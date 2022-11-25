Источник материала: realt.by

Сегодня в "Дана Молл" для посетителей открыли новогоднюю зону в виде сказочного города. Realt посмотрел, как она выглядит. И судя по внешнему виду, народу тут всегда будет много.

Сказочный город находится в центральном холле торгового центра. Он представляет собой по сути макет европейской городской площади с елкой по центру.



Одно из зданий - вокзал (за ним стоит и паровоз). Есть также ресторан, пекарня и магазин цветов. Хоть все это и ненастоящее, зато красивое.







Все надписи в этом городе - по-белорусски.



Сегодня сюда уже можно приходить, все рассматривать и фотографироваться. Важно, что ходить можно непосредственно внутри города, а не только снаружи. А завтра сказочный город оживет - все будет петь и двигаться. Судя по всему, народу тут всегда будет много.



Отметим, что на Новый год "Дана Молл" всегда умел удивить. В 2019 году тут были поющие пингвины, в 2020-ом — обитали волшебные грибы. А в прошлом году дизайнеры сделали ставку на отечественную фауну. Прямо с порога посетителей комплекса встречали зубры, медведи, лисы и ежики. С некоторыми из них можно было даже поговорить про Беловежскую пущу.