"Скидка может быть в два раза больше". Эксперты рассказали, каким был рынок домов и дач в ноябре и чего ждать от зимы

Начало ноября было почти таким же оптимистичным по задаткам, как и октябрь. Но в третьей декаде месяца начался резкий спад, скорее всего из-за смены погоды. Концентрация объектов: дачи - деревни идет 50 на 50 процентов. Примерно, как и весь год, высокий спрос наблюдается на категорию садовых домиков около 10 тысяч долларов и жилых домов в диапазоне 40-80 тысяч, самый низкий - на коттеджи свыше 100 тысяч долларов, говорит Светлана Никитюк, агент по операциям с недвижимостью агентства «ЭТАЖИ форте».

Несмотря на конец сезона, специалист советует продавцам загородной недвижимости не убирать свои объявления из рекламы. Приводит пример, что недавно удалось быстро продать дачу, потому что на рынке немного сократилось количество предложения, особенно от собственников. Пользуются зимой спросом и участки, конечно, интерес не такой как в сезон. Покупателям сложнее выбрать варианты, когда заснежено, они не могут рассмотреть все нюансы. Зато, когда зимой снег тает, все перепады по высоте, ямы и бугры на земле видны гораздо лучше, чем летом.