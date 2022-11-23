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Минчане переехали из Шабанов в недорогой барнхаус на 6 сотках - и ни о чем не жалеют. Съездили к ним
23.11.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Кто же эти люди, которые покупают готовые дома, о которых Realt ежедневно готовит обзоры — «с ремонтом, отоплением, мебелью и техникой?». По первому снегу уходящего года мы отправились в садовое товарищество под Минском, к супружеской паре Алисе и Василию, которые в марте купили здесь дом своей мечты — новенький барнхаус со всеми удобствами (и даже сауной), теплый, с уютным интерьером. Поговорили с ними на тему, как они его искали, выбирали и какие сюрпризы от предыдущего владельца их ждали.
Бюджет на дачу
Наши герои изначально не планировали покупку дома — искали варианты недорогих квартир на вторичке. Исходили из того, что на руках были свои накопления, тысяч 39 долларов и можно было одолжить у родственников.
- План был такой - купить «бабушатник» и потихоньку делать ремонт, - рассказывает Алиса. - Смотрели квартиры на Плеханова, Ангарской, потом в Серебрянке и даже в Новой Боровой, но все или не нравилось, или в наш бюджет не вписывалось. Параллельно просматривали варианты новых загородных домов в Минском районе в Московском и Могилевском направлениях, но ничего подходящего по цене не было. Были разные варианты и в других направлениях, но на просмотры не ездили: Василий отбраковывал их - далеко, дорого, не нравится.
Расширив зону поиска, включив нее Смолевичский район, ребята наткнулись на объявление на Realt о продаже нового компактного дома в садовом товариществе в 20 минутах от квартиры в Шабанах всего за 45 тысяч долларов.
Интересно, что деревня Замосточье — это еще Минский район, а конгломерация нескольких СТ, которая начинается сразу за ней — уже Смолевичский. И это своеобразный лайфхак по поиску — расширяйте зону поиска, включая соседние районы.
- Когда встретила этот дом с ценой 45 тысяч долларов, то мы сразу поехали его смотреть, - говорит Алиса. - Во-первых, это наше направление и очень удобно добираться до Шабанов, где наш сын Алесь ходит в садик. Во-вторых, у мужа работа находится примерно посередине пути от дачи до квартиры. В третьих, он нам понравился внешне и отлично вписывался в наш бюджет — одалживать пришлось всего тысяч пять.
Алиса говорит, что цена была ниже рынка — в марте владельцу дома срочно понадобились деньги и он выставил дом дешевле в надежде на быструю продажу. Она была очень хорошей для дома в состоянии «заезжай и живи». Поэтому в этот раз супруги отправились на просмотр.
Василий имеет строительный опыт, поэтому оценить качество смог самостоятельно.
- Если бы этот дом строился на продажу, то я бы заметил, - говорит он. - А в этом случае видно, что все сделано на совесть, с разумным подходом к выбору материалов и их использованию. Я когда все осмотрел, то понял, что надо брать. Это понимали и наши «конкуренты» - на просмотр дома была очередь из потенциальных покупателей. Но ни у кого из приезжавших на руках не было всей суммы — предлагали владельцу рассрочку, или подождать, пока продадут квартиру. У нас же необходимая сумма была практически на руках. Ночь подумали, и уже на следующий день дали задаток. Нам потом еще сбросили тысячу долларов.
- Предыдущий владелец не успел здесь толком обжиться, поэтому все было новым, - говорит Алиса. - В доме пахло свежим ремонтом. Мы в процессе докупили лишь межкомнатные двери, какие-то шкафы и всякие мелочи. Для нас это важно - мы ремонт в квартире-то еле закончили, а в доме это растянулось бы на годы.
Барнхаус для жизни
Итак, что же представляет собой дом в СТ за 45 тысяч долларов? Это компактный, на 72 «квадрата» барнхаус, построенный по каркасной технологии. Он вытянутой формы с двускатной крышей без кровельных свесов. Снаружи дом обшит металлпрофилем графитового цвета, такой же материал и на кровле. Торцы дома в деревянной зашивке. Это сосновая гладкая доска сбесцветной пропиткой. Дощечки подогнаны друг другу, выглядит очень аккуратно. В этой части фронтоны дома имеют свесы кровли — как у классических домов с двускатной крышей.
Внутри планировка следующая: из прихожей сразу попадаем в одно большое пространство гостиной и кухни, из него двери ведут в гостевую комнату, детскую и спальню родителей.
Спальни небольшие — в них помещается лишь кровать и стол. Хозяйская комната больше по размеру и из нее есть выход во двор. В планах сделать узкую дорожку-террасу вдоль стены, по которой можно будет пройти на большую террасу.
В котельную организован отдельный вход с улицы - там сосредоточено все инженерное оборудование жизнеобеспечения дома.
- Внешний вид нашего дома вызывает постоянное любопытство местных дачников — в застройке СТ он сильно выделяется, - рассказывает Василий. - Люди подходят, спрашивают, что и как сделано, какая планировка внутри. Иногда, правда, это слишком навязчиво.
Для тех, кому нужны технические подробности, рассказываем, как и из чего построен дом — благо, бывший владелец составил своеобразный каталог-справочник с исчерпывающей информацией и фото.
- Владелец строил дом сам, - говорит Василий. - Это его третий или четвертый дом, и строил он его исключительно для себя.
На фундаменте он не экономил. Вопреки ожиданиям, под домом не бюджетные сваи (дом-то каркасный), а монолитная лента с утепленной бетонной плитой. Все коммуникации, кабели были введены на этом этапе.
По периметру фундамента проложены дренажные трубы и вода отводится от дома. Также предусмотрена вероятность промерзания грунта под фундаментом — отмостка вокруг дома утеплена.
Стены дома каркасные. Внутри них 20 см утеплителя, в перекрытии сверху — 30 см. В итоге получился энергоэффективный дом с разумным энергопотреблением. И это важно в условиях ТС — отапливается он электрокотлом в паре с теплыми полами, а льготных тарифов на электроэнергию для дачников нет. Прошлый владелец ориентировал на 100 долларов в зимний месяц.
Экономить электричество поможет камин в гостиной, к месту установки которого из-под пола выходит труба и по которой воздух с улицы будет подаваться в топку — так не будет выжигаться кислород в доме. Однако камин только в проекте — владельцы решили подождать с его установкой, пока не подрастет ребенок.
Василий говорит, что после заселения немного переживал, что могут вылезти какие-то косяки, но пока есть только приятные сюрпризы от бывшего владельца. Вместе с документами на дом он передал целый архив фото всех этапов стройки, с пояснениями, что, где и зачем. Например, к фото этапа строительства септика - ссылка на видео на YouTube «устройство канализации при высоком уровне грунтовых вод»и подпись: «я так делал».
Жизнь на даче
Садовое товарищество, в котором теперь живут супруги с ребенком, довольно старое. Здесь участки по 5-6 соток, узкие улочки и сезонный водопровод. Но их дом находится прямо в начале дачной застройки и это самая выгодная позиция — прямо за забором остановка общественного транспорта, асфальт и магазин. Всегда можно уехать и приехать общественным транспортом - последний автобус до станции метро «Могилевская» уходит в 9 вечера, а первый автобус сюда из Минска отправляется в 6 утра.
- Амбулатория, детский садик, школа и магазины находятся рядом, деревне Замасточье, - говорит Алиса. - Даже если что-то случится, то помощь приедет за две минуты. Все эти удаленные от цивилизации СТ, про которые пишут «красивый вид и единение с лесом» имеют и недостатки — темно, страшно, нет нормальной дороги. А здесь мне даже одной с ребенком не страшно ночевать — рядом люди, видеонаблюдение, уличное освещение.
Летом семья постоянно проводила на даче — чистый воздух, вечерние посиделки с друзьями. Супруги не очень-то любят огороды и парники (пока), поэтому развлекают себя уходом за идеальным газоном. Для разнообразия посадили пару яблонь, малину, а на новый сезон анонсировали высокие грядки с зеленью.
Сейчас живут на два дома — пол недели в Минске, потом сюда. Новый год собираются встретить за городом. Переезд в квартиру на зимовку не планируется.
Откуда в старом товариществе такие жирные плюсы в виде нового трансформатора и видеонаблюдения? Выяснилось, что движущей силой дачного прогресса являются молодой инициативный председатель и сами дачники.
- В сезон возле сторожки (он же «офис» председателя) чуть ли не каждое воскресенье люди собираются, голосуют, спорят, предлагают, - говорит Алиса. - Обсуждается все, что может улучшить, сделать жизнь комфортной. Все такие активные, деловитые, и при этом основная масса дачников у нас — пожилые люди.
Алиса говорит, что в здешних СТ земля дешевая — периодически в продаже появляются участки по 5 соток за 1,5-2 тысячи долларов.
- Наш друг, который живет в нашем же доме в Шабанах, сначала просто приезжал к нам в гости на шашлыки, а теперь купил участок рядом и строит дом.
Наши герои считают, что покупка этого барнхауса была большой удачей - ничего похожего по размерам, стоимости и расположению им больше не встречалось.
- Рядом с нами в СТ продаются хорошие каркасные дома, но по 70 тысяч долларов. Мы бы такой просто не потянули.
От редакции. Ищем тех, кто покупал готовое загородное жилье — дом или дачу. Расскажите, в чем плюсы приобретения недвижимости «под ключ» - с благоустройством, отделкой и мебелью? Устраивает ли вас ремонт, доставшийся от предыдущих владельцев, какие нюансы вы обнаружили в процессе эксплуатации? Совпали ли ваши ожидания и реальность? На что стоило обратить внимание перед покупкой? Пишите нам на почту
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Минчане переехали из Шабанов в недорогой барнхаус на 6 сотках - и ни о чем не жалеют. Съездили к ним
Кто же эти люди, которые покупают готовые дома, о которых Realt ежедневно готовит обзоры — «с ремонтом, отоплением, мебелью и техникой?». По первому снегу уходящего...
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