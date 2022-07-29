«Волна низких цен из-за срочной продажи уже прошла». Что происходит на рынке квартир Минска в середине лета

Еще в прошлом году хрущевки и брежневки были явными аутсайдерами перед новостройками, но сейчас, по наблюдениям специалиста, ситуация изменилась.

— Раньше львиную долю спроса молодых покупателей (до 40 лет) на себя перетянули новостройки. Но сейчас к новостройкам некоторые покупатели относятся с легким опасением: а дождусь ли я, чтобы моя новостройка достроилась? И если выбирать между брежневкой/хрущевкой и серой панелькой, первые выглядят для покупателя наиболее привлекательно. Хоть панелька и моложе, с более современной планировкой и с большей кухней. Почему так? В большинстве хрущевок и брежневок уже был капремонт — снаружи дома выглядят аккуратно и ухоженно. Многие квартиры имеют уже второго или третьего владельца, который делал там аккуратный ремонт — в квартирах может быть вполне уютно. Еще один плюс — малоэтажная застройка, при которой нет эффекта муравейника. Во дворах есть детские площадки. Да, они не такие современные, как в «Новой Боровой», но там всегда будет место. Плюс к этому у хрущевок широкий выбор локаций — их можно найти в любом микрорайоне. Ну и это более доступное жилье, а цена теперь решающий фактор при выборе квартиры. В противоположность им, панельные дома 70-80-х годов выглядят снаружи серо и уставше, а внутреннее убранство подъездов порой может иметь весьма запущенное состояние — ремонт мог не делаться с момента постройки дома. И поэтому на фоне вот таких вот панелек дома с хрущевками после капремонта выглядят более привлекательно — даже несмотря на маленькие кухни в квартирах.

На рынке до сих пор остаются квартиры от продавцов, которые уехали из Беларуси, но есть отличие от прошлых месяцев.

— Сейчас это люди, которым нужно время на переезд, и они уже не спешат продать недвижимость, как было несколько месяцев назад. То есть ожидать серьезного снижения цены из-за срочности не стоит. Эта волна уже прошла.