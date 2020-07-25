«С рынка уйдут случайные организации». Чиновники о рентабельности застройщиков в 5%, а также планах по строительству жилья

Арендное жилье и дома с электроотоплением: планы по строительству

По словам начальника управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь Александра Авраменко, на следующие 5 лет (2021— 2025 годы) намечены повышенные планы по строительству. "Для этого есть все условия и возможности строительных организаций".

Особое внимание в строительстве уделяется в том числе арендному жилью и домам с электроотоплением. На 2020 года запланировано строительство 135 тысяч кв.м. арендного жилья, при этом в общем объеме строительства жилья арендный фонд составляет 3,4%.

— Спрос на арендное жилье довольно большой. В Минске на одну квартиру, бывает и 150, и 200 человек — это очень много. В следующем году планируется построить в 2 раза больше, примерно 270 тысяч «квадратов» [арендного жилья].

Здесь будет уделяться больше внимания строительству жилья не только за счет бюджета, а и за счет средств предприятий различных форм собственности. При этом уже сейчас в министерстве прорабатываются вопросы по созданию дополнительных льгот для того, чтобы предприятиям было более интересно строить такое жилье.

Что касается жилья с максимальным использованием электроэнергии, то планы по его строительству на 2021 год созвучны с арендными домами — примерно 270 тысяч «квадратов». По словам чиновника, все возможности для этого есть.

Сейчас в стадии строительства находится арендный жилой дом на 244 квартиры, который расположен во Фрунзенском районе в границах ул. Одоевского — Кириенко. Планируется, что он будет введен до конца этого года.