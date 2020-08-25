Государство оптимизирует расходы, но это не коснется зарплат - Минфин

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 авг – Sputnik. Зарплаты бюджетникам и пенсии будут выплачены, несмотря на складывающийся дефицит бюджета, заявил журналистам министр финансов Юрий Селиверстов.

Селиверстов и первый вице-премьер Николай Снопков в понедельник были с докладом у президента Беларуси Александра Лукашенко, на встрече обсуждалось исполнение республиканского бюджета и дефицит бюджета, который складывается в этом году.

По словам министра, недобор доходов в республиканском бюджете создает определенные трудности в финансировании расходов.

"Это достаточно большие трудности с точки зрения предыдущих лет", - сказал Селиверстов. При этом, по его словам, с учетом остатков, которые были сформированы в предыдущие годы, все социальные обязательства государство будет в состоянии выполнить.

"Что касается заработной платы, поддержки фонда соцзащиты по пенсиям - здесь все будет реализовано", - цитирует министра БелТА.

Вместе с тем, по его словам, государству придется оптимизировать свои расходы, отказаться от некоторых из них. Но обязательств перед людьми по зарплате и пенсиям эта оптимизация не коснется, подчеркнул министр.

Ранее министр финансов Юрий Селиверстов говорил журналистам, что бюджет Беларуси в этом году может недополучить около 4 миллиардов рублей из-за ситуации с нефтью и замедления экономического роста на фоне пандемии.

Плановый дефицит бюджета был увеличен с первоначальных 900 миллионов до 2,1 миллиарда рублей. По итогам этого года он может составить до 5 миллиардов.

Читайте также: