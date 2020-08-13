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Возведение Белорусской АЭС, поставки углеводородов и модернизацию нефтеперерабатывающих заводов обсуждали сегодня у Президента
13.08.2020 22:20 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTВозведение Белорусской АЭС, поставки углеводородов и модернизация нефтеперерабатывающих заводов - вот такой спектр вопросов сегодня обсуждали у Президента. Стратегия развития энергосектора определена. Все усилия здесь направлены, чтобы обеспечить собственную энергетическую независимость и безопасность. Нынешняя встреча - промежуточный анализ работы. Итоговые оценки прозвучат по окончании года. Президенту доложили актуальную ситуацию в энергетике и нефтехимии. Отрасли нашей экономики стратегические - во многом формируют ВВП страны. Нынешний год выдался непростым. Энергетики это тоже почувствовали. Но в любом случае важно обеспечивать устойчивую работу предприятий.
Наталья Бреус подробнее. Реальная экономика, развитие конкретных сфер, выполнение важных проектов. Это все, помимо безопасности, формирует сегодня рабочую повестку Президента. Хотя то, что обсуждали в этот день - большая энергетика, в конце концов тоже неслабо влияет на общую ситуацию.
Президент: Государство немало вложило в модернизацию энергетики
Вливания - финансовые и инновационные - позволили за последние годы заметно модернизировать белорусскую энергосистему.
Мирный атом
Большие надежды на самый крупный в истории инвестиционный проект. АЭС почти готова. В реактор первого энергоблока уже загружено ядерное топливо. Это шаг к физическому пуску нашей атомной станции. Первую электроэнергию здесь получат в 4 квартале.
Впереди еще один важнейший этап - включение атомной станции в энергосистему страны и выход первого энергоблока на полную мощность, отметил Глава государства. Александр Лукашенко заявил, что намерен побывать на БелАЭС и принять участие в ее запуске. Он поинтересовался у Министра энергетики Виктора Каранкевича, насколько готова существующая инфраструктура к работе в новых условиях, какие прогнозы по тарифам, насколько они снизятся для всех категорий потребителей.
Стимулы для роста электропотребления
АЭС закроет более трети внутренней потребности страны в электроэнергии. Она заменит миллиарды кубометров голубого топлива, что серьезно уменьшит выброс парниковых газов. Больше станет электричества. Это и новый стимул для развития разных сфер – от промышленности до науки. Делают так, чтобы использовать электроэнергию было интересно и выгодно. И поэтому так активно взялись за производство электротранспорта. В разработке система стимулирующих тарифов. Будет зависеть от потребления: чем больше киловатт - тем ниже стоимость. Конкретные механизмы расчетов появятся к концу года.
Белорусские НПЗ работают в штатном режиме
Что касается белорусской нефтянки, то прошлый год и начало 2020 проходили непросто. Было все - от ущерба грязной нефти до налогового маневра в России. В итоге цена на российскую нефть для Беларуси приблизилась к мировой. Пришлось искать новые транзитные коридоры, расширять пул поставщиков углеводородов. Закупали сырье из Норвегии, Азербайджана, Саудовской Аравии. Впервые в истории белорусские заводы взялись за переработку американской нефти. Президент задает ряд вопросов.
Модернизация белорусских НПЗ
Первый шаг на пути к большой модернизации сделали здесь еще в 2000-х. Тогда построили установку каталитического крекинга. Таких во всем мире всего лишь три. "Это космос!" - так говорили о сложной и мощной установке. Сейчас мозырский завод сосредоточил все свои силы на самом масштабном инвестиционном проекте отрасли - строительстве комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. Он станет крупнейшим в Восточной Европе. Новое производство - работа для трех сотен человек. Строители подходят к финишу.
Сегодня в Беларуси два современных завода
Первый этап модернизации уже в 2015 позволил получить продукты класса Евро-5. Вот такая гонка за качеством. Объекты, которые возводятся на предприятиях сегодня, это борьба за глубину переработки. Так, "Нафтан" - кластер новых технологий - скоро получит установку замедленного коксования. Сможет перерабатывать тяжелые нефтяные остатки и превращать в высоколиквидные светлые нефтепродукты. Будет получен также и новый продукт - нефтяной кокс. А это новые ниши на рынке.
Белорусские НПЗ в 2020 планируют переработать не менее 16-16,5 млн тонн нефтиТакие современные и технологичные заводы, конечно, лакомый кусок. В этом году белорусские НПЗ планируют переработать не меньше 16 с половиной тонн черного золота. Бесперебойная работа зависит от поставок нефти.
Строительство перемычки между белорусскими НПЗ начнется в октябре
Уже сейчас идут переговоры с российскими и не только поставщиками на 2021 год. Пока без форс-мажоров. Настроены на долгосрочное сотрудничество со всеми. Жизнь показала, что нужно быть готовыми по всему. Чтобы всегда была возможность для своего маневра, взяли в работу еще один важный проект - строительство перемычки между белорусскими нефтеперерабатывающими. Стартует в октябре - это деньги и время - займет по плану года три. Но оно того стоит!
Актуальные вопросы энергетики и нефтехимии
Стратегия белорусской нефтехимии на ближайшие 10 лет есть. Суть работы и проектов в том, чтобы выжать максимум из черного золота. Получить больше качественных нефтепродуктов для себя и на экспорт. Экспортное направление подкрепит и строительство нового производства азотных удобрений. Акцент Президента звучит просто - работать нужно без посредников, лишние звенья в энергетической цепочке ни к чему. Сегодня прошлись по работе всех предприятий точечно. Но нынешняя встреча - лишь промежуточный анализ работы. Все оценки прозвучат по итогам 2020.
Неслучайно такой комплексный взгляд на развитие энергетического сектора. Энергия - это жизнь во всех смыслах. И в экономике, конечно, тоже. Решения последних лет были направлены на то, чтобы всячески модернизировать и укреплять эту сферу. Сферу, от которой зависят наша независимость и наша безопасность.
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Возведение Белорусской АЭС, поставки углеводородов и модернизацию нефтеперерабатывающих заводов обсуждали сегодня у Президента
Возведение Белорусской АЭС, поставки углеводородов и модернизация нефтеперерабатывающих заводов - вот такой спектр вопросов сегодня обсуждали у Президента....
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