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Посол Лещеня о заявлении Хренина: Несколько шагов до того, чтобы объявить демонстрантов пособниками фашистов

24.08.2020 11:21 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня в своем новом видеообращении призвал власти провести расследования всех случаев пыток и избиения демонстрантов и высказал сомнение по поводу внешних сил, которые, по словам Александра Лукашенко, сейчас угрожают Беларуси.


Фото: slovakia.mfa.gov.by

— В Беларуси власть много говорит о вмешательстве во внутренние дела извне. Как дипломат со стажем я был бы удивлен, если бы кто-то в самом деле не попытался воспользоваться накопившимся у людей недовольством. Но усилия всех мировых разведок вместе взятых не будут такими эффективными, как неадекватные действия силовых структур против демонстрантов, — считает Игорь Лещеня.

Белорусский дипломат отмечает, что по телевидению прозвучали извинения перед теми, кто случайно попал «под раздачу», и призыв простить милиционеров, понять их. Но, кроме того, было и заявление о том, что около половины фото и видео избитых людей — фейки.

— Знаете, я был воспитан в уважении к военным. Дипломатия, как и политика, очень точная наука подбора слов и смыслов. И 15 августа [в видеообращении] я специально сказал, что не все, ряд представителей силовых структур, возродили традиции НКВД. Но ошибка — это, наверное, не тогда, когда кто-то случайно получил разок дубинкой, информация о похожих издевательствах из разных городов говорит о некой системности. И это означает, что в определенной ситуации избиваемым может оказаться и кто-то из тех, кто сейчас с негодованием смотрит на тех, кто с шествиями проходит по улицам Минска и других городов. Это все не должно повторяться, общество с этим не сможет смириться. Власть должна разобраться со всеми резонансными историями, показать, что фейк, а что нет, — заявил Лещеня.

Посол также прокомментировал заявление министра обороны, в котором Виктор Хренин сделал странный акцент на БЧБ-флаге, с которым мирные демонстранты выходят на митинги.

— От этого заявления несколько шагов до того, чтобы объявить демонстрантов с БЧБ-флагами пособниками фашистов и начать освобождать от них Беларусь. Я очень надеюсь, что я вернусь в Беларусь, где не будет военного положения и человек с оружием и в погонах не будет стрелять в человека без оружия, который никогда не носил погонов. Насилие и кровь — это то, от чего не отмыться, — заявил дипломат.

Напомним, 15 августа посол Беларуси в Словакии, экс-помощник президента Игорь Лещеня выступил в поддержку граждан, которые вышли на мирные протесты после выборов президента. «Как и все белорусы, я шокирован историями о пытках и избиении моих сограждан», — заявил дипломат.

Лещеня также сказал, что он солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан.

18 августа стало известно, что после видеообращения Игорь Лещеня подал заявление об отставке. Он планирует вернуться в Беларусь в ближайшее время.

 
Теги: Минск
 
 
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Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня в своем новом видеообращении призвал власти провести расследования всех случаев пыток и избиения демонстрантов и высказал...
 
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