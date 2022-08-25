|
В центре Минска выставили на продажу строящийся апарт-отель. Сдать обещают уже осенью
25.08.2022 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В квартале неподалеку от проспекта Победителей продолжается строительство элитного жилого комплекса «Гастелло Резиденс». Сдать дом с встроенными помещениями должны этой осенью. А сегодня в газете «Звязда» появилась проектная декларация на апарт-отель, который будет находиться на нижних этажах здания.
Всего в жилом комплексе предусмотрено размещение 11 гостиничных номеров и помещений для спортивных занятий. Интересно, что 6 номеров гостиницы, а также фитнес-зал и душевые расположатся в цокольном этаже – на «минус 3,5 метрах». Еще 5 номеров, а также − вестибюль и рецепция разместятся на первом этаже.
Общая площадь апарт-отеля составит чуть более тысячи «квадратов» (1032 кв. метра). Помещения гостиницы будут сдаваться с черновой отделкой.
Стоимость одного квадратного метра − 1000 долларов при 100 % оплате. При поэтапной оплате в соответствии с графиком платежей − 1100 долларов.
Напомним, что «Гастелло Резиденс» расположен в центре Минска, недалеко от парка Победы и Музея ВОВ. Строит его компания "СИ-Трейдинг". Жилой комплекс представляет собой 4-секционный 10-этажный дом на 186 квартир. Здесь будет 106 однокомнатных, 19 двухкомнатных, 54 трехкомнатные и 7 четырехкомнатных квартир. В доме запроектированы коммерческие помещения, а также мини-гостиница на 11 номеров. Будет в комплексе и подземный трехуровневый паркинг, рассчитанный на 170 машиномест.
Рядом с новостройкой расположены старые малоэтажные дома. Некоторые из них − к примеру, двухэтажки на улице Гастелло − готовятся пойти под снос. Другие – пытаются привыкнуть к большому соседу. Так, в марте 2020 года из-за того, что жители четырехэтажки пожаловались на нарушение норм по инсоляции, строительство «Гастелло» пришлось
По плану жилой комплекс «Гастелло» должны сдать в эксплуатацию 1 ноября 2022 года.
Обсуждайте эту статью в нашем
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В квартале неподалеку от проспекта Победителей продолжается строительство элитного жилого комплекса «Гастелло Резиденс». Сдать дом с встроенными помещениями...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)