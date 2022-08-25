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В центре Минска выставили на продажу строящийся апарт-отель. Сдать обещают уже осенью

25.08.2022 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В квартале неподалеку от проспекта Победителей продолжается строительство элитного жилого комплекса «Гастелло Резиденс». Сдать дом с встроенными помещениями должны этой осенью. А сегодня в газете «Звязда» появилась проектная декларация на апарт-отель, который будет находиться на нижних этажах здания.

В центре Минска выставили на продажу строящийся апарт-отель. Сдать обещают уже осенью

Всего в жилом комплексе предусмотрено размещение 11 гостиничных номеров и помещений для спортивных занятий. Интересно, что 6 номеров гостиницы, а также фитнес-зал и душевые расположатся в цокольном этаже – на «минус 3,5 метрах». Еще 5 номеров, а также −  вестибюль и рецепция разместятся на первом этаже.

Общая площадь апарт-отеля составит чуть более тысячи «квадратов» (1032 кв. метра). Помещения гостиницы будут сдаваться с черновой отделкой.

Стоимость одного квадратного метра − 1000 долларов при 100 % оплате. При поэтапной оплате в соответствии с графиком платежей − 1100 долларов.

Напомним, что «Гастелло Резиденс» расположен в центре Минска, недалеко от парка Победы и Музея ВОВ. Строит его компания "СИ-Трейдинг". Жилой комплекс представляет собой 4-секционный 10-этажный дом на 186 квартир. Здесь будет 106 однокомнатных, 19 двухкомнатных, 54 трехкомнатные и 7 четырехкомнатных квартир. В доме запроектированы коммерческие помещения, а также мини-гостиница на 11 номеров. Будет в комплексе и подземный трехуровневый паркинг, рассчитанный на 170 машиномест.

Рядом с новостройкой расположены старые малоэтажные дома. Некоторые из них − к примеру, двухэтажки на улице Гастелло − готовятся пойти под снос. Другие – пытаются привыкнуть к большому соседу. Так, в марте 2020 года из-за того, что жители четырехэтажки пожаловались на нарушение норм по инсоляции, строительство «Гастелло» пришлось приостанавливать, а в проект вносить коррективы. Сегодня вопрос улажен.

По плану жилой комплекс «Гастелло» должны сдать в эксплуатацию 1 ноября 2022 года.

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Теги: Минск
 
 
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