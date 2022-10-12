Об этом доме мало кто знает. Посмотрите, как выглядит одна из самых дорогих квартир, проданных в Минске в сентябре

Источник материала: realt.by

Эта небольшая пятиэтажка прячется во дворах в районе площади Калинина на проспекте Независимости. Малоквартирный кирпичный дом появился в переулке Кузьмы Чорного в 1999 году. Квартира именно в этом доме была продана в сентябре за рекордную сумму. Стоимость «квадрата» составила около 2 тысяч долларов. На сделку обратил внимание канал «Будни риэлтора».



Речь идет о Vip-доме c закрытой территорией по адресу: пер. К. Чорного, 5а. Здесь продавалась 150-метровая квартира, расположенная на втором этаже. Кстати, на этаже тут размещено всего две квартиры.

Планировка квартиры – 4 отдельные комнаты, просторная кухня-гостиная, три балкона, два санузла с ванной и душевой, постирочная и гардеробная. Как отмечалось в объявлении, тут реализованы лучшие дизайнерские решения, установлена качественная металлическая входная дверь с улучшенной звукоизоляцией, использованы дорогие строительные материалы.









Квартира досталась новому собственнику со всей техникой и мебелью. В комплекте с кухней шли варочная поверхность, духовой шкаф и микроволновка Bosсh, посудомоечная машина Siemens, холодильник и морозильник Asko).



Для создания комфортного климата в четырешке установлены два кондиционера и плитка c подогревом. Кстати, квартира продавалась вместе с двумя закрепленными за ней паркинг-местами. Итоговая стоимость объекта в переулке Кузьмы Чорного составила около 300 тысяч долларов.

