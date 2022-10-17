ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стильная дача с отоплением, мебелью и баней в 19 км от Минска. Что по цене?

17.10.2022 13:07 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Компактные дома в стиле барнхаус продолжают завоевывать сердца дачников. И тенденция такова, что это уже не просто садовые домики — их можно рассматривать как полноценное загородное жилье. Сегодня изучимполностью готовый для проживания вариант — с отоплением, готовым интерьером и мебелью, благоустроенным участком и баней.

Стильная дача с отоплением, мебелью и баней в 19 км от Минска. Что по цене?

СТ «Веснинка» находится на приемлемом расстоянии от Минска — 19 км до МКАД по отличной трассе от Кургана Славы займет совсем немного времени. Можно добираться в Минск и на электричке — рядом находится станция «Домашаны». Товарищество газифицированное.

Здесь продается новый компактный дом на 54 м2. Этот барнхаус стоит на капитальном железобетонном фундаменте, стены каркасные, утеплены минватой (150 мм). Слой утепления в кровле — 200 мм. Вдоль всего дома сделана отмостка.

Стильная дача с отоплением, мебелью и баней в 19 км от Минска. Что по цене?
Стильная дача с отоплением, мебелью и баней в 19 км от Минска. Что по цене?
Стильная дача с отоплением, мебелью и баней в 19 км от Минска. Что по цене?

Внутри высокие потолки (3,9 м), отделка потолков имитацией бруса. На полах — линолиум по бетонной стяжке.

Окна энергосберегающие в ПВХ профиле с двухкамерным стеклопакетом. Входная дверь металлическая, межкомнатные — ПВХ.

Стильная дача с отоплением, мебелью и баней в 19 км от Минска. Что по цене?
Стильная дача с отоплением, мебелью и баней в 19 км от Минска. Что по цене?
Стильная дача с отоплением, мебелью и баней в 19 км от Минска. Что по цене?
Стильная дача с отоплением, мебелью и баней в 19 км от Минска. Что по цене?

Терраса и крыльцо облицованы сибирской лиственницей.

Стильная дача с отоплением, мебелью и баней в 19 км от Минска. Что по цене?

Отопление электрическое, но можно перейти газ. Вода круглогодичная во всем СТ. В доме на вводе водопровода установлен фильтр. Вода проведена к бане и разведена по всему периметру участка для полива газона.

Стильная дача с отоплением, мебелью и баней в 19 км от Минска. Что по цене?
Стильная дача с отоплением, мебелью и баней в 19 км от Минска. Что по цене?

Дополнительно есть вывод воды из дома для мойки авто.

Так же установлена система для качественной работы в интернете, а именно мощная антенна и роутер. Канализация — септик (два огромных колодца по два больших кольца).

Стильная дача с отоплением, мебелью и баней в 19 км от Минска. Что по цене?
Стильная дача с отоплением, мебелью и баней в 19 км от Минска. Что по цене?

Участок небольшой — 5,5 сотки. Он полностью благоустроен парковкой и дорожками из тротуарной плитки. По периметру установлен забор из металлопрофиля высотой 190 см. Освещение участка - фонарями с датчиками движения.

На въезде установлены откатные ворота с итальянской автоматикой, калитка с замком.

Стильная дача с отоплением, мебелью и баней в 19 км от Минска. Что по цене?
Стильная дача с отоплением, мебелью и баней в 19 км от Минска. Что по цене?

Рядом с домом расположена баня с комнатой отдыха и просторной парилкой. С торца бани установлено ведро для обливания. На участке обустроена зона отдыха с кованым мангалом, батутом, площадкой для костра. Дополнительно установлен хозблок для дров и инструмента.

Стоимость этой всесезонной дачи — 83 000 долларов.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компактные дома в стиле барнхаус продолжают завоевывать сердца дачников. И тенденция такова, что это уже не просто садовые домики — их можно рассматривать как...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

17.10.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика