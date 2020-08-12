Общая площадь апартаментов — 88 кв.м, расположены они в Первомайском районе, в одном из домов ЖК «Маяк Минска». Это известный среди минчан район с хорошо развитой инфраструктурой (особенно что касается магазинов, кафе и различных фитнес-центров и салонов красоты). Сложности у местных жителей возникают чаще всего с поиском парковочного места, особенно в вечернее время.

С другой стороны, здесь хорошо развито транспортное сообщение: рядом ст.м. «Восток», остановки общественного транспорта, недалеко съезд на МКАД.

В объявлении пишут, что это «один из лучших районов города».