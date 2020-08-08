Источник материала: Tut.by

Кандидат в президенты Светлана Тихановская выступила с новым обращением накануне выборов. Оно было опубликовано на канале «Страна для жизни».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— С болью в сердце мы вчера читали новости и смотрели видео, на которых ОМОН и военные задерживали велосипедистов. Мы просим власти опомниться, просим взглянуть на календарь, сейчас 2020 год, а не Средневековье. Такие методы борьбы с тем, кто не согласен, они не то неприемлемы, они за гранью, — сказала Тихановская.

Тихановская обратилась с просьбой к силовым структурам «не выполнять преступные приказы» и поблагодарила белорусов за поддержку.

— Столько сторонников перемен на улицах наших городов еще не было, в этом году мы убедились, что для нас, для белорусов нет ничего невозможного.

(Будет дополнено)