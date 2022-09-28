"Если машина будет мешать - я получу штраф". Как паркинг в минском ЖК стал причиной конфликта жильцов и застройщика

К нам обратились жители ЖК "Петровские верфи" из-за купленных машиномест в паркинге, которые продавались вместе с квартирами. Во-первых, площадь парковочного места не соответствует параметрам, что были прописаны в договоре. Вместо 11,5 "квадрата" они получили 12,5 м². Во-вторых, в площадь крайних мест вошли колесоотбойники, защищающие стены паркинга от столкновения с машиной при парковке. На некоторых участках такие ограничители стоят с двух сторон и занимают минимум полметра от ширины заезда. В-третьих, у кого-то, кроме колесоотбойников, на парковочных местах разместились трубы и пожарные шкафы, которые не только затрудняют выход пассажиров из авто, так еще и не соответствуют нормам безопасности. Из-за этого владелец машиноместа может получить штраф от МЧС. А теперь обо всем по порядку.

"Площадь больше, но места меньше". Что?

В комплексе пока построен и сдан один шестиэтажный паркинг, рассчитанный на 294 автомобиля. Место продавали покупателям квартир за 24 600 рублей в рамках определенной секции, в зависимости от дома. Когда владельцы пришли на приемку паркинга, увидели расхождения между тем, что им показывали при заключении договора и тем, что построили. Проблема в размерах машиноместа. Дольщики покупали стоянку площадью в 11,5 “квадрата” (ширина - 2,3 м, длина - 5 м), а она получилась на метр квадратный больше - 12,5 м². Новые параметры машиноместа радуют далеко не всех дольщиков.