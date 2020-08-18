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Топ-15 трудовых коллективов со штатом свыше 10 тысяч человек

18.08.2020 10:11 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Работники МТЗ стали первыми, кто коллективно вышел на протесты в Беларуси из представителей крупнейших промышленных предприятий страны с числом сотрудников свыше 10 тысяч человек.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В понедельник к акции присоединилось еще несколько предприятий — главных работодателей Беларуси.    

«Завтра твоей страны» составило топ государственных и частных коммерческих работодателей, у которых численность трудовых коллективов превышает 10 тыс. человек.

Лидером этого рейтинга на протяжении последних шести лет (с 2014 года) является крупнейший ретейлер страны «Евроторг». По данным отчетности компании, на конец 2019 года в ней было занято свыше 35 тыс. человек. На официальном сайте указывается, что в настоящий момент в магазинах «Евроторга» и сопутствующих подразделениях работает более 36 тыс. человек. 

Второе место – у холдинга «Санта», который контролирует бизнесмен Александр Мошенский. В составе холдинга 22 тыс. сотрудников с учетом штата зарубежных подразделениях, но при этом не учитываются занятые на новых предприятиях, приобретенных бизнесменом в текущем году.

Третье место по штату занимает «Белпочта». Еще пару лет назад в компании работало около 24 тыс. человек, сейчас число ее сотрудников составляет свыше 20 тысяч.

Данные по «Беларуськалию», Беларусбанк», МТЗ и МАЗ содержатся в отчетах компаний за 2019 год – в них трудовые коллективы составляют от 15 тыс. до 16 тыс. человек.  

Заметно меньше, чем было несколько лет назад, стало сотрудников в «Белтелекоме». Их — 14 800 человек.

Согласно данным о штате крупнейшего в стране энергетического объединения «Минскэнерго», предприятие входит в первую десятку крупнейших работодателей страны. 

Также в топ-15 входят БелАЗ, БМЗ, «Витебскэнерго», «Нафтан», ГК «Серволюкс» и EPAM Systems.    

Топ-15 крупнейших коммерческих работодателей Беларуси  

Компания-работодатель

Среднесписочная численность сотрудников в 2019г., человек

1

«Евроторг»

свыше 35 000

2

«Санта»

свыше 22 000

3

«Белпочта»

свыше 20 000

4

«Беларуськалий»

свыше 16 500

5

«Беларусбанк»

свыше 16 000

6

МТЗ

свыше 15 500

7

МАЗ

свыше 15 500

8

«Белтелеком»

свыше 14 500

9

«Минскэнерго»

свыше 14 000

10

БелАЗ

свыше 11 000

11

БМЗ

свыше 11 000

12-15

«Витебскэнерго»

свыше 10 000

12-15

«Нафтан»

свыше 10 000

12-15

ГК «Серволюкс»

свыше 10 000

12-15

Системы EPAM

свыше 10 000

 
 
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Работники МТЗ стали первыми, кто коллективно вышел на протесты в Беларуси из представителей крупнейших промышленных предприятий страны с числом сотрудников...
 
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