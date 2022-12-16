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Госзастройщик выставил на продажу партию квартир в доме рядом с метро «Каменная Горка». Цены пошли вниз
16.12.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
За этой стройкой на перекрестке улиц Притыцкого и Скрипникова следят многие − квартиры в двух монолитно-каркасных домах от «Минскстроя» предлагались как очередникам, так и всем желающим. Один дом возле метро «Каменная Горка» уже сдали в эксплуатацию, второй – сдадут в следующем году. Именно в нем всем желающим застройщик предлагает 10 квартир. Цены – акционные. Новая декларация опубликована сегодня в газете «Звязда».
В высотке (по генплану – дом 24а) будет 4 подъезда, 17 этажей и 319 квартир. Рядом − трехуровневая стоянка с эксплуатируемой кровлей, рассчитанная на 200 машино-мест. Многоэтажка будет сдана летом следующего года. Сейчас тут смонтирован конструктив, ведутся работы по остеклению фасада, утепляются торцевые стены. Внутри отделочники оштукатуривают стены, а специализированные управления осуществляют электромонтажные и сантехнические работы.
По новой декларации всем желающим предлагается 10 однокомнатных квартир, в том числе:
− № 93, 128, 143, 311 (общая площадь 40,27 кв. м);
− № 292, 297, 312 (общая площадь 40,84 кв. м);
− № 268, 298, 308 (общая площадь 43,35 кв. м).
Стоимость «квадрата» в однушках при 100%-й оплате − 2750 рублей. Все квартиры продаются с машино-местом в паркинге – за него нужно будет доплатить 23,3 тысячи рублей.
Отметим, что по предыдущей декларации «квадрат» в однушках стоил на 150 рублей дороже.
Таким образом, сейчас стоимость 40-метровой однушки с машино-местом составит около 133 тысяч рублей (или 53 тысяч долларов).
Заявления о включении в долевое строительство будут приниматься через 5 календарных дней после опубликования настоящего извещения по адресу: Минск, ул. К. Маркса, 13а.
Обратите внимание, что предложение будет действовать до 23 января.
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Госзастройщик выставил на продажу партию квартир в доме рядом с метро «Каменная Горка». Цены пошли вниз
За этой стройкой на перекрестке улиц Притыцкого и Скрипникова следят многие − квартиры в двух монолитно-каркасных домах от «Минскстроя» предлагались как...
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