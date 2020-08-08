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Тихановская выступила с новым обращением
08.08.2020 16:28 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Кандидат в президенты Светлана Тихановская выступила с новым обращением накануне выборов. Оно было
— С болью в сердце мы вчера читали новости и смотрели видео, на которых ОМОН и военные задерживали велосипедистов. Мы просим власти опомниться, просим взглянуть на календарь, сейчас 2020 год, а не Средневековье. Такие методы борьбы с тем, кто не согласен, они не то неприемлемы, они за гранью, — сказала Тихановская.
Тихановская обратилась с просьбой к силовым структурам «не выполнять преступные приказы» и поблагодарила белорусов за поддержку.
— Столько сторонников перемен на улицах наших городов еще не было, в этом году мы убедились, что для нас, для белорусов нет ничего невозможного.
(Будет дополнено)
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- С болью в сердце мы вчера читали новости и смотрели видео, на которых ОМОН и военные задерживали велосипедистов. Мы просим власти опомниться, просим взглянуть на...
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