|
Решение о нерегистрации Бабарико окончательное - Верховный суд отказался возбуждать дело по жалобе
23.07.2020 17:04 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Верховный суд отказал в возбуждении гражданского дела по жалобам Виктора Бабарико на постановление ЦИК об отказе в регистрации кандидатом в президенты. Об этом сказано в определении, опубликованном на сайте суда.
В определении сказано, что ч.5 ст.68/1 Избирательного кодекса предусмотрено, что лицо, выдвинутое кандидатом в президенты, может обжаловать решение ЦИК в трехдневный срок со дня принятия решения.
— Таким образом, материальным законом установлен срок для реализации права на обжалование принятого Центральной комиссией постановления и порядок его исчисления. Этот срок является пресекательным и восстановлению не подлежит. Из представленных материалов видно, что жалобы Бабарико В.Д. на постановление ЦИК от 14 июля подписаны заявителем 17 июля и в тот же день направлены в Верховный Суд, что свидетельствует о пропуске Бабарико В.Д. определенного Избирательным кодексом срока. При таких обстоятельствах правовые основания для принятия к рассмотрению жалоб Бабарико отсутствуют. В связи с этим в возбуждении дела следует отказать, — сказано в определении суда.
Определение вступает в законную силу немедленно и обжалованию (опротестованию) в апелляционном порядке не подлежит.
Напомним, 15 июля доверенное лицо Виктора Бабарико адвокат Максим Знак
21 июля в Верховный суд поступила жалоба, подписанная непосредственно Виктором Бабарико в СИЗО КГБ.
— Верховный суд подтвердил получение жалобы от Виктора Бабарико, отправленной спецсвязью СИЗО КГБ 17 июля. Жалоба считается поданной в пределах установленного трёхдневного срока, но во избежание недоразумений содержит ходатайство о восстановлении срока подачи, если суд посчитает его пропущенным. Ждем информацию о назначении дела к слушанию, — написал накануне у себя в
Ранее Верховный суд
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Верховный суд считает, что Виктор Бабарико не успел подать жалобу в трехдневный срок.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)