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Банки Беларуси полностью перестали кредитовать покупку вторичного жилья. Что будет дальше?

27.08.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Вчера стало известно, что Белинвестбанк приостановил выдачу кредитов на покупку готового жилья. Еще сегодня утром оставался всего один банк, готовый финансировать покупку недвижимости на вторичном рынке — БПС-Сбербанк. Позже стало известно, что и этот банк приостановил финансирование "вторички". Узнали подробнее, какие кредиты на недвижимость еще остались и как последние события повлияют на рынок недвижимости в целом.

Банки Беларуси полностью перестали кредитовать покупку вторичного жилья. Что будет дальше?
Фото использовано для иллюстрации

Подробно о кредитах от крупнейших банков

ОАО «Беларусбанк»

С 4 мая 2020 года ОАО «Беларусбанк» приостановил выдачу кредитов на покупку готового жилья. Сейчас банк готов профинансировать лишь строящееся жилье по 5 программам: «СТРОЙДОМ», «Ипотека с нами», «Кредит на строительство (реконструкцию) жилья», «Кредит на строительство жилья по системе стройсбережений», «Кредит на приобретение жилья по системе стройсбережений».

ОАО "Белагропромбанк"

Кредитование покупки недвижимости на вторичном рынке приостановлено. Сейчас осталось лишь кредитование с привлечением государственной субсидии для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

ОАО "БПС-Сбербанк"

Еще утром 27 августа, по словам сотрудника call-центра, банк предоставлял кредиты на покупку недвижимости по программе «Новоселье со Сбербанком». Процентная ставка по этой программе составляла 19,99% в год (СР+12,24 п.п.). При этом неважно, хотел клиент банка купить недвижимость на первичном или вторичном рынке. 

Кредит предоставлялся сроком на 20 лет, а максимальный размер кредита мог составлять до 90% от стоимости жилья. Предоставление кредита осуществлялось в белорусских рублях единовременно либо путем открытия невозобновляемой кредитной линии путем безналичного перечисления денежных средств на счет продавца (застройщика) жилья.

Уже в 10.30 сотрудники call-центра сообщали, что банк приостановил кредитование покупки вторичного жилья.

ОАО "БелВЭБ"

Банк БелВЭБ готов прокредитовать строительство жилья для витебчан по программе «Дружная будоўля», и касается она только одного застройщика — «Стройторгсервис». Эта программа подразумевает процентную ставку от 11,25% годовых (СР+3,5 п.п.), срок предоставления кредита — до 25 лет. 

Кредитование покупки жилья на вторичном рынке приостановлено.

ОАО "Белинвестбанк"

По словам сотрудника call-центра, с 26 августа банком прекращено кредитование недвижимости на вторичном рынке. 

Сейчас осталось лишь кредитование строительства жилья под 13,5% годовых (1,543×ставка по кредиту овернайт. При этом размер процентной ставки указывается в кредитном договоре в виде переменной годовой процентной ставки, зависящей от ставки по кредиту овернайт. И процентная ставка не может быть ниже ее абсолютного значения, рассчитанного на дату заключения кредитного договора). 

Есть в кредитных программах практически всех банков также строительство жилья с использованием субсидии в рамках Указа № 240. Процентная ставка по этому кредиту составляет 10,75%, денежные средства предоставляются сроком на 20 лет.

«Всем игрокам рынка нужно будет привыкнуть к новой реальности» 

Руководитель компании «СмартРиэлт», председатель Союза компаний по реинжинирингу риэлтерской деятельности Татьяна Недерева-Архипец считает, что рынок недвижимости Беларуси ожидает интересное, но довольно непростое время:

— В последнее время мы фиксировали достаточно большой объем сделок с привлечением кредитных средств. Связано это было с высокими девальвационными ожиданиями покупателей. Вчера стало известно, что кредитование вторичного рынка жилья было приостановлено Белинвестбанком. Для меня это вполне ожидаемое событие, правда, я думала, что это произойдет в середине сентября.

После того, как Беларусбанк отказался кредитовать вторичный рынок недвижимости, именно Белинвестбанк продолжил выдавать займы на покупку жилья под относительно вменяемый процент — 13,5% годовых. Вчера и этот банк прекратил кредитование вторичного рынка, оставив кредитные программы по строительству жилья, а также специальные программы с определенными застройщиками.

Еще недавно оставался только БПС-Сбербанк с займами на недвижимость под 19,99%. Как я и думала, банк приостановил выдачу кредитов.

— В связи с этим чего можно ожидать от рынка недвижимости в ближайшее время?

— Прогнозировать довольно сложно, сложившаяся ситуация оптимизма, к сожалению, не внушает. В конце весны рынок недвижимости чутко отреагировал на ситуацию с COVID-19. Сейчас идет вторая волна неопределенности, и я думаю, что в ближайшее время мы увидим существенное снижение объема сделок. Связано это будет не только с приостановлением кредитования жилья, но и с общим настроением. 

Также прогнозирую увеличение предложения квартир в продажу и в долгосрочную аренду. При этом быстрого снижения стоимости в ближайшее время ожидать не стоит. Вероятнее всего, всем игрокам рынка нужно будет привыкнуть к новой реальности точно так же, как это было весной. 

Напомним,старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб считает, чтов скором времени"возможен краткосрочный скачок цен на недвижимость, связанный с тем, что люди, которые не знают, куда пристроить свои деньги, начнут покупать квартиры. Однако этот скачок спроса и цены не превратится в долгосрочный тренд, потому что таких покупателей будет не слишком много. После этого цены на недвижимость будут стагнировать или пойдут вниз".

 
Теги: Могилев
 
 
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Вчера стало известно, что Белинвестбанк приостановил выдачу кредитов на покупку готового жилья. Еще сегодня утром оставался всего один банк, готовый...
 
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