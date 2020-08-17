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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 10-17 августа 2020 года

17.08.2020 14:04 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю вырос на 0.1% и составил 1401 $/м2. Текущее значение индекса является самым высоким за последние 10 недель.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю также выросла (+0.3%) и составляет на данный момент 1341 $/м2

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 10-17 августа 2020 года

Положительная динамика цен наблюдается на вторичном рынке жилья белорусской столицы на протяжении 5 недель, но лишь однажды темпы роста превышали 0.1% в неделю.

Повышение среднего уровня цен на данный момент обусловлено исключительно оттоком объектов из базы. Средние цены в новых объявлениях по итогам минувшей недели были ниже, скидки также оказались более существенными.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 10-17 августа 2020 года

Динамика объёма предложения остаётся отрицательной. Количество выставленных на продажу объектов за последнюю неделю снизилось на 2.2%.

Наиболее ощутимым отток объектов был в сегменте 1-комнатных квартир (-3.4%). Предложение квартир сократилось в каждом из 9 районов города.

Текущий объём предложения является минимальным cмарта 2020 года.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 10-17 августа 2020 года

Динамика цен по типам квартир очень напоминала показатели прошлой недели. Средний уровень цен на 1- и 2-комнатные квартиры остается неизменным, остальные выросли в цене.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 10-17 августа 2020 года

Октябрьский район единственный продемонстрировал отрицательную динамику цен на квартиры. В остальных районах средний уровень цен вырос, максимальные темпы отмечены в Советском районе.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 10-17 августа 2020 года

В половине микрорайонов города прослеживался рост цен на квартиры. Различия между частями города выглядят на данный момент так:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 10-17 августа 2020 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):

Брест — 816 $/м2 (без изменений), Витебск — 643 $/м2 (без изменений), Гомель — 623 $/м2 (-0.4%), Гродно — 731 $/м2 (-0.5%), Могилев — 643 $/м2 (-0.1%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 619 $/м2 (+0.2%), Солигорск — 877 $/м2 (-0.8%), Молодечно — 755 $/м2 (+0.8%), Жодино — 733 $/м2 (-0.2%), Слуцк — 570 $/м2 (-0.8%).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 10 по 17 августа 2020 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
 
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