"Второй день не могу забрать товар". В пунктах выдачи Wildberries в Минске образовались очереди - люди стоят на морозе

Разговорились с теми, кто стоит в толпе. Женщины рассказали, что такая ситуация наблюдается уже на протяжении недели, хотя до этого подобных проблем не было. Некоторые относятся с пониманием, говоря, что физически справится с таким количеством заказов и наплывом людей сотрудникам сложно.

− Обычно, когда заказываю несколько товаров, жду пока они все придут, и только тогда иду забирать. Сейчас же из-за ограничения срока хранения пришлось на днях отстоять огромную очередь, а это примерно час времени. Сегодня пришла вторая посылка, решила уже пойти пораньше, но все равно приходиться стоять. У меня пока есть большие сомнения насчет дальнейшего использования сервиса. Думаю, что потраченное время того совсем не стоит.

Некоторые из пользователей заметили, что срок хранения увеличился: еще вчера его нужно было забрать в течение 7 дней, а уже сегодня на ту же позицию отводилось 14. Хотя каких-то уведомлений не приходило: эту информацию можно было увидеть только в детализации заказа.