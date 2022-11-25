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В "Дана Молл" открыли большую новогоднюю зону в виде сказочного города. Показываем изнутри
25.11.2022 11:25 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня в "Дана Молл" для посетителей открыли новогоднюю зону в виде сказочного города. Realt посмотрел, как она выглядит. И судя по внешнему виду, народу тут всегда будет много.
Отметим, что на Новый год "Дана Молл" всегда умел удивить. В 2019 году тут были поющие пингвины, в 2020-ом — обитали волшебные грибы. А в прошлом году дизайнеры сделали ставку на отечественную фауну. Прямо с порога посетителей комплекса встречали зубры, медведи, лисы и ежики. С некоторыми из них можно было даже поговорить про Беловежскую пущу.
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Сегодня в "Дана Молл" для посетителей открыли новогоднюю зону в виде сказочного города. Realt посмотрел, как она выглядит. И судя по внешнему виду, народу тут всегда...
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