ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Государство оптимизирует расходы, но это не коснется зарплат - Минфин

25.08.2020 12:43 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 авг – Sputnik. Зарплаты бюджетникам и пенсии будут выплачены, несмотря на складывающийся дефицит бюджета, заявил журналистам министр финансов Юрий Селиверстов.

© Sputnik Виктор Драчев
Лукашенко рассказал, какими должны быть зарплата и пенсия в стране

Селиверстов и первый вице-премьер Николай Снопков в понедельник были с докладом у президента Беларуси Александра Лукашенко, на встрече обсуждалось исполнение республиканского бюджета и дефицит бюджета, который складывается в этом году.

По словам министра, недобор доходов в республиканском бюджете создает определенные трудности в финансировании расходов.

"Это достаточно большие трудности с точки зрения предыдущих лет", - сказал Селиверстов. При этом, по его словам, с учетом остатков, которые были сформированы в предыдущие годы, все социальные обязательства государство будет в состоянии выполнить.

"Что касается заработной платы, поддержки фонда соцзащиты по пенсиям - здесь все будет реализовано", - цитирует министра БелТА.

Вместе с тем, по его словам, государству придется оптимизировать свои расходы, отказаться от некоторых из них. Но обязательств перед людьми по зарплате и пенсиям эта оптимизация не коснется, подчеркнул министр.

Ранее министр финансов Юрий Селиверстов говорил журналистам, что бюджет Беларуси в этом году может недополучить около 4 миллиардов рублей из-за ситуации с нефтью и замедления экономического роста на фоне пандемии.

Плановый дефицит бюджета был увеличен с первоначальных 900 миллионов до 2,1 миллиарда рублей. По итогам этого года он может составить до 5 миллиардов.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Недобор доходов в бюджет, который наблюдается в этом году, создает определенные трудности в финансировании расходов.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Часть сотрудников «Яндекса» выехала из Минска, компания начала эвакуацию офиса из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

24.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
25.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика