Стильная дача с отоплением, мебелью и баней в 19 км от Минска. Что по цене?

Участок небольшой — 5,5 сотки. Он полностью благоустроен парковкой и дорожками из тротуарной плитки. По периметру установлен забор из металлопрофиля высотой 190 см. Освещение участка - фонарями с датчиками движения.

На въезде установлены откатные ворота с итальянской автоматикой, калитка с замком.