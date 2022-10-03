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"20 тысяч долларов уже вложили". Молодая пара сама строит компактный дом из блоков - и вот что у них получается
03.10.2022 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Юля и Андрей строят дом своей мечты — чуть больше ста квадратов, с мансардой, с удобной планировкой и печью-камином. Проект нарисовали сами, для стен закупили «народный» газосиликат. Многое делают самостоятельно, поэтому у молодых супругов получается довольно экономно строить.
На участок почти в самом центре Гомеля супругам тратиться не пришлось — он достался им от бабушки и дедушки Андрея. На нем стоял старый дом, который сначала думали восстановить. Но при ближайшем рассмотрении, когда сняли обшивку фасада, стало понятно, что старые стены уже не спасти, время и древоточцы сделали свое черное дело. В итоге пара решила сносить старую хату, а на его месте строить новый дом.
Андрей говорит, что снос старого дома не такое уж простое занятие — работа тяжелая, после разборки нужно придумать, куда девать горы мусора. Ребятам пришлось даже помощников нанимать, чтобы очистить место под новый дом.
Кстати, на свалку не все отправилось — старую мебель, резные оконные наличники внуки оставили. Андрей и Юля намерены их использовать в новом доме как напоминание о бабушке и дедушке, которые когда-то здесь жили.
Юля и Андрей — архитекторы, поэтому проект дома с планировкой они сделали сами. По размерам фундамента он получился таким же, как и старая хата, но жиплощадь увеличили за счет мансардного этажа, на котором в проекте три комнаты. Общая площадь получилась 107 «квадратов».
На первом этаже будет отдельная кухня, гостиная с большим камином и обеденной зоной, кабинет, гардеробная под лестницей, санузел и топочная.
В отделке супруги решили использовать только натуральные материалы. Потолки сделали деревянными с открытыми балками, полы будут деревянные из шпунтованной доски и из плитки, перегородки — кирпичные (кирпич останется неоштукатуренным). Андрей любит работать с деревом, поэтому вся мебель в интерьере планируется из массива, ручной работы.
Самая большая проблема, с которой ребятам пришлось столкнуться во время строительства — подведение коммуникаций. Дело в том, что дом расположен в глубине участка, в 50 метрах от улицы, по которой проходят газ и вода. Так как на пути прокладываемых труб водопровода и газопровода находятся строения, то заложить их в классические траншеи не представляется возможным. В итоге воду протянули от соседей, а вот вопрос с отоплением остался открытым. Дело в том, что альтернативы газу нет — на дом выдели всего 6 кВт (район запитан от старой электроподстанции) и сделать электроотопление невозможно. Андрей говорит, что придется решать, каким образом подвести газовую трубу.
Дом готов под отделку — в нем уже установлены окна и дверь, сделана бетонная стяжка, подведены вода, канализация и электричество. На этом этапе в стройку вложено порядка 20 тысяч долларов. Андрей говорит, что можно было сделать дешевле, если бы он не закладывал в конструктиве запас по прочности.
Пока строился дом, Юлия осваивала огородничество. Говорит, что сначала было три грядки — чисто попробовать.
- А потом все как в тумане — еще 8 грядок, потом еще 3, и еще несколько, - рассказывает она. - Теперь огород расстроился до конца участка.
Рядом со старой хатой раньше был погреб. Его сохранили и планируют довести до ума — он сухой, со сводчатым потолком — будет где хранить закатки.
Переезжать в свой дом пара планирует как только закончат черновые работы и решит вопрос с отоплением.
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"20 тысяч долларов уже вложили". Молодая пара сама строит компактный дом из блоков - и вот что у них получается
Юля и Андрей строят дом своей мечты — чуть больше ста квадратов, с мансардой, с удобной планировкой и печью-камином. Проект нарисовали сами, для стен закупили...
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