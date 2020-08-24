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Посол Лещеня о заявлении Хренина: Несколько шагов до того, чтобы объявить демонстрантов пособниками фашистов
24.08.2020 11:21 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Посол Беларуси в Словакии
— В Беларуси власть много говорит о вмешательстве во внутренние дела извне. Как дипломат со стажем я был бы удивлен, если бы кто-то в самом деле не попытался воспользоваться накопившимся у людей недовольством. Но усилия всех мировых разведок вместе взятых не будут такими эффективными, как неадекватные действия силовых структур против демонстрантов, — считает Игорь Лещеня.
Белорусский дипломат отмечает, что по телевидению прозвучали извинения перед теми, кто случайно попал «под раздачу», и призыв простить милиционеров, понять их. Но, кроме того, было и заявление о том, что около половины фото и видео избитых людей — фейки.
— Знаете, я был воспитан в уважении к военным. Дипломатия, как и политика, очень точная наука подбора слов и смыслов. И 15 августа [
Посол также прокомментировал
— От этого заявления несколько шагов до того, чтобы объявить демонстрантов с БЧБ-флагами пособниками фашистов и начать освобождать от них Беларусь. Я очень надеюсь, что я вернусь в Беларусь, где не будет военного положения и человек с оружием и в погонах не будет стрелять в человека без оружия, который никогда не носил погонов. Насилие и кровь — это то, от чего не отмыться, — заявил дипломат.
Напомним, 15 августа посол Беларуси в Словакии, экс-помощник президента Игорь Лещеня
Лещеня также сказал, что он солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан.
18 августа стало известно, что после видеообращения Игорь Лещеня
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Посол Лещеня о заявлении Хренина: Несколько шагов до того, чтобы объявить демонстрантов пособниками фашистов
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