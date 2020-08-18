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Топ-15 трудовых коллективов со штатом свыше 10 тысяч человек
18.08.2020 10:11 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Работники МТЗ стали первыми, кто коллективно вышел на протесты в Беларуси из представителей крупнейших промышленных предприятий страны с числом сотрудников свыше 10 тысяч человек.
В понедельник к акции присоединилось еще несколько предприятий — главных работодателей Беларуси.
«Завтра твоей страны» составило топ государственных и частных коммерческих работодателей, у которых численность трудовых коллективов превышает 10 тыс. человек.
Лидером этого рейтинга на протяжении последних шести лет (с 2014 года) является крупнейший ретейлер страны «Евроторг». По данным отчетности компании, на конец 2019 года в ней было занято свыше 35 тыс. человек. На официальном
Второе место – у холдинга «Санта», который контролирует бизнесмен Александр Мошенский. В
Третье место по штату занимает «Белпочта». Еще пару лет назад в компании работало около 24 тыс. человек, сейчас
Данные по «Беларуськалию», Беларусбанк», МТЗ и МАЗ содержатся в отчетах компаний за 2019 год – в них трудовые коллективы составляют от 15 тыс. до 16 тыс. человек.
Заметно меньше, чем было несколько лет назад, стало
Согласно
Также в топ-15 входят БелАЗ, БМЗ, «Витебскэнерго», «Нафтан», ГК «Серволюкс» и EPAM Systems.
Топ-15 крупнейших коммерческих работодателей Беларуси
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Работники МТЗ стали первыми, кто коллективно вышел на протесты в Беларуси из представителей крупнейших промышленных предприятий страны с числом сотрудников...
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