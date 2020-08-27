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Банки Беларуси полностью перестали кредитовать покупку вторичного жилья. Что будет дальше?
27.08.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Вчера стало известно, что Белинвестбанк приостановил выдачу кредитов на покупку готового жилья. Еще сегодня утром оставался всего один банк, готовый финансировать покупку недвижимости на вторичном рынке — БПС-Сбербанк. Позже стало известно, что и этот банк приостановил финансирование "вторички". Узнали подробнее, какие кредиты на недвижимость еще остались и как последние события повлияют на рынок недвижимости в целом.
Подробно о кредитах от крупнейших банков
ОАО «Беларусбанк»
С 4 мая 2020 года ОАО «Беларусбанк»
ОАО "Белагропромбанк"
Кредитование покупки недвижимости на вторичном рынке приостановлено. Сейчас осталось лишь кредитование с привлечением государственной субсидии для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
ОАО "БПС-Сбербанк"
Еще утром 27 августа, по словам сотрудника call-центра, банк предоставлял кредиты на покупку недвижимости по программе «Новоселье со Сбербанком». Процентная ставка по этой программе составляла 19,99% в год (СР+12,24 п.п.). При этом неважно, хотел клиент банка купить недвижимость на первичном или вторичном рынке.
Кредит предоставлялся сроком на 20 лет, а максимальный размер кредита мог составлять до 90% от стоимости жилья. Предоставление кредита осуществлялось в белорусских рублях единовременно либо путем открытия невозобновляемой кредитной линии путем безналичного перечисления денежных средств на счет продавца (застройщика) жилья.
Уже в 10.30 сотрудники call-центра сообщали, что банк приостановил кредитование покупки вторичного жилья.
ОАО "БелВЭБ"
Банк БелВЭБ готов прокредитовать строительство жилья для витебчан по программе «Дружная будоўля», и касается она только одного застройщика — «Стройторгсервис». Эта программа подразумевает процентную ставку от 11,25% годовых (СР+3,5 п.п.), срок предоставления кредита — до 25 лет.
Кредитование покупки жилья на вторичном рынке приостановлено.
ОАО "Белинвестбанк"
По словам сотрудника call-центра, с 26 августа банком прекращено кредитование недвижимости на вторичном рынке.
Сейчас осталось лишь кредитование строительства жилья под 13,5% годовых (1,543×ставка по кредиту овернайт. При этом размер процентной ставки указывается в кредитном договоре в виде переменной годовой процентной ставки, зависящей от ставки по кредиту овернайт. И процентная ставка не может быть ниже ее абсолютного значения, рассчитанного на дату заключения кредитного договора).
«Всем игрокам рынка нужно будет привыкнуть к новой реальности»
Руководитель компании «СмартРиэлт», председатель Союза компаний по реинжинирингу риэлтерской деятельности Татьяна Недерева-Архипец считает, что рынок недвижимости Беларуси ожидает интересное, но довольно непростое время:
— В последнее время мы фиксировали достаточно большой объем сделок с привлечением кредитных средств. Связано это было с высокими девальвационными ожиданиями покупателей. Вчера стало известно, что кредитование вторичного рынка жилья было приостановлено Белинвестбанком. Для меня это вполне ожидаемое событие, правда, я думала, что это произойдет в середине сентября.
После того, как Беларусбанк отказался кредитовать вторичный рынок недвижимости, именно Белинвестбанк продолжил выдавать займы на покупку жилья под относительно вменяемый процент — 13,5% годовых. Вчера и этот банк прекратил кредитование вторичного рынка, оставив кредитные программы по строительству жилья, а также специальные программы с определенными застройщиками.
Еще недавно оставался только БПС-Сбербанк с займами на недвижимость под 19,99%. Как я и думала, банк приостановил выдачу кредитов.
— В связи с этим чего можно ожидать от рынка недвижимости в ближайшее время?
— Прогнозировать довольно сложно, сложившаяся ситуация оптимизма, к сожалению, не внушает. В конце весны рынок недвижимости чутко отреагировал на ситуацию с COVID-19. Сейчас идет вторая волна неопределенности, и я думаю, что в ближайшее время мы увидим существенное снижение объема сделок. Связано это будет не только с приостановлением кредитования жилья, но и с общим настроением.
Также прогнозирую увеличение предложения квартир в продажу и в долгосрочную аренду. При этом быстрого снижения стоимости в ближайшее время ожидать не стоит. Вероятнее всего, всем игрокам рынка нужно будет привыкнуть к новой реальности точно так же, как это было весной.
Напомним,старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб
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Вчера стало известно, что Белинвестбанк приостановил выдачу кредитов на покупку готового жилья. Еще сегодня утром оставался всего один банк, готовый...
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