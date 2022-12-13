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Нашли недорогой дом с камином и всеми удобствами всего в 18 километрах от Минска. И не в СТ
13.12.2022 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Если вы ищете недорогой коттедж недалеко от Минска и не в СТ, то, возможно, вас заинтересует следующее предложение. Всего в 18 километрах от МКАД продают двухэтажный
Дом стоит на земельном участке площадью 25 соток. Придомовая территория благоустроена и огорожена. На участке есть кустарники, плодовые деревья, огород и теплица.
В самой деревне есть магазин, а прямо за домом можно найти лес с грибами и ягодами и водоем с рыбой.
Если нужно, то прямо от дома школьный автобус отвезет детей в школу и детский сад.
Стоимость
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Если вы ищете недорогой коттедж недалеко от Минска и не в СТ, то, возможно, вас заинтересует следующее предложение. Всего в 18 километрах от МКАД продают...
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