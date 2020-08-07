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Ермошина назвала преступным создание платформы для электронного подсчета голосов
07.08.2020 10:00 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина считает, что создание интернет-платформы «Голос» для электронного голосования направлено на организацию массовых беспорядков. Об этом она заявила в своем
— Как нас уверяют, это контроль за волеизъявлением. Нет, дорогие мои, это не контроль. Это создание искаженного результата выборов для того, чтобы девальвировать официальный результат голосования и на этом основании организовать массовые беспорядки, — выразила свое мнение Ермошина.
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«Еще одна тема, которая всплыла, это альтернативный подсчет голосов в день выборов. И Генеральной прокуратуре, и судам следует дать оценку законности подобных инициатив. В судах, если такие обращения туда поступят», — заявил он.
(Будет дополнено)
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- Как нас уверяют, это контроль за волеизъявлением. Нет, дорогие мои, это не контроль. Это создание искаженного результата выборов для того, чтобы девальвировать...
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