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Президент: Государство немало вложило в модернизацию энергетики





Мирный атом





Стимулы для роста электропотребления





Белорусские НПЗ работают в штатном режиме





Модернизация белорусских НПЗ





Сегодня в Беларуси два современных завода





Белорусские НПЗ в 2020 планируют переработать не менее 16-16,5 млн тонн нефти





Строительство перемычки между белорусскими НПЗ начнется в октябре





Актуальные вопросы энергетики и нефтехимии

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Возведение Белорусской АЭС, поставки углеводородов и модернизацию нефтеперерабатывающих заводов обсуждали сегодня у Президента Возведение Белорусской АЭС, поставки углеводородов и модернизация нефтеперерабатывающих заводов - вот такой спектр вопросов сегодня обсуждали у Президента....

Возведение Белорусской АЭС, поставки углеводородов и модернизация нефтеперерабатывающих заводов - вот такой спектр вопросов сегодня обсуждали у Президента. Стратегия развития энергосектора определена. Все усилия здесь направлены, чтобы обеспечить собственную энергетическую независимость и безопасность. Нынешняя встреча - промежуточный анализ работы. Итоговые оценки прозвучат по окончании года. Президенту доложили актуальную ситуацию в энергетике и нефтехимии. Отрасли нашей экономики стратегические - во многом формируют ВВП страны. Нынешний год выдался непростым. Энергетики это тоже почувствовали. Но в любом случае важно обеспечивать устойчивую работу предприятий.подробнее. Реальная экономика, развитие конкретных сфер, выполнение важных проектов. Это все, помимо безопасности, формирует сегодня рабочую повестку Президента. Хотя то, что обсуждали в этот день - большая энергетика, в конце концов тоже неслабо влияет на общую ситуацию.Вливания - финансовые и инновационные - позволили за последние годы заметно модернизировать белорусскую энергосистему.Большие надежды на самый крупный в истории инвестиционный проект. АЭС почти готова. В реактор первого энергоблока уже загружено ядерное топливо. Это шаг к физическому пуску нашей атомной станции. Первую электроэнергию здесь получат в 4 квартале.Впереди еще один важнейший этап - включение атомной станции в энергосистему страны и выход первого энергоблока на полную мощность, отметил Глава государства. Александр Лукашенко заявил, что намерен побывать на БелАЭС и принять участие в ее запуске. Он поинтересовался у Министра энергетики Виктора Каранкевича, насколько готова существующая инфраструктура к работе в новых условиях, какие прогнозы по тарифам, насколько они снизятся для всех категорий потребителей.АЭС закроет более трети внутренней потребности страны в электроэнергии. Она заменит миллиарды кубометров голубого топлива, что серьезно уменьшит выброс парниковых газов. Больше станет электричества. Это и новый стимул для развития разных сфер – от промышленности до науки. Делают так, чтобы использовать электроэнергию было интересно и выгодно. И поэтому так активно взялись за производство электротранспорта. В разработке система стимулирующих тарифов. Будет зависеть от потребления: чем больше киловатт - тем ниже стоимость. Конкретные механизмы расчетов появятся к концу года.Что касается белорусской нефтянки, то прошлый год и начало 2020 проходили непросто. Было все - от ущерба грязной нефти до налогового маневра в России. В итоге цена на российскую нефть для Беларуси приблизилась к мировой. Пришлось искать новые транзитные коридоры, расширять пул поставщиков углеводородов. Закупали сырье из Норвегии, Азербайджана, Саудовской Аравии. Впервые в истории белорусские заводы взялись за переработку американской нефти. Президент задает ряд вопросов.Первый шаг на пути к большой модернизации сделали здесь еще в 2000-х. Тогда построили установку каталитического крекинга. Таких во всем мире всего лишь три. "Это космос!" - так говорили о сложной и мощной установке. Сейчас мозырский завод сосредоточил все свои силы на самом масштабном инвестиционном проекте отрасли - строительстве комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. Он станет крупнейшим в Восточной Европе. Новое производство - работа для трех сотен человек. Строители подходят к финишу.Первый этап модернизации уже в 2015 позволил получить продукты класса Евро-5. Вот такая гонка за качеством. Объекты, которые возводятся на предприятиях сегодня, это борьба за глубину переработки. Так, "Нафтан" - кластер новых технологий - скоро получит установку замедленного коксования. Сможет перерабатывать тяжелые нефтяные остатки и превращать в высоколиквидные светлые нефтепродукты. Будет получен также и новый продукт - нефтяной кокс. А это новые ниши на рынке.Такие современные и технологичные заводы, конечно, лакомый кусок. В этом году белорусские НПЗ планируют переработать не меньше 16 с половиной тонн черного золота. Бесперебойная работа зависит от поставок нефти.Уже сейчас идут переговоры с российскими и не только поставщиками на 2021 год. Пока без форс-мажоров. Настроены на долгосрочное сотрудничество со всеми. Жизнь показала, что нужно быть готовыми по всему. Чтобы всегда была возможность для своего маневра, взяли в работу еще один важный проект - строительство перемычки между белорусскими нефтеперерабатывающими. Стартует в октябре - это деньги и время - займет по плану года три. Но оно того стоит!Стратегия белорусской нефтехимии на ближайшие 10 лет есть. Суть работы и проектов в том, чтобы выжать максимум из черного золота. Получить больше качественных нефтепродуктов для себя и на экспорт. Экспортное направление подкрепит и строительство нового производства азотных удобрений. Акцент Президента звучит просто - работать нужно без посредников, лишние звенья в энергетической цепочке ни к чему. Сегодня прошлись по работе всех предприятий точечно. Но нынешняя встреча - лишь промежуточный анализ работы. Все оценки прозвучат по итогам 2020.Неслучайно такой комплексный взгляд на развитие энергетического сектора. Энергия - это жизнь во всех смыслах. И в экономике, конечно, тоже. Решения последних лет были направлены на то, чтобы всячески модернизировать и укреплять эту сферу. Сферу, от которой зависят наша независимость и наша безопасность.