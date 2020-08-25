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Государство оптимизирует расходы, но это не коснется зарплат - Минфин
25.08.2020 12:43 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 авг – Sputnik. Зарплаты бюджетникам и пенсии будут выплачены, несмотря на складывающийся дефицит бюджета, заявил журналистам министр финансов Юрий Селиверстов.
© Sputnik Виктор Драчев
Селиверстов и первый вице-премьер Николай Снопков в понедельник
По словам министра, недобор доходов в республиканском бюджете создает определенные трудности в финансировании расходов.
"Это достаточно большие трудности с точки зрения предыдущих лет", - сказал Селиверстов. При этом, по его словам, с учетом остатков, которые были сформированы в предыдущие годы, все социальные обязательства государство будет в состоянии выполнить.
"Что касается заработной платы, поддержки фонда соцзащиты по пенсиям - здесь все будет реализовано", - цитирует министра
Вместе с тем, по его словам, государству придется оптимизировать свои расходы, отказаться от некоторых из них. Но обязательств перед людьми по зарплате и пенсиям эта оптимизация не коснется, подчеркнул министр.
Ранее министр финансов Юрий Селиверстов говорил журналистам, что бюджет Беларуси в этом году может недополучить около 4 миллиардов рублей из-за ситуации с нефтью и замедления экономического роста на фоне пандемии.
Плановый дефицит бюджета был увеличен с первоначальных 900 миллионов до 2,1 миллиарда рублей. По итогам этого года он может составить до 5 миллиардов.
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Недобор доходов в бюджет, который наблюдается в этом году, создает определенные трудности в финансировании расходов.
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