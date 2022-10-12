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Об этом доме мало кто знает. Посмотрите, как выглядит одна из самых дорогих квартир, проданных в Минске в сентябре
12.10.2022 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Эта небольшая пятиэтажка прячется во дворах в районе площади Калинина на проспекте Независимости. Малоквартирный кирпичный дом появился в переулке Кузьмы Чорного в 1999 году. Квартира именно в этом доме была продана в сентябре за рекордную сумму. Стоимость «квадрата» составила около 2 тысяч долларов. На сделку
Планировка квартиры – 4 отдельные комнаты, просторная кухня-гостиная, три балкона, два санузла с ванной и душевой, постирочная и гардеробная. Как отмечалось в объявлении, тут реализованы лучшие дизайнерские решения, установлена качественная металлическая входная дверь с улучшенной звукоизоляцией, использованы дорогие строительные материалы.
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Об этом доме мало кто знает. Посмотрите, как выглядит одна из самых дорогих квартир, проданных в Минске в сентябре
Эта небольшая пятиэтажка прячется во дворах в районе площади Калинина на проспекте Независимости. Малоквартирный кирпичный дом появился в переулке Кузьмы...
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