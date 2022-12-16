Госзастройщик выставил на продажу партию квартир в доме рядом с метро «Каменная Горка». Цены пошли вниз

По новой декларации всем желающим предлагается 10 однокомнатных квартир, в том числе:

− № 93, 128, 143, 311 (общая площадь 40,27 кв. м);

− № 292, 297, 312 (общая площадь 40,84 кв. м);

− № 268, 298, 308 (общая площадь 43,35 кв. м).

Стоимость «квадрата» в однушках при 100%-й оплате − 2750 рублей. Все квартиры продаются с машино-местом в паркинге – за него нужно будет доплатить 23,3 тысячи рублей.

Отметим, что по предыдущей декларации «квадрат» в однушках стоил на 150 рублей дороже.