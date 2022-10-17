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Стильная дача с отоплением, мебелью и баней в 19 км от Минска. Что по цене?
17.10.2022 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Компактные дома в стиле барнхаус продолжают завоевывать сердца дачников. И тенденция такова, что это уже не просто садовые домики — их можно рассматривать как полноценное загородное жилье. Сегодня изучимполностью готовый для проживания вариант — с отоплением, готовым интерьером и мебелью, благоустроенным участком и баней.
СТ «Веснинка» находится на приемлемом расстоянии от Минска — 19 км до МКАД по отличной трассе от Кургана Славы займет совсем немного времени. Можно добираться в Минск и на электричке — рядом находится станция «Домашаны». Товарищество газифицированное.
Рядом с домом расположена баня с комнатой отдыха и просторной парилкой. С торца бани установлено ведро для обливания. На участке обустроена зона отдыха с кованым мангалом, батутом, площадкой для костра. Дополнительно установлен хозблок для дров и инструмента.
Стоимость
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Компактные дома в стиле барнхаус продолжают завоевывать сердца дачников. И тенденция такова, что это уже не просто садовые домики — их можно рассматривать как...
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