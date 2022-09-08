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На аукцион за долги собственника попала квартира в престижном ЖК Минска. «Квадрат» − всего 750 долларов
08.09.2022 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В Минске на торги попала арестованная квартира в жилом комплексе «Браславский», что находится рядом с проспектом Победителей. Объект
По документам – это однокомнатная квартира со свободной планировкой, а по факту – полноценная трешка.
Квартира предлагается за 193,5 тысяч рублей (начальная цена). В пересчете на доллары выходит около 76 тысяч долларов. Что ж, весьма привлекательная для Минска стоимость.
Из хороших новостей – в квартире никто не зарегистрирован. То есть, возиться с выпиской собственников через суд не придется. Из нюансов − в списке обременений на квартиру отмечена «ипотека». Не означает ли это, что новый собственник должен будет дополнительно оплатить и ипотеку должника?
В Республиканском унитарном предприятии по оказанию услуг «БелЮрОбеспечение» опасения развеивают:
− Нет. Данная ипотека будет погашена за счет средств, которые поступят от продажи объекта на аукционе. К новому собственнику это не будет иметь никакого отношения.
Электронные торги по квартире, если появятся желающие, пройдут 27 сентября. Подать заявку для участия и внести залог (10% от стоимости) надо до 26 сентября.
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На аукцион за долги собственника попала квартира в престижном ЖК Минска. «Квадрат» − всего 750 долларов
В Минске на торги попала арестованная квартира в жилом комплексе «Браславский», что находится рядом с проспектом Победителей. Объект выставлен на площадке...
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