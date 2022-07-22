«Айрон» поднял цены на трешки и четырешки в строящихся домах возле Свислочи в Минске

Речь идет о домах №5.1 и 5.2. Оба этих дома будут девятиэтажными и состоять из 2 подъездов. Конструктивная схема зданий − железобетонный каркас с наружными стенами из бетона и монолитного железобетона с утеплением минераловатными плитами.

Каркасники расположатся внутри жилого комплекса и не будут иметь прямого вида на Свислочь. На территории возле домов появится ландшафтный дизайн, детские и спортивные площадки. Ключи от квартир дольщики получат летом 2023-го года.

Что касается стоимости, то по новой декларации всем желающим предлагаются 3- и 4-комнатные квартиры по ценев 1270 долларов за «квадрат».