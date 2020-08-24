Подросток с автоматом в руках и армия против митингующих - что об этом говорит закон

Источник материала: Tut.by

Спустя неделю после прошедшей массовой акции протеста возле музея истории Великой Отечественной войны эту территорию оградили от граждан колючей проволокой и цепью военнослужащих, а министр обороны пригрозил, что участники акций протеста будут «иметь дело с армией». В тот же день недалеко от этого места Александр Лукашенко с сыном появились предположительно с автоматами в руках. Разбираемся, что об этих действиях и словах говорит закон.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Внутренних вооруженных конфликтов нет, режима ЧП тоже

Накануне Минобороны объявило, что берет под свою охрану мемориалы и памятники, чтобы не допустить «осквернения этих мест».

— В случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах — вы (участники акций — Прим. ред.) будете иметь дело не с милицией, а с армией, — заявил в видеообращении министр обороны Виктор Хренин.

В законе «О Вооруженных Силах» перечислены законные действия Вооруженных сил в мирное время — в основном их деятельность заключается в поддержании формы армии и недопущении нападения внешнего врага.

В ст. 10 закона «О Вооруженных силах» говорится, что в мирное время Вооруженные силы выполняют задачи по обеспечению военной безопасности и вооруженной защиты страны, ее суверенитета, независимости, территориальной целостности и конституционного строя. В ст. 3 того же закона перечислен список задач Вооруженных сил в мирное время. В частности они могут быть задействованы для участия в разрешении внутреннего вооруженного конфликта, а также для обеспечения военного положения, режима чрезвычайного положения.

Военный обозреватель Александр Алесин дополняет, что армия может охранять особо важные объекты инфраструктуры — АЭС, химических комбинатов с большими запасами отравляющих веществ и других объектов, крушение или выход их строя которых может привести к большому количеству жертв.

Охрана обычных архитектурных объектов, например, музеев или памятников, возможна с случае введения режима чрезвычайного положения, эпидемии, стихийных бедствий. Но так как в Беларуси не объявлено военное положение, режим ЧП или особое положение в связи с эпидемией или стихийным бедствием, то «с правовой точки зрения здесь не все точно», считает эксперт.

Военный обозреватель уточняет, что ради охраны правопорядка для сдерживания протестующих могут привлекаться внутренние войска. Это следует из закона «О внутренних войсках».

— Они могут привлекаться для охраны общественного порядка, подавления волнений — это одна из функций внутренних войск, — объясняет Александр Алесин. — В случае, если есть доказанное вторжение в страну диверсионно-разведывательных групп, террористических групп, если здесь есть незаконные вооруженные формирования, если они будут вести вооруженную борьбу, совершать диверсии и так далее, то тогда Вооруженные силы могут привлекаться для подкрепления сил МВД.

Ношение оружия несовершеннолетними незаконно

Телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал запись прибытия Александра Лукашенко ко Дворцу независимости. На видео показано , что рядом с отцом идет 15-летний Николай. В руках у него предмет, очень похожий на автомат. Однако известно, что ношение и использование оружия несовершеннолетними незаконно.

Адвокат Антон Гашинский поясняет, что из гражданского населения огнестрельное оружие может иметь только тот, кто получил разрешение на его ношение и хранение, выдаваемое МВД. Такое разрешение выдается только лицам, достигшим 18 лет. Значит, несовершеннолетний не может на законных основаниях владеть и пользоваться огнестрельным оружием.

— В Республике Беларусь есть статья 295 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность за незаконное приобретение, хранение, использование гражданского оружия, в том числе огнестрельного, боеприпасов либо составных частей, — добавляет Антон Гашинский.

ч . 2 ст. 295 УК РБ (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ):

незаконные изготовление, приобретение, передача во владение, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия (кроме охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия), боеприпасов (кроме боеприпасов к охотничьему огнестрельному гладкоствольному оружию), взрывчатых веществ, взрывных устройств, либо незаконные изготовление, приобретение, передача во владение, сбыт, перевозка, пересылка или ношение составных частей или компонентов огнестрельного оружия (кроме составных частей и компонентов охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия), либо незаконные изготовление или сбыт основных частей взрывных устройств — наказываются исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до семи лет со штрафом или без штрафа.

Что касается боевого оружия, то оно запрещено к ношению гражданскими лицами на территории Беларуси.

Для квалификации действий по ст. 295 УК необходимо иметь важный документ — заключение эксперта о том, что предмет, который находится в руках у человека, относится к огнестрельному оружию, боеприпасам либо составным частям огнестрельного оружия, объясняет адвокат. Без такого документа нельзя утверждать, что в руках в данном случае у Николая, как и в любом подобном случае, было огнестрельное оружие, а не муляж, например.

— Только при наличии заключения эксперта может быть дана правовая оценка действиям лица, в чьих руках находился этот предмет. Пока нет заключения эксперта, ни о какой ответственности говорить нельзя, — говорит Антон Гашинский.