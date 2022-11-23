Минчане переехали из Шабанов в недорогой барнхаус на 6 сотках - и ни о чем не жалеют. Съездили к ним

Бюджет на дачу

Наши герои изначально не планировали покупку дома — искали варианты недорогих квартир на вторичке. Исходили из того, что на руках были свои накопления, тысяч 39 долларов и можно было одолжить у родственников.

- План был такой - купить «бабушатник» и потихоньку делать ремонт, - рассказывает Алиса. - Смотрели квартиры на Плеханова, Ангарской, потом в Серебрянке и даже в Новой Боровой, но все или не нравилось, или в наш бюджет не вписывалось. Параллельно просматривали варианты новых загородных домов в Минском районе в Московском и Могилевском направлениях, но ничего подходящего по цене не было. Были разные варианты и в других направлениях, но на просмотры не ездили: Василий отбраковывал их - далеко, дорого, не нравится.