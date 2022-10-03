"20 тысяч долларов уже вложили". Молодая пара сама строит компактный дом из блоков - и вот что у них получается

На участок почти в самом центре Гомеля супругам тратиться не пришлось — он достался им от бабушки и дедушки Андрея. На нем стоял старый дом, который сначала думали восстановить. Но при ближайшем рассмотрении, когда сняли обшивку фасада, стало понятно, что старые стены уже не спасти, время и древоточцы сделали свое черное дело. В итоге пара решила сносить старую хату, а на его месте строить новый дом.

Андрей говорит, что снос старого дома не такое уж простое занятие — работа тяжелая, после разборки нужно придумать, куда девать горы мусора. Ребятам пришлось даже помощников нанимать, чтобы очистить место под новый дом.

Кстати, на свалку не все отправилось — старую мебель, резные оконные наличники внуки оставили. Андрей и Юля намерены их использовать в новом доме как напоминание о бабушке и дедушке, которые когда-то здесь жили.