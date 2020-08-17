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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 10-17 августа 2020 года
17.08.2020 14:04 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю также выросла (+0.3%) и составляет на данный момент 1341 $/м2.
Положительная динамика цен наблюдается на вторичном рынке жилья белорусской столицы на протяжении 5 недель, но лишь однажды темпы роста превышали 0.1% в неделю.
Повышение среднего уровня цен на данный момент обусловлено исключительно оттоком объектов из базы. Средние цены в новых объявлениях по итогам минувшей недели были ниже, скидки также оказались более существенными.
Динамика объёма предложения остаётся отрицательной. Количество выставленных на продажу объектов за последнюю неделю снизилось на 2.2%.
Наиболее ощутимым отток объектов был в сегменте 1-комнатных квартир (-3.4%). Предложение квартир сократилось в каждом из 9 районов города.
Текущий объём предложения является минимальным cмарта 2020 года.
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):
В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 619 $/м2 (+0.2%), Солигорск — 877 $/м2 (-0.8%), Молодечно — 755 $/м2 (+0.8%), Жодино — 733 $/м2 (-0.2%), Слуцк — 570 $/м2 (-0.8%).
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За неделю, с 10 по 17 августа 2020 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
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