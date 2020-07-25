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«С рынка уйдут случайные организации». Чиновники о рентабельности застройщиков в 5%, а также планах по строительству жилья
25.07.2020 11:04 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
О строительстве жилья для многодетных семей, количестве арендного жилья и рентабельности застройщиков с учетом 5-процентного указа рассказали во время пресс-конференции «Состояние жилищного строительства в Республике Беларусь. Льготное жильё для малообеспеченных и многодетных семей». Главное из сказанного - в нашем материале.
Арендное жилье и дома с электроотоплением: планы по строительству
По словам начальника управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь Александра Авраменко, на следующие 5 лет (2021— 2025 годы) намечены повышенные планы по строительству. "Для этого есть все условия и возможности строительных организаций".
Особое внимание в строительстве уделяется в том числе арендному жилью и домам с электроотоплением. На 2020 года запланировано строительство 135 тысяч кв.м. арендного жилья, при этом в общем объеме строительства жилья арендный фонд составляет 3,4%.
— Спрос на арендное жилье довольно большой. В Минске на одну квартиру, бывает и 150, и 200 человек — это очень много. В следующем году планируется построить в 2 раза больше, примерно 270 тысяч «квадратов» [арендного жилья].
Здесь будет уделяться больше внимания строительству жилья не только за счет бюджета, а и за счет средств предприятий различных форм собственности. При этом уже сейчас в министерстве прорабатываются вопросы по созданию дополнительных льгот для того, чтобы предприятиям было более интересно строить такое жилье.
Что касается жилья с максимальным использованием электроэнергии, то планы по его строительству на 2021 год созвучны с арендными домами — примерно 270 тысяч «квадратов». По словам чиновника, все возможности для этого есть.
Сейчас в стадии строительства находится арендный жилой дом на 244 квартиры, который расположен во Фрунзенском районе в границах ул. Одоевского — Кириенко. Планируется, что он будет введен до конца этого года.
Жилье с господдержкой и строительство жилых домов в Смолевичах
Сегодня строительство жилья с господдержкой, в основном, осуществляется для многодетных семей. По словам представителей власти, темпы строительства домов для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, увеличены.
По словам заместителя начальника отдела правового регулирования и реализации жилищной политики Мингорисполкома Елены Редько, сейчас на учете нуждающихся стоит 191 тысяча семей, из них 6283 — многодетные. Из них 3456 еще не направлены на строительство, из которых 890 семей стоят более 3-х лет. На земельные участки претендуют более 800 многодетных семей. Правда, в последние 3 года земельные участки в Минске и Минском районе не предоставляются.
По информации начальника управления жилищного строительства комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Дениса Никитина, сейчас в Минске строится 23 многоквартирных дома, до конца года планируется приступить к строительству еще 20. Строительные площадки находятся в основном в микрорайоне Лошица, Чижовка, территория в границах ул. Шараноговича — Горецкого, ул. Шишкина — Кулешова. Также есть земельные участки и для строительства блокированных домов в микрорайонах Сокол, Чижовка, Зацень, в границах ул. Байкальская-Ангарская.
Также Денис Никитин подчеркнул, что в последнее время объемы строительства в Минске снижаются: за этот год было построено около 600 тысяч «квадратов» против миллиона «квадратов» в предыдущем.
— Мы начали освоение городов-спутников, в первую очередь, в Смолевичах. Уже сейчас строится дом на 192 квартиры, куда направлены граждане, состоящие на учете нуждающихся в Минске. До конца года планируем начать строительство еще 6 жилых домов, в стадии проектирования — детский сад и школа.
«5-процентный указ выявит слабые места и отметет случайные организации»
На вопрос, как повлияет на рынок строительства жилья недавно принятый
— Этот указ позволит нашим гражданам строить квадратный метр со сниженной стоимостью. В этом указе 5% прибыльностью ограничивается не только строительство для нуждающихся, но и для всех тех, кто будет строить жилье.
При этом как изменится рынок жилья, покажет ближайшее время. В этом году и в начале следующего застройщики будут строить жилье по той разрешительной документации, которая уже получена, потому что этот указ не отменяет те документы.
Этот указ призван снизить стоимость метра квадратного (а, поверьте, его можно снизить! я вам это как специалист говорю). Также будет еще проверка качества тех организаций, которые строят. А сейчас, к сожалению, в Минске 13 сверхнормативных домов. Отчего это? От многих факторов это зависит, но и отчасти от того, что не хватает денег. А раз не хватает денег — идут процессы на удешевление, которые не всегда качественно идут и тянут за собой последствия. Потом коллеги вступают в действия, пишут предписания, и мы боремся с ветряными мельницами.
Этот 5-процентный указ — он квинтэссенция всего того, что «наболело». Он выявит слабые места, отметет случайные, если можно так назвать, организации. Не зря говорил глава государства, что приходят мальчики 20—25 лет: стол, стул, каким-то способом законным взяли землю для строительства дома, собрали деньги с людей и начинают строить. При любом малейшем сбое им нечем это покрыть — вот вам долгострои, вот вам проблемы. Когда придет тот же МАПИД, даже УКС районный — за ним есть база, есть основа. Если какой-то сбой — оно проходит, выравнивается и идет дальше. Это касается не только Минска, но и любого другого города. Люди должны быть уверены, что приходит организация, которая умеет строить такие дома.
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«С рынка уйдут случайные организации». Чиновники о рентабельности застройщиков в 5%, а также планах по строительству жилья
О строительстве жилья для многодетных семей, количестве арендного жилья и рентабельности застройщиков с учетом 5-процентного указа рассказали...
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