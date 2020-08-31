КГК задержал члена президиума Координационного совета Лилию Власову

Источник материала: Tut.by

Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля задержал члена президиума Координационного совета Лилию Власову. Об этом TUT.BY сообщил член совета Максим Знак.



Лилия Власова стоит около Павла Латушко. Она директор юридической компании «Власова, Михель и партнеры». Ей 67 лет, Лилия — известный в стране юрист и медиатор.

Власова была задержана 31 августа. Причина задержания неизвестна. Как сообщила пресс-служба Координационного совета, утром 31 августа Власова была вызвана к 15.00 в Центральное РУВД Минска по факту участия в несанкционированном митинге.

Муж Лилии Власовой Владимир Искорцев рассказывает, что супруга уехала из дома по делам около 12 часов.

— Мы должны были поехать по хозяйским делам, у нас были задумки, что готовить на обед. Лилия сказала мне: сбегай в магазин, купи мясо и творог, а потом я приеду и мы с тобой займемся дальнейшими делами. Ее долго не было, я ей послал смс, но ответа не было. А около 15 часов раздался звонок: она позвонила и сказала, что задержана ДФР, находится у них, ждут адвоката и у ДФР какие-то вопросы к старшему сыну Лилии. Но она мне позвонила минут через 10 после того, как к нам домой уже пришли с обыском из ДФР, — рассказывает Владимир.

С обыском пришли три сотрудника ДФР в присутствии двоих понятых. Обыск продолжался около часа. Изъят жесткий диск компьютера Власовой, ноутбук ее супруга и пара флешек.

— А чем занимается старший сын Лилии, почему к нему могут быть вопросы?

— Вопросы могут быть к любому, кто близок с моей женой. У меня уже давно ничего нет, я пенсионер. Но цель одна — воздействие на Лилию Владимировну. У сына фирма существует не один десяток лет, это просто частная фирма, занимается авиабилетами.

Из РУВД Центрального района Власовой позвонили утром, пригласили к 15 часам. Но супруг ей запретил туда ехать, пока не пришлют повестку.

— Ей когда позвонили, сказали, что вызывают за участие во вчерашнем шествии. Она сказала, что участвовали тысячи людей. Ей сказали, что ее участие было особенно активным. Я все это время был вместе с ней и никакой особой активности не заметил, кроме энергичного размахивания цветами и маленьким флажком. Я ей категорически запретил ехать без адвоката и повестки, — рассказал Владимир.

Накануне Лилия Власова вместе с Марией Колесниковой и Максимом Знаком пришли на многотысячный митинг на проспекте Победителей. Мария Колесникова просила силовиков, стоящих в оцеплении, чтобы к ней вышел начальник силовиков на переговоры , чтобы людей пропустили и они могли спокойно гулять по проспекту и всему городу.