Brent превысила 44 $ впервые с 9 марта

22.07.2020 08:51 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Цена нефти Brent превысила 44 $ впервые с 9 марта. Стоимость сентябрьского фьючерса на лондонской бирже ICE выросла почти на 2 %. Фьючерс же на американскую нефть марки WTI с поставкой в сентябре увеличился на 1 % - до 41 доллара и 40 центов за баррель. По словам экспертов, нефтяная цена пошла вверх вслед за повышением спроса инвесторов на рисковые активы на мировых площадках. Позитивные новости об испытаниях вакцин и соглашение о новых мерах стимулирования в ЕС улучшили настрой инвесторов. По мнению аналитиков, более существенному росту котировок сырья мешали опасения повторного введения карантинных мер во многих странах.
 
 
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Цена нефти Brent превысила 44 $ впервые с 9 марта. Стоимость сентябрьского фьючерса на лондонской бирже ICE выросла почти на 2 %. Фьючерс же на американскую нефть марки WTI с...
 
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