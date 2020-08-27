Банки Беларуси полностью перестали кредитовать покупку вторичного жилья. Что будет дальше?

Источник материала: realt.by

Вчера стало известно, что Белинвестбанк приостановил выдачу кредитов на покупку готового жилья. Еще сегодня утром оставался всего один банк, готовый финансировать покупку недвижимости на вторичном рынке — БПС-Сбербанк. Позже стало известно, что и этот банк приостановил финансирование "вторички". Узнали подробнее, какие кредиты на недвижимость еще остались и как последние события повлияют на рынок недвижимости в целом.

Подробно о кредитах от крупнейших банков

ОАО «Беларусбанк»

С 4 мая 2020 года ОАО «Беларусбанк» приостановил выдачу кредитов на покупку готового жилья. Сейчас банк готов профинансировать лишь строящееся жилье по 5 программам : «СТРОЙДОМ», «Ипотека с нами», «Кредит на строительство (реконструкцию) жилья», «Кредит на строительство жилья по системе стройсбережений», «Кредит на приобретение жилья по системе стройсбережений».

ОАО "Белагропромбанк"

Кредитование покупки недвижимости на вторичном рынке приостановлено. Сейчас осталось лишь кредитование с привлечением государственной субсидии для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

ОАО "БПС-Сбербанк"

Еще утром 27 августа, по словам сотрудника call-центра, банк предоставлял кредиты на покупку недвижимости по программе «Новоселье со Сбербанком». Процентная ставка по этой программе составляла 19,99% в год (СР+12,24 п.п.). При этом неважно, хотел клиент банка купить недвижимость на первичном или вторичном рынке.

Кредит предоставлялся сроком на 20 лет, а максимальный размер кредита мог составлять до 90% от стоимости жилья. Предоставление кредита осуществлялось в белорусских рублях единовременно либо путем открытия невозобновляемой кредитной линии путем безналичного перечисления денежных средств на счет продавца (застройщика) жилья.

Уже в 10.30 сотрудники call-центра сообщали, что банк приостановил кредитование покупки вторичного жилья.

ОАО "БелВЭБ"

Банк БелВЭБ готов прокредитовать строительство жилья для витебчан по программе «Дружная будоўля», и касается она только одного застройщика — «Стройторгсервис». Эта программа подразумевает процентную ставку от 11,25% годовых (СР+3,5 п.п.), срок предоставления кредита — до 25 лет.

Кредитование покупки жилья на вторичном рынке приостановлено.

ОАО "Белинвестбанк"

По словам сотрудника call-центра, с 26 августа банком прекращено кредитование недвижимости на вторичном рынке.

Сейчас осталось лишь кредитование строительства жилья под 13,5% годовых (1,543×ставка по кредиту овернайт. При этом размер процентной ставки указывается в кредитном договоре в виде переменной годовой процентной ставки, зависящей от ставки по кредиту овернайт. И процентная ставка не может быть ниже ее абсолютного значения, рассчитанного на дату заключения кредитного договора).