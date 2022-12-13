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Нашли недорогой дом с камином и всеми удобствами всего в 18 километрах от Минска. И не в СТ

13.12.2022 14:49 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Если вы ищете недорогой коттедж недалеко от Минска и не в СТ, то, возможно, вас заинтересует следующее предложение. Всего в 18 километрах от МКАД продают двухэтажный дом с камином и всеми удобствами. Интересно, что стоит он меньше 75 тысяч долларов. Рассмотрели его детально.

Нашли недорогой дом с камином и всеми удобствами всего в 18 километрах от Минска. И не в СТ

Этот коттедж с интересной архитектурой находится в деревне Лешница Пуховичского района. От поселка до торгового центра «МОМО» возле станции метро «Могилевская» − 20 минут на авто по хорошей трассе.

Дом был построен в 2021 году. Материал стен – газосиликатный блок. Фундамент – железобетонные. Крыша − металлочерепица. К дому примыкает летняя терраса площадью 24 квадратных метра.

Нашли недорогой дом с камином и всеми удобствами всего в 18 километрах от Минска. И не в СТ

На первом этаже дома расположилась просторная гостиная со вторым светом и кухней-столовой. Также тут находится санузел и жилая комната. На втором уровне – еще несколько помещений. Общая площадь дома – 84,7 «квадрата».

Нашли недорогой дом с камином и всеми удобствами всего в 18 километрах от Минска. И не в СТ
Нашли недорогой дом с камином и всеми удобствами всего в 18 километрах от Минска. И не в СТ
Нашли недорогой дом с камином и всеми удобствами всего в 18 километрах от Минска. И не в СТ

Нашли недорогой дом с камином и всеми удобствами всего в 18 километрах от Минска. И не в СТ

Как уточняется в объявлении, «в этом доме все продумано до мелочей. Блочные дома проверены временем. Как известно они обладают хорошей звуко- и теплоизоляцией, экологичный дом, зимой такие дома сохраняют тепло, а летом защищают от зноя».

Нашли недорогой дом с камином и всеми удобствами всего в 18 километрах от Минска. И не в СТ
Нашли недорогой дом с камином и всеми удобствами всего в 18 километрах от Минска. И не в СТ

В коттедже есть все удобства: электрическая система отопления, местная канализация, своя скважина, бойлер и горячая вода по дому. Ну а для незабываемой атмосферы холодные зимние вечера есть камин.

Нашли недорогой дом с камином и всеми удобствами всего в 18 километрах от Минска. И не в СТ

Дом стоит на земельном участке площадью 25 соток. Придомовая территория благоустроена и огорожена. На участке есть кустарники, плодовые деревья, огород и теплица.

В самой деревне есть магазин, а прямо за домом можно найти лес с грибами и ягодами и водоем с рыбой.

Если нужно, то прямо от дома школьный автобус отвезет детей в школу и детский сад.

Стоимость дома в деревне Лешница – 72,9 тысяч долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Если вы ищете недорогой коттедж недалеко от Минска и не в СТ, то, возможно, вас заинтересует следующее предложение. Всего в 18 километрах от МКАД продают...
 
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