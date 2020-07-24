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Штаб Тихановской прекратил сбор средств на избирательную кампанию: разрешенная сумма «почти собрана»

25.07.2020 06:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Штаб кандидата в президенты Светланы Тихановской прекратил сбор средств на избирательную кампанию, поскольку разрешенная сумма почти собрана, сообщил телеграм-канал Виктора Бабарико (команды экс-банкира и бывшего руководителя Парка высоких технологий Валерия Цепкало после отказа в регистрации кандидатами объединили усилия с командой Тихановской).


Фото: «Наша Ніва»

Положение об избирательном фонде лица, выдвигаемого кандидатом, или кандидата в президенты было утверждено на заседании ЦИК 8 мая. Размер избирательного фонда не должен превышать 9 тыс. базовых величин (243 тыс. рублей).

Последние данные о средствах на счетах кандидатов ЦИК публиковал 22 июля. Больше всего средств поступило в фонд Александра Лукашенко — 237 994,84 рубля. На избирательную кампанию Светланы Тихановской к тому моменту перечислено 51 777,45 рубля, Анны Канопацкой — 4006, Сергея Черечня — 2600, Андрея Дмитриева — 2562.

Больше других потратила Тихановская — 5893,86 рубля. Расходы Канопацкой составили 3044 рубля, Черечня — 2501,58, Лукашенко — 1354,04, Дмитриева — 915,10.

Президентские выборы пройдут 9 августа.

 
 
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Положение об избирательном фонде лица, выдвигаемого кандидатом, или кандидата в президенты было утверждено на заседании ЦИК 8 мая. Размер избирательного фонда не...
 
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