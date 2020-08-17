Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 10-17 августа 2020 года

Положительная динамика цен наблюдается на вторичном рынке жилья белорусской столицы на протяжении 5 недель, но лишь однажды темпы роста превышали 0.1% в неделю.

Повышение среднего уровня цен на данный момент обусловлено исключительно оттоком объектов из базы. Средние цены в новых объявлениях по итогам минувшей недели были ниже, скидки также оказались более существенными.