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«Айрон» поднял цены на трешки и четырешки в строящихся домах возле Свислочи в Минске
22.07.2022 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На набережной Свислочи в Минске продолжает расти в объемах жилой комплекс «Левада». Застройщиком территории бывшей птицефабрики на улице Нововиленской выступает компания «Айрон. Несколько домов в квартале уже сданы, остальные − еще строятся. Сегодня через декларацию в газете «Минский курьер» застройщик сообщил о повышении стоимости метра в трешках и четырешках.
Речь идет о домах №5.1 и 5.2. Оба этих дома будут девятиэтажными и состоять из 2 подъездов. Конструктивная схема зданий − железобетонный каркас с наружными стенами из бетона и монолитного железобетона с утеплением минераловатными плитами.
Каркасники расположатся внутри жилого комплекса и не будут иметь прямого вида на Свислочь. На территории возле домов появится ландшафтный дизайн, детские и спортивные площадки. Ключи от квартир дольщики получат летом 2023-го года.
Что касается стоимости, то по новой декларации всем желающим предлагаются 3- и 4-комнатные квартиры по ценев 1270 долларов за «квадрат».
По сравнению с предыдущими декларациями (
При рассрочке (30 % в течение трех банковских дней после регистрации договора, остаток ежемесячно равными долями по май 2023 года) стоимость квадратного метра увеличивается на 50 долларов. При наличии кладовой стоимость квадратного метра увеличивается на 30 долларов.
Всего на территории за РНПЦ «Мать и дитя» планируется возвести 25 жилых домов и несколько общественно-деловых центров. Проектом предусмотрены многоквартирные дома высотой от 4 до 9 этажей. В целом, в шаговой доступности от набережной Свислочи будут жить 6,5 тысяч человек.
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На набережной Свислочи в Минске продолжает расти в объемах жилой комплекс «Левада». Застройщиком территории бывшей птицефабрики на улице Нововиленской...
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