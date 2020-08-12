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Битва двух квартир: "темное и спокойное царство" или "бело-красная чистота"? Нашли необычный дизайн и сравнили

12.08.2020 14:16 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Мы запускаем рубрику: «Битва двух», в которой будем рассказывать о двух интересных и необычных объектах недвижимости, которые диаметрально отличаются друг от друга. Сегодня речь пойдет о двух квартирах, которые можно купить в Минске. В одной из них интерьер выполнен в темных тонах, в другой — в белом. Какой вам нравится больше?

Битва двух квартир: "темное и спокойное царство" или "бело-красная чистота"? Нашли необычный дизайн и сравнили

«Темная лошадка» в ЖК "Маяк Минска"

На улице Мстиславца, 18 выставлены на продажу трехкомнатные апартаменты. Здесь нет уже привычных белых стен и светлой кухни, зато много серо-коричневой плитки и темной мебели. Если «вы решили не тратить год жизни на ремонт и всё что с ним связано", то купить эту квартиру можно за $225 тысяч

Общая площадь апартаментов — 88 кв.м, расположены они в Первомайском районе, в одном из домов ЖК «Маяк Минска». Это известный среди минчан район с хорошо развитой инфраструктурой (особенно что касается магазинов, кафе и различных фитнес-центров и салонов красоты). Сложности у местных жителей возникают чаще всего с поиском парковочного места, особенно в вечернее время. 

С другой стороны, здесь хорошо развито транспортное сообщение: рядом ст.м. «Восток», остановки общественного транспорта, недалеко съезд на МКАД. 

В объявлении пишут, что это «один из лучших районов города». 

Битва двух квартир: "темное и спокойное царство" или "бело-красная чистота"? Нашли необычный дизайн и сравнили
Битва двух квартир: "темное и спокойное царство" или "бело-красная чистота"? Нашли необычный дизайн и сравнили
Битва двух квартир: "темное и спокойное царство" или "бело-красная чистота"? Нашли необычный дизайн и сравнили

Интерьер выполнен в темных тонах: в гостиной и коридоре графитовые стены, мебель серо-коричневого цвета. В спальне дизайнер был не так строг и сделал комнату в голубых и коричневых тонах. 

Битва двух квартир: "темное и спокойное царство" или "бело-красная чистота"? Нашли необычный дизайн и сравнили
Битва двух квартир: "темное и спокойное царство" или "бело-красная чистота"? Нашли необычный дизайн и сравнили
Битва двух квартир: "темное и спокойное царство" или "бело-красная чистота"? Нашли необычный дизайн и сравнили
Битва двух квартир: "темное и спокойное царство" или "бело-красная чистота"? Нашли необычный дизайн и сравнили
Битва двух квартир: "темное и спокойное царство" или "бело-красная чистота"? Нашли необычный дизайн и сравнили

Стены в кабинете в модную теперь клетку в тех же коричнево-голубых цветах, что и спальня. При этом в санузлах использовали нейтральную бежевую плитку. 

Битва двух квартир: "темное и спокойное царство" или "бело-красная чистота"? Нашли необычный дизайн и сравнили
Битва двух квартир: "темное и спокойное царство" или "бело-красная чистота"? Нашли необычный дизайн и сравнили
Битва двух квартир: "темное и спокойное царство" или "бело-красная чистота"? Нашли необычный дизайн и сравнили
Битва двух квартир: "темное и спокойное царство" или "бело-красная чистота"? Нашли необычный дизайн и сравнили

Квартира находится на 10 этаже 20-этажного дома 2018 года постройки. Объявление составлено лаконично — перечислена только комплектация квартиры: строительные и отделочные материалы, упомянуто оптоволокно и видеодомофон, кухня-"феникс" (название модного сейчас материала, - прим. ред.) со встроенной техникой, стиральная машина и встроенная мебель. 

Битва двух квартир: "темное и спокойное царство" или "бело-красная чистота"? Нашли необычный дизайн и сравнили
Битва двух квартир: "темное и спокойное царство" или "бело-красная чистота"? Нашли необычный дизайн и сравнили

В целом квартира не воспринимается мрачной, даже несмотря на обилие темных цветов.

Битва двух квартир: "темное и спокойное царство" или "бело-красная чистота"? Нашли необычный дизайн и сравнили
Битва двух квартир: "темное и спокойное царство" или "бело-красная чистота"? Нашли необычный дизайн и сравнили

«Белая сторона» на ул. Жасминовой

Пятикомнатная квартира в белых тонах расположена по ул. Жасминовой. Это совсем рядом с ЖК «Маяк Минска», так что все «плюшки» транспортной и социальной инфраструктуры здесь также присутствуют. Разница в том, что дома по ул. Жасминовой — это небольшой кусочек элитной малоэтажной застройки, которая огорожена от всего остального мира шлагбаумом.

Битва двух квартир: "темное и спокойное царство" или "бело-красная чистота"? Нашли необычный дизайн и сравнили
Битва двух квартир: "темное и спокойное царство" или "бело-красная чистота"? Нашли необычный дизайн и сравнили

В объявлении написано, что это «уникальная квартира, выполненная в фирменном футуристическом стиле известного архитектора Захи Хадид». Интерьер действительно очень необычен: на абсолютно белом фоне яркими акцентами выделяется отдельные предметы мебели ярко-красного цвета. Необычная лестница, белые украшения, нестандартные архитектурные решения — элементы декора хочется рассматривать.

Купить эти апартаменты можно за $570 тысяч.

Битва двух квартир: "темное и спокойное царство" или "бело-красная чистота"? Нашли необычный дизайн и сравнили
Битва двух квартир: "темное и спокойное царство" или "бело-красная чистота"? Нашли необычный дизайн и сравнили
Битва двух квартир: "темное и спокойное царство" или "бело-красная чистота"? Нашли необычный дизайн и сравнили

Это двухуровневая пятикомнатная квартира общей площадью 250 кв.м. Здесь есть: гостевая зона с многоуровневыми потолками до 5 метров, кухня и столовая зона, спортзал, хозяйская спальня с двумя гардеробными комнатами, детская, кабинет, чайная комната и комната для персонала, три санузла и прачечная. 

Квартира полностью меблирована итальянской мебелью по индивидуальному заказу, есть вся необходимая техника.

Битва двух квартир: "темное и спокойное царство" или "бело-красная чистота"? Нашли необычный дизайн и сравнили
Битва двух квартир: "темное и спокойное царство" или "бело-красная чистота"? Нашли необычный дизайн и сравнили
Битва двух квартир: "темное и спокойное царство" или "бело-красная чистота"? Нашли необычный дизайн и сравнили

В объявлении указано, что это «ультрасовременная и многофунциональная квартира для нестандартно мыслящих людей».

Битва двух квартир: "темное и спокойное царство" или "бело-красная чистота"? Нашли необычный дизайн и сравнили
Битва двух квартир: "темное и спокойное царство" или "бело-красная чистота"? Нашли необычный дизайн и сравнили
Битва двух квартир: "темное и спокойное царство" или "бело-красная чистота"? Нашли необычный дизайн и сравнили
Битва двух квартир: "темное и спокойное царство" или "бело-красная чистота"? Нашли необычный дизайн и сравнили

 
Теги: Минск
 
 
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Мы запускаем рубрику: «Битва двух», в которой будем рассказывать о двух интересных и необычных объектах недвижимости, которые диаметрально отличаются друг от...
 
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